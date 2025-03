Họp báo nóng của gia đình Kim Sae Ron: Công bố loạt tin nhắn "tình tứ quá mức" nghi Kim Soo Hyun gửi nữ diễn viên năm 16 tuổi

Đúng như tuyên bố với truyền thông, trưa 27/3 (giờ Việt Nam), gia đình Kim Sae Ron đã tổ chức họp báo "sống còn" liên quan đến tranh cãi với Kim Soo Hyun tại 1 trung tâm hội nghị ở Seoul (Hàn Quốc). Gần trăm phóng viên đến từ các kênh truyền thông và đài truyền hình đã đến tham dự buổi họp báo của gia đình Kim Sae Ron.

Bu Ji Seok - luật sư đại diện - cho biết gia đình Kim Sae Ron đang chịu chứng lo âu nghiêm trọng nên không thể xuất hiện trước công chúng. Vì vậy, anh sẽ thay mặt họ để truyền đạt lập trường và công bố bằng chứng Kim Soo Hyun hẹn hò người vị thành niên thay gia đình nữ diễn viên sinh năm 2000.

"Gần đây, đời tư của cố diễn viên Kim Sae Ron bị đào bới gần như mỗi ngày. Việc này kéo theo làn sóng chỉ trích và công kích nhắm vào gia đình cô, khiến họ rơi vào tình trạng bất an nghiêm trọng, phải chịu đựng nỗi đau tinh thần lẫn thể xác. Vì vậy, cha mẹ Kim Sae Ron tổ chức buổi họp báo này không phải để làm rõ vì sao con gái họ lại chọn cách tự kết liễu cuộc đời. Mục đích là để công bố rằng gia đình nạn nhân đang trải qua giai đoạn vô cùng đau đớn, và tha thiết mong dư luận hãy ngừng chỉ trích họ", Bu Ji Seok nêu lý do diễn ra buổi họp báo.

Ngoài bằng chứng tố cáo Kim Soo Hyun đã hẹn hò người vị thành niên, gia đình Kim Sae Ron còn cho biết có trong tay bằng chứng nam diễn viên có hành động nghiêm trọng tương đương với vụ Phòng chat thứ N. Tuy nhiên, họ sẽ không công khai để bảo vệ danh dự con gái.

Mở đầu buổi họp báo, để chứng minh Kim Soo Hyun đã qua lại với Kim Sae Ron khi cô còn vị thành niên, luật sư Bu Ji Seok đã đăng tải đoạn tin nhắn được cho là từ tài tử hạng S gửi nữ diễn viên trẻ vào năm 2016. Thời điểm này, Kim Sae Ron 16 tuổi.

Trong tin nhắn riêng tư, Kim Sae Ron đã thông báo cho tài khoản nghi của Kim Soo Hyun về việc cô đi quay phim. Sau đó, tài khoản được cho là của Kim Soo Hyun này đã bày tỏ tình cảm, sự nhớ thương dành cho Kim Sae Ron như "Khi nào anh mới được ôm em ngủ?" hay "Em có hôn anh mấy lần thì anh cũng không biết đâu".

Dưới đây là nguyên văn tin nhắn trò chuyện của 2 tài khoản có tên Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron: Kim Sae Ron: Em đi quay phim nhé anh, quay xong em sẽ về gặp anh. Kim Soo Hyun: Em đi đi nhé (kèm biểu tượng trái tim) Kim Sae Ron: Hôn gió (biểu tượng trái tim) Kim Soo Hyun: Sau này anh thật sự sẽ được hôn em đúng không? Hôn cũng bị cấm à? Kim Sae Ron: Không… em không cấm. Anh được hôn mà. Kim Soo Hyun: Ừ, em có hôn anh mấy lần thì anh cũng không biết đâu. Kim Sae Ron: Mấy lần rồi mà vẫn không biết, chán anh quá. Kim Soo Hyun: Khi nào anh mới được ôm em ngủ đây? Lúc đó chắc anh ngủ ngon lắm ấy. Kim Sae Ron: Ừ, em cho phép anh làm thế đó.

Thư viết tay được cho là Kim Sae Ron gửi Kim Soo Hyun

Sau tin nhắn riêng tư của cặp sao, luật sư đại diện gia đình Kim Sae Ron đã công bố lá thư được cho là nữ diễn viên đã viết cho Kim Soo Hyun. Theo Bu Ji Seok, lá thư này được viết khi Kim Sae Ron nhận được văn bản đề cập đến nợ nần từ phía Gold Medalist. Theo vị luật sư, sao nữ sinh năm 2000 đã mang bức thư đến khu chung cư nơi Kim Soo Hyun sống, nhưng không thể đưa bức thư đến tay ngôi sao Queen of Tears vì lý do an ninh. Sau đó, Kim Sae Ron suy nghĩ lại và quyết định không gửi lá thư cho Kim Soo Hyun nữa. Trong thư, Kim Sae Ron đã bày tỏ nỗi lòng, sự đau khổ mà cô phải chịu đựng khi bị Kim Soo Hyun lạnh nhạt, tránh né.

Dưới đây là nguyên văn lá thư được cho là Kim Sae Ron muốn gửi đến Kim Soo Hyun: "Giữa anh và em có nhiều vấn đề chồng chất không thể giải quyết, và chúng mình đã để lại cho nhau vết thương lòng sâu sắc. Em đã rất sợ hãi khi nhận được thư của Gold Medalist. Em không thể liên lạc với ai, cũng không biết làm gì. Em biết mình đã gây tổn thương và xin chịu trách nhiệm. Nhưng có những người cứ đổ lỗi cho em, nói những điều không đúng về em. Em viết thư này vì muốn giải quyết những hiểu lầm đã tồn tại giữa chúng ta. Đã khoảng 5,6 năm kể từ khi chúng ta yêu nhau. Anh vừa là mối tình đầu vừa là mối tình cuối của em, vì vậy em hy vọng anh đừng tránh mặt em. Lúc anh né tránh, thậm chí không muốn đối mặt hay nói chuyện với em, em cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Em chỉ muốn chúng ta sống tốt. Em nghĩ tụi mình vẫn có thể cổ vũ nhau từ xa. Anh hỏi: 'Em có thực sự muốn gặp anh đến vậy sao?’ Ừ, em muốn lắm chứ. Nếu bức thư này không đến được tay anh, có lẽ mối quan hệ của chúng ta đã thật sự kết thúc rồi. Em thấy mình lạc lõng. Em sẽ không cố bước vào cuộc sống của anh nữa đâu. Chỉ mong một ngày nào đó, khi nghĩ lại về em, anh có thể mỉm cười dù chỉ một chút thôi. Nếu anh vẫn còn lưu số của em thì hãy nhắn tin cho em nhé. Em không còn cách nào để nói ra nỗi lòng của mình nữa rồi. Cho nên, em chỉ biết viết ra và mong rằng gió sẽ chẳng cuốn bay những lời giãi bày từ tận đáy lòng của em, bởi điều em hy vọng nhất là anh sẽ đọc được lá thư này.

Thư tay được cho là Kim Sae Ron muốn gửi Kim Soo Hyun

Tin nhắn Kim Sae Ron than thở với bạn thân: "Họ muốn em chết thật mà!"

Theo luật sư đại diện, Kim Sae Ron đã tuyệt vọng khi nhận được thư đòi nợ của công ty quản lý cũ Gold Medalist. Cô đã nhắn tin và than thở với bạn thân về việc bị đòi món nợ 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng). Theo Kim Sae Ron, số tiền này vượt khả năng có thể chi trả của cô và thư đòi nợ gấp của Gold Medalist khiến cuộc sống cô thêm bế tắc. Kim Sae Ron cho rằng cô đã bị lừa khi ký hợp đồng và không hiểu vì sao bản thân phải gánh 100% nợ nần mà không có sự hỗ trợ của công ty. "Ít nhất họ phải liên lạc với em trước chứ, nhưng họ không nói gì cả, không nói gì về khoản tiền này trước khi gửi thư đòi kiện em. Họ là vậy khác gì bảo em đi chết đi. Họ là muốn em chết thật mà", Kim Sae Ron gửi tin nhắn cho 1 người bạn của cô.