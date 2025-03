Phía công ty Kim Soo Hyun gay gắt: "Tuyên bố đó hoàn toàn là 1 lời nói dối trắng trợn!"

Ở 1 phiên livestream của Viện Garo Sero, phía gia đình nữ diễn viên Kim Sae Ron tuyên bố cô từng làm tích cực tham gia tìm kiếm tài năng mới cho Gold Medalist - công ty do Kim Soo Hyun thành lập, và còn nhiệt tình đóng góp vào sự phát triển của công ty trong vai trò đạo diễn hình ảnh nhưng không được trả 1 đồng lương nào.

Tới sáng 27/3, tờ Allkpop cho hay, cựu giám đốc sáng tạo của Gold Medalist vừa lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ thông tin Kim Sae Ron làm việc không công trong vai trò đạo diễn hình ảnh từ những ngày đầu công ty thành lập: "Tuyên bố đó hoàn toàn là 1 lời nói dối trắng trợn". Đồng thời, người này bức xúc: "Tôi buộc phải lên tiếng vì cảm thấy tất cả những công việc tôi đã làm suốt 5 năm tại Gold Medalist đang bị phủ nhận, phớt lờ". Trên trang cá nhân, cựu giám đốc sáng tạo của Gold Medalist công khai luôn chứng chỉ, bằng cấp và lịch sử công việc của bản thân, còn khẳng định: "Tôi làm việc với tư cách đạo diễn sáng tạo tại Gold Medalist từ những ngày đầu công ty thành lập và chưa có logo chính thức. Tôi phụ trách việc định hướng hình ảnh và xây dựng thương hiệu. Ảnh hồ sơ cá nhân của Kim Sae Ron trên Naver cũng do phụ trách. Tôi chịu trách nhiệm định hướng hình ảnh cho tất cả thực tập sinh, tân binh và diễn viên tại Gold Medalist". Cũng trong bài đăng, cựu giám đốc của Gold Medalist đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới tang quyến của cố diễn viên họ Kim.

Cựu đạo diễn sáng tạo của Gold Medalist bác bỏ thông tin Kim Sae Ron làm không công ở công ty



Cuộc chiến giữa Kim Soo Hyun và phía gia đình Kim Sae Ron vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Trước đó, 1 nhân vật thân thiết với gia đình sao nữ sinh năm 2000 bất ngờ tuyên bố cô từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên. Nhưng Kim Soo Hyun cho biết anh hẹn hò sao nhí 1 thời khi cô đã trưởng thành.

Vào năm 2022, Kim Sae Ron gây ra scandal say rượu lái xe và phải bồi thường cho công ty sản xuất phim The Hunting Dogs 700 triệu won (12,2 tỷ đồng). Theo Viện Garo Sero, Kim Soo Hyun đã cho Kim Sae Ron vay số tiền nói trên để giải quyết bồi thường, rồi sau đó phía tài tử đã ráo riết đòi nợ mỹ nhân họ Kim bằng văn bản kiện tụng. Thế nhưng, đại diện của Kim Soo Hyun đã bác bỏ thông tin anh cho Kim Sae Ron vay tiền và đòi nợ bạn gái cũ. Phía Gold Medalist đồng thời khẳng định chưa bao giờ yêu cầu bồi thường từ Kim Sae Ron với bất kỳ lý do nào, cũng như chưa từng cưỡng chế trả nợ. Tới chiều 26/3, gia đình Kim Sae Ron tuyên bố sẽ tổ chức họp báo công khai bằng chứng Kim Soo Hyun hẹn hò nữ diễn viên khi cô còn ở độ tuổi vị thành niên.

Phía gia đình Kim Sae Ron tuyên bố mở họp báo trong hôm nay (27/3) nhằm công bố bằng chứng Kim Soo Hyun hẹn hò trẻ vị thành niên

Nguồn: Allkpop