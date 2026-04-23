Honda ra mắt phiên bản đặc biệt New Honda ADV160 Smart Tourer Edition gây chú ý với công nghệ chưa từng có, mở ra xu hướng mới cho xe tay ga Adventure

Tại sự kiện Bangkok International Motor Show lần thứ 47 diễn ra vào ngày 23 tháng 3 vừa qua, tâm điểm của sự chú ý đã đổ dồn vào màn ra mắt của mẫu xe máy mang tên New Honda ADV160 Smart Tourer Edition. Đây là một phiên bản đặc biệt được nhào nặn dưới bàn tay của xưởng độ danh tiếng H2C by Honda. Mẫu xe được thiết kế nhằm đáp ứng cả nhu cầu di chuyển tiện lợi trong đời sống hàng ngày lẫn những chuyến hành trình mang đậm phong cách phiêu lưu đường trường.

Về mặt tổng thể, New Honda ADV160 Smart Tourer Edition khoác lên mình một diện mạo màu đen vô cùng đậm chất thể thao và mạnh mẽ. Để tạo điểm nhấn cho ngoại hình, các nhà thiết kế đã khéo léo điểm xuyết những chi tiết mang tông màu đỏ rực rỡ, điển hình như cụm ngàm phanh ở bánh trước và những đường chỉ khâu tỉ mỉ trên bề mặt yên xe bọc da.

Sự kết hợp màu sắc này giúp chiếc xe toát lên vẻ ngoài cao cấp và đầy nam tính. Đặc biệt, xe còn được trang bị bộ phụ kiện chính hãng H2C bao quanh thân xe, không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ mà còn mang lại hiệu quả bảo vệ thực tế trong quá trình vận hành.

Điểm nhấn mang tính đột phá nhất trên phiên bản này chính là hệ thống Keyless Smart Top Box Set. Bộ trang bị đặc biệt này bao gồm năm thành phần chính: Top Box C, RR Carrier, Base Top Box (Smart) ATT, Lid Opener và Base Top Box. Hệ thống này được thiết kế để hoạt động đồng bộ hoàn toàn với chìa khóa thông minh của chiếc xe.

Theo công bố, đây là lần đầu tiên hãng xe Honda ứng dụng công nghệ khóa thùng thông minh này, cho phép người điều khiển dễ dàng mở và đóng thùng chứa đồ phía sau mà không cần phải tra chìa khóa vật lý. Cải tiến này không chỉ tối ưu hóa sự tiện lợi trong quá trình sử dụng mà còn gia tăng độ an toàn khi người dùng cần bảo quản hành lý cá nhân trên các chặng đường dài.

Bên cạnh bộ thùng thông minh, khách hàng còn có thể lựa chọn thêm ba món phụ kiện nâng cấp khác từ thương hiệu H2C. Các phụ kiện này bao gồm bộ ốp bảo vệ đèn pha dành cho phiên bản năm 2026, bộ ốp bảo vệ khu vực để chân và hệ thống ốp lót sàn. Những chi tiết bổ sung này góp phần làm cho tổng thể chiếc xe thêm phần hầm hố, nâng tầm phong cách thể thao để người lái luôn nổi bật trên mọi nẻo đường.

Không chỉ sở hữu diện mạo cuốn hút, New Honda ADV160 Smart Tourer Edition vẫn duy trì được khối sức mạnh ấn tượng. Trái tim của xe là hệ thống động cơ eSP+ hiện đại với dung tích xi-lanh đạt 156,9 cc và cơ cấu 4 van. Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa lên đến 16 mã lực tại dải vòng tua 8.500 vòng/phút, cùng với mô-men xoắn cực đại đạt mức 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Với hiệu suất này, xe mang đến cảm giác lái tự tin tuyệt đối, dù là di chuyển trên những con phố đông đúc hay bứt tốc trên những tuyến đường cao tốc nối dài.

Hỗ trợ cho khối động cơ mạnh mẽ là hàng loạt các công nghệ an toàn và tính năng tiện ích hàng đầu. Chiếc xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS an toàn, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC (Traction Control) tiên tiến, cùng với màn hình hiển thị TFT kích thước 5 inch sắc nét.

Màn hình này còn có khả năng kết nối thông minh qua ứng dụng Honda RoadSync. Những tiện nghi khác như hệ thống đèn tín hiệu dừng khẩn cấp ESS, cổng sạc nhanh chuẩn USB-C và kính chắn gió có thể tùy chỉnh hai cấp độ cao thấp cũng góp phần mang lại trải nghiệm trọn vẹn nhất cho người dùng.

Mẫu xe này hiện đang được phân phối rộng rãi tại hệ thống đại lý Honda Wing Center trên toàn nước Thái Lan với mức giá đề xuất là 115.900 baht, tương đương khoảng 95 triệu đồng.

Sự xuất hiện của Honda ADV160 Smart Tourer Edition cho thấy xu hướng tích hợp công nghệ và nâng cao tính tiện ích đang ngày càng rõ nét trong ngành xe máy. Không chỉ dừng lại ở hiệu suất hay thiết kế, các nhà sản xuất đang hướng đến việc tối ưu trải nghiệm người dùng, biến chiếc xe trở thành một phần không thể thiếu trong phong cách sống hiện đại.

Góc nhìn từ thị trường Việt Nam

Sự xuất hiện của New Honda ADV160 Smart Tourer Edition tại quốc gia láng giềng chắc chắn sẽ tạo ra những làn sóng chú ý nhất định tại thị trường Việt Nam. Dòng xe Honda ADV160 tại Việt Nam vốn đã có chỗ đứng nhất định trong nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách Adventure.

Tuy nhiên, phần lớn người dùng vẫn phải tự trang bị thêm thùng sau hoặc phụ kiện touring. Việc Honda tích hợp sẵn một giải pháp thông minh như Keyless Smart Top Box có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể nếu được đưa về thị trường trong nước.

Dẫu vậy, yếu tố giá bán sẽ đóng vai trò then chốt. Nếu mức giá bị đẩy lên quá cao do thuế và chi phí nhập khẩu, phiên bản này có thể gặp khó khăn khi cạnh tranh với các lựa chọn khác trong cùng tầm tiền. Ngược lại, nếu được phân phối với mức giá hợp lý, đây có thể trở thành một trong những mẫu xe tay ga Adventure đáng chú ý nhất trong phân khúc 150-160cc tại Việt Nam.