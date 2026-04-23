Thông báo quan trọng từ Vietcombank

Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm nay đang đến rất gần, kéo theo nhu cầu luân chuyển dòng tiền và giao dịch tài chính của người dân tăng cao đột biến. Nhằm giúp khách hàng chủ động sắp xếp thời gian, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa chính thức phát đi thông báo quan trọng về lịch đóng cửa tại các quầy giao dịch.

Theo thông báo mới nhất từ Vietcombank, ngân hàng này sẽ tạm dừng mọi hoạt động giao dịch trực tiếp trong tổng cộng 3 ngày. Người dân và các chủ doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian này để tránh tình trạng đến nơi nhưng cửa ngân hàng tạm ngừng hoạt động trong kỳ nghỉ.

Đối với kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, toàn bộ hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch của Vietcombank trên cả nước sẽ nghỉ làm việc trọn vẹn một ngày vào thứ Hai, tức ngày 27/4/2026.

Ngay sau đó, ngân hàng sẽ tiếp tục bước vào đợt nghỉ lễ lớn thứ hai trong tháng. Cụ thể, nhân dịp kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, thời gian tạm dừng giao dịch trực tiếp sẽ kéo dài trong hai ngày liên tiếp, bao gồm thứ Năm (ngày 30/4/2026) và thứ Sáu (ngày 1/5/2026).

Việc nắm bắt chính xác lịch nghỉ lễ là vô cùng cần thiết đối với những khách hàng có nhu cầu rút tiền mặt số lượng lớn, tất toán sổ tiết kiệm hoặc thực hiện các thủ tục vay vốn đòi hỏi giấy tờ phức tạp. Để dòng tiền không bị ách tắc, bạn nên tranh thủ ghé các điểm giao dịch để hoàn tất công việc trước những ngày nghỉ này.

Dù các quầy dịch vụ trực tiếp tạm đóng cửa, hệ thống ngân hàng số và mạng lưới ATM của Vietcombank vẫn duy trì hoạt động xuyên suốt 24/7. Khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng ứng dụng trên điện thoại để chuyển khoản nhanh, thanh toán hóa đơn hoặc ghé các trụ ATM để rút tiền mặt, đảm bảo mọi kế hoạch chi tiêu trong kỳ nghỉ dài ngày không bị gián đoạn.