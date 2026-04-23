Cách kiểm tra CCCD có bị người khác dùng đăng ký số điện thoại hay không

Thẻ Căn cước công dân (CCCD) là giấy tờ quan trọng, được sử dụng trong nhiều giao dịch dân sự, hành chính và xác thực thông tin cá nhân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ, tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân ngày càng phổ biến, kéo theo nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng để đăng ký thuê bao di động trái phép.

Nhiều trường hợp thông tin CCCD bị lộ do photo giấy tờ, để lại bản sao tại khách sạn, đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội hoặc truy cập các website giả mạo. Khi rơi vào tay đối tượng xấu, dữ liệu này có thể bị dùng để giả mạo danh tính, vay tiền, mở tài khoản hoặc đăng ký số điện thoại không chính chủ.

Dưới đây là những cách đơn giản giúp người dân kiểm tra CCCD của mình có bị sử dụng để đăng ký thuê bao lạ hay không.

Kiểm tra bằng tin nhắn gửi 1414

Người dùng mở ứng dụng nhắn tin trên điện thoại, soạn theo cú pháp:

TTTB [số CCCD]

Sau đó gửi đến 1414 (miễn phí).

Sau vài giây, hệ thống sẽ phản hồi danh sách các số thuê bao đang đăng ký bằng số CCCD đó. Nếu xuất hiện số điện thoại không phải của mình hoặc không còn sử dụng, người dân nên liên hệ ngay nhà mạng để được hỗ trợ xử lý.

Kiểm tra trên ứng dụng VNeID

Ngoài cách nhắn tin, người dùng cũng có thể tra cứu trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

Các bước thực hiện:

- Đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản cá nhân.

- Chọn mục Ví giấy tờ.

- Vào phần Số điện thoại.

- Xác thực bằng passcode hoặc vân tay.

Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ số thuê bao đã đăng ký bằng thông tin cá nhân của người dùng.

Nếu là số đang sử dụng, chọn Đang sử dụng số thuê bao và xác nhận. Với số lạ, không còn dùng hoặc không rõ nguồn gốc, chọn Không sử dụng số thuê bao để gửi yêu cầu xử lý.

Nên làm gì khi phát hiện thông tin bị lộ?

Bên cạnh việc kiểm tra thuê bao, người dân nên chủ động rà soát xem thông tin CCCD có xuất hiện trên internet hay không bằng cách tìm kiếm trên Google, mạng xã hội hoặc các trang mua bán dữ liệu. Nếu phát hiện rò rỉ, cần yêu cầu gỡ bỏ thông tin càng sớm càng tốt.

Chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dân không đăng ảnh CCCD lên mạng, hạn chế giao bản sao giấy tờ cho đơn vị không cần thiết và che mờ mã QR, số định danh khi phải gửi hình ảnh trực tuyến.

Việc kiểm tra định kỳ giúp người dân kịp thời phát hiện thuê bao đăng ký trái phép, tránh rủi ro liên quan đến lừa đảo, nợ xấu hoặc sử dụng số điện thoại cho hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ mất vài phút tra cứu, nhưng có thể giúp bảo vệ thông tin cá nhân hiệu quả.