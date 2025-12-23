Honda ICON e: giảm giá kỷ lục tại đại lý: Thực tế còn 17 triệu đồng, rẻ hơn cả Wave, đầy điện đủ chạy Hà Nội - Ninh Bình

Theo thông tin từ một số đại lý HEAD, mẫu xe Honda ICON e: đang được giảm giá tới 10 triệu đồng. Mức giảm có thể có sự chênh lệch nhẹ tùy chính sách bán hàng từng nơi. Như vậy, từ giá niêm yết hơn 26,4 triệu đồng, giá xe thực tế hiện chỉ còn khoảng xấp xỉ 17 triệu đồng. Có nơi còn hỗ trợ cả lệ phí trước bạ đăng ký xe.

Giá bán trên vẫn chưa bao gồm pin. Đại lý cho biết giá pin là 9,8 triệu đồng. Với những ai không mua pin mà chọn thuê, chi phí thuê là 350.000 đồng/tháng. Người bán cho biết cứ thuê 6 tháng thì được tặng thêm 1 tháng thuê bao pin.

Honda ICON e: đang được giảm giá mạnh tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Đây là mức giá thấp kỷ lục của ICON e: kể từ khi ra mắt. ICON e: hiện là mẫu xe máy điện có giá dễ tiếp cận nhất của Honda. Với mức giá sau giảm này, ICON e: thậm chí còn rẻ hơn Wave (giá niêm yết từ hơn 17,8 triệu đồng).

Honda ICON e: có kích thước dài 1.796 mm, rộng 680 mm, cao 1.085 mm, chiều cao yên ở mức 742 mm và khối lượng 87 kg. So với Vision, mẫu xe điện này sở hữu thân hình gọn gàng hơn cùng khối lượng nhẹ hơn, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Xe có kích thước nhỏ gọn, hợp di chuyển trong đô thị. Ảnh: Hoàng Dũng

Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hậu LED toàn phần. Bánh trước sử dụng lốp kích thước 90/90 đi kèm vành 12 inch, trong khi bánh sau dùng lốp 100/90 với vành 10 inch. Các trang bị đáng chú ý khác gồm đồng hồ tốc độ LCD đơn sắc, cổng sạc USB bố trí trong hộc đồ nhỏ dưới tay lái và cốp chứa đồ dung tích 26 lít. Xe vẫn sử dụng chìa khóa cơ truyền thống.

Về khả năng vận hành, Honda ICON e được trang bị động cơ điện công suất 1,5 kW, cho công suất tối đa 2,42 mã lực và mô-men xoắn đạt 85 Nm. Tốc độ tối đa giới hạn ở mức 48 km mỗi giờ, đáp ứng điều kiện để học sinh, sinh viên sử dụng mà không cần giấy phép lái xe hạng A1.

ICON e: phù hợp với cả học sinh vì không đòi hỏi bằng lái. Ảnh: Đại lý

Nguồn điện cung cấp cho xe là pin Lithium-ion dung lượng 30,6 Ah, đặt tại sàn để chân, cho tầm hoạt động khoảng 71 km theo công bố của nhà sản xuất. Quãng đường này đủ chạy từ Hà Nội tới Ninh Bình nếu "khéo tay". Thời gian sạc pin 25-75% trong khoảng 3,5 giờ. Nếu sạc đầy 0-100% mất khoảng 8 giờ. Người dùng có thể sạc trực tiếp qua cổng sạc trên xe hoặc tháo rời pin để sạc riêng.