Công an cảnh báo tới những ai nhận được tin nhắn, email, cuộc gọi có nội dung sau

Dịp lễ Giáng sinh và mùa mua sắm cuối năm là thời điểm hoạt động giao dịch trực tuyến trở nên sôi động với hàng loạt chương trình giảm giá, ưu đãi được tung ra trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Nhu cầu mua sắm online của người dân vì thế gia tăng mạnh. Tuy nhiên, đây cũng là lúc các đối tượng lừa đảo trực tuyến đẩy mạnh hoạt động lừa đảo, sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng, một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay là tạo lập các website bán hàng ảo hoặc fanpage giả mạo thương hiệu lớn để tiếp cận người dân thông qua quảng cáo các sản phẩm đang được quan tâm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Các đối tượng gửi đường link khuyến mãi dẫn tới website hoặc fanpage có giao diện gần như giống hệt trang chính thức của nhãn hàng. Khi người dân nhập thông tin cá nhân, đặc biệt là dữ liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng, kẻ gian sẽ nhanh chóng chiếm đoạt.

Không chỉ dừng lại ở các website giả mạo, người dân còn có thể “sập bẫy” chỉ từ những thao tác rất nhỏ như nhấp vào đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc hoặc nghe máy từ các cuộc gọi tự xưng là nhân viên giao hàng, đơn vị vận chuyển.

Chỉ cần người dân cung cấp thông tin cá nhân hoặc mã OTP, kẻ gian đã có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc đánh cắp dữ liệu quan trọng. Từ những đường link giảm giá “khủng” được lan truyền trên mạng xã hội đến các trang web giả mạo thương hiệu lớn, tất cả đều đánh vào tâm lý ham rẻ, vội vàng của người dân trong mùa cao điểm mua sắm.

Đáng chú ý, các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến đang ngày càng tinh vi. Nhiều chương trình ưu đãi được quảng bá bằng video lồng tiếng trí tuệ nhân tạo (AI), kèm theo thông điệp “số lượng có hạn”, “chỉ còn vài suất cuối cùng” nhằm thúc ép người dân nhanh chóng đưa ra quyết định.

Những nội dung này được phát tán trên nhiều nền tảng như Facebook, Telegram… để dẫn dụ người dân truy cập vào các trang giả mạo. Thậm chí, kẻ gian còn sử dụng công nghệ deepfake để giả giọng nói, hình ảnh, khiến nạn nhân tin rằng mình đang trao đổi với người quen hoặc đại diện của tổ chức uy tín.

Trước thực trạng trên, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần chủ động trang bị kỹ năng nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến và nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân. Khi nhận được tin nhắn, email hoặc cuộc gọi liên quan đến trúng thưởng, giảm giá, người dân không nên vội vàng truy cập đường link đính kèm mà cần kiểm tra thông tin trực tiếp trên website hoặc ứng dụng chính thức.

Đặc biệt, cần cảnh giác với mọi yêu cầu cung cấp thông tin thẻ ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP. Bởi các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển và ngân hàng không bao giờ yêu cầu người dân cung cấp những dữ liệu này dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên cạnh đó, người dân cần cân nhắc kỹ mức độ uy tín của người bán trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến. Việc kiểm tra thời gian hoạt động của tài khoản, đọc đánh giá từ khách hàng trước, xem hình ảnh thực tế của sản phẩm và ưu tiên hình thức thanh toán khi nhận hàng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro. Việc lưu giữ các bằng chứng giao dịch, tin nhắn trao đổi, xác nhận đơn hàng cũng rất cần thiết để phục vụ công tác xử lý khi xảy ra sự cố.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân trên các website không rõ nguồn gốc và cần tỉnh táo trước những lời mời chào ưu đãi quá mức hay các phần quà không rõ lý do.

Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, đặc biệt vào dịp cuối năm, việc hình thành thói quen an toàn số là yếu tố then chốt giúp người dân bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân. Khi nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xác minh và xử lý theo quy định.

(Nguồn: Công an TP Hải Phòng)