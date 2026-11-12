Hơn 6.300 trường học ở Italy nhận email đe dọa đánh bom, hàng trăm trường sơ tán

Hơn 6.300 trường học trên khắp Italy nhận được email nặc danh đe dọa đánh bom, buộc hàng trăm cơ sở phải sơ tán học sinh và giáo viên. Thủ tướng Giorgia Meloni nhận định những thông điệp này nhằm gieo rắc sợ hãi và gây bất ổn xã hội.

Ngày 11/11, hàng loạt trường học tại Italy nhận được email nặc danh cảnh báo về sự hiện diện của thiết bị nổ trong khuôn viên. Theo Bộ Giáo dục Italy, khoảng 6.300 trường trên cả nước đã nhận được những thông điệp đe dọa này.

Nội dung email tuyên bố người gửi đã đặt bom bên trong các trường học, giấu trong túi nhựa và có thể kích hoạt từ xa. Thông điệp còn chứa những lời lẽ đe dọa bạo lực nhằm vào người dân Italy, đồng thời đề cập đến việc đặt bom trên xe của Thủ tướng Giorgia Meloni.

Email được ký tên Mikhail Antropov, người tự xưng là thủ lĩnh một nhóm người. Tuy nhiên, danh tính thực sự của người gửi cũng như tính xác thực của những tuyên bố này hiện chưa được xác định.

Một cảnh sát đứng trước Viện Matteotti Pellico khi học sinh được sơ tán ở Turin, Italy, ngày 11/11/2026. Ảnh: AP.

Ngay sau khi tiếp nhận cảnh báo, các trường phối hợp với lực lượng chức năng triển khai biện pháp ứng phó. Hàng trăm cơ sở giáo dục trên cả nước đã sơ tán học sinh, giáo viên và nhân viên để cảnh sát cùng lực lượng rà phá bom mìn tiến hành kiểm tra.

Hoạt động giảng dạy tại nhiều nơi bị gián đoạn trong quá trình rà soát an ninh. Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra ban đầu không phát hiện vật thể khả nghi hay dấu hiệu về một vụ tấn công thực tế. Chưa có báo cáo về thương vong liên quan đến những lời đe dọa.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết chính phủ đang theo dõi sát sự việc và phối hợp với các lực lượng an ninh nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và người dân.

Bà nhận định những lời đe dọa dường như không chỉ nhắm đến các trường học mà còn nhằm tạo ra tâm lý lo lắng, gieo rắc sợ hãi và gây bất ổn trong xã hội. Chính phủ Italy khẳng định sẽ không để những thông điệp nặc danh làm gián đoạn các hoạt động thường ngày của đất nước.

Sau đó, bà Meloni triệu tập cuộc họp tại Phủ Thủ tướng ở Rome với sự tham gia của các bộ trưởng cấp cao, lãnh đạo cơ quan tình báo và Cơ quan An ninh mạng Quốc gia nhằm đánh giá tình hình, thống nhất phương án ứng phó.

Học sinh tại Viện Matteotti Pellico được sơ tán sau khi xuất hiện cảnh báo đe dọa đánh bom tại tất cả cơ sở của trường ở Turin, Italy, ngày 11/11/2026. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cũng cảnh báo những hình thức đe dọa tương tự có thể tiếp tục xuất hiện trong bối cảnh việc gửi email nặc danh ngày càng dễ dàng. Theo ông, mục đích của các hành động này là gieo rắc nỗi sợ hãi, tạo bất ổn và khiến các hoạt động thường nhật bị đình trệ.

Italy không phải quốc gia duy nhất ghi nhận những thông điệp đe dọa tương tự. Theo hãng tin AP, các email có nội dung gần giống cũng được gửi đến trường học tại Ireland, Scotland và Bắc Ireland.

Tại Bắc Ireland, khoảng 300 trường học nhận được cảnh báo, một số cơ sở phải sơ tán. Trong khi đó, cảnh sát tại các khu vực khác đánh giá những lời đe dọa không đáng tin cậy và không yêu cầu sơ tán trên diện rộng.

Đáng chú ý, cái tên Mikhail Antropov từng xuất hiện trong các thông điệp đe dọa nhắm vào một số cơ quan truyền thông tại châu Âu. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa các vụ việc vẫn chưa được xác định.

Giới chức Italy đang phối hợp với các đối tác châu Âu để truy tìm nguồn gốc email. Đến nay, chưa có bằng chứng xác định cá nhân, tổ chức hay quốc gia đứng sau loạt lời đe dọa này.

Nguồn: AP, ANSA English