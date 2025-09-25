Hơn 30 KOL bất ngờ khi tham quan hệ thống nhà máy hiện đại của Tập đoàn SUNHOUSE

Chương trình đã mang đến cho các khách mời nhiều trải nghiệm thực tế cũng như ấn tượng mạnh mẽ về hệ thống nhà máy công nghệ cao của SUNHOUSE.

Hơn 30 KOL lần đầu tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất gia dụng Việt

Đây là lần đầu tiên hàng chục KOL, KOC đã được "mắt thấy tai nghe" trực tiếp tới thăm quan hệ thống nhà máy cũng như xem trực tiếp quy trình quản lý chất lượng chặt chẽ của SUNHOUSE. Một số gương mặt quen thuộc như chủ kênh: Gia đình Quyền Leo, Bà Nội Chất Chơi, Lê Anh Nuôi, Anh Tây Ơi, Minh Nhật MasterChef, Để Bảo Thẩm, Út Lanh, Anh Bộ Đoại… đã tham gia chương trình và đều chia sẻ sự ấn tượng với chiến lược phát triển bền vững cũng như cách SUNHOUSE đặt sức khỏe và trải nghiệm người dùng là ưu tiên trọng tâm trong việc sản xuất sản phẩm.

30 Nhà sáng tạo nội dung đã tới thăm quan, trải nghiệm tại Hệ thống nhà máy SUNHOUSE tại Hà Nội

Đoàn KOL đi thăm quan tại nhà máy Nồi chiên không dầu – 1 trong những sản phẩm xuất khẩu Mỹ của SUNHOUSE

"Thật sự ấn tượng! Tôi từng nghĩ đồ gia dụng Việt chỉ đơn giản là sản phẩm phổ thông, nhưng tận mắt chứng kiến các dây chuyền công nghệ ở đây thì mới thấy SUNHOUSE đang đầu tư rất bài bản, hoàn toàn có thể cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế", KOL Lê Anh Nuôi chia sẻ sau chuyến tham quan.

Các KOL livestream trực tiếp về sản phẩm tại Nhà máy SUNHOUSE

Việc được trực tiếp quan sát, nghe thuyết trình và trải nghiệm các nhà máy hiện đại của SUNHOUSE đã mang lại cho các KOL, KOC cái nhìn toàn diện hơn về quy trình sản xuất. Những khoảnh khắc ấy nhanh chóng được các nhà sáng tạo nội dung ghi lại qua video, livestream trên TikTok, giúp khán giả không chỉ nhìn thấy thành phẩm mà còn hiểu rõ nguồn gốc và công nghệ đằng sau mỗi sản phẩm SUNHOUSE. Chính vì thế, chỉ trong thời gian ngắn, ngày 20/9 /2025 Sunhouse đã vươn lên vị trí Doanh thu cao ấn tượng trên toàn sàn TikTok Shop, khẳng định sức hút của sản phẩm vừa chất lượng, vừa có giá thành hợp lý.

Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và thương mại điện tử không chỉ giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm SUNHOUSE mà còn góp phần củng cố hình ảnh một thương hiệu Việt tiên phong, minh bạch và hiện đại.

Các KOL ấn tượng với hệ thống nhà máy hiện đại của SUNHOUSE

Một KOL tham dự cho biết: "Người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến giá bán, mà còn muốn hiểu về nguồn gốc sản phẩm, quá trình sản cuất an toàn cho sức khỏe người dùng. Việc SUNHOUSE đồng ý chúng tôi tận mắt kiểm chứng rồi chia sẻ lại với người theo dõi là một chiến lược rất thông minh và nhân văn".

Nhà máy SUNHOUSE – Bệ phóng đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế

Chương trình Factory Tour không chỉ mang đến trải nghiệm độc đáo cho các KOL mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh SUNHOUSE - một thương hiệu quốc gia có năng lực sản xuất và tầm nhìn toàn cầu.

SUNHOUSE hiện sở hữu 10 nhà máy hiện đại với quy mô hơn 100.000m với năng lực sản xuất hơn 80 triệu sản phẩm mỗi năm, đáp ứng cả nhu cầu nội địa và xuất khẩu. Đặc biệt, nhà máy Sunhouse Technologies được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà cung cấp cấp 1 cho các thương hiệu đa quốc gia, với 10 dây chuyền công nghệ cao SMT nhập khẩu từ Hàn Quốc, công suất tới 2 triệu linh kiện điện tử mỗi tháng. Đây là minh chứng cho chiến lược đầu tư bài bản, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi của doanh nghiệp Việt.

Hệ thống nhà máy được tự động hóa, sử dụng công nghệ hiện đại của SUNHOUSE

SUNHOUSE đã xuất khẩu hơn 13 triệu sản phẩm mỗi năm sang hơn 20 quốc gia, bao gồm cả những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Canada. Các sản phẩm chủ lực như chảo chống dính, nồi chiên, đèn LED đều được người tiêu dùng quốc tế ưa chuộng. Tập đoàn đồng thời xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác toàn cầu như Amazon, Alibaba, Coppel, Newsan, Tospo… đặt mục tiêu đạt 3.000 tỷ đồng giá trị xuất khẩu vào năm 2025 và trở thành điểm đến OEM hàng đầu khu vực.

Sau 25 năm, SUNHOUSE đã chứng minh vị thế hàng đầu trong ngành gia dụng Việt Nam với hệ sinh thái sản phẩm phong phú, năng lực sản xuất vượt trội và chiến lược quốc tế hóa rõ ràng. Với mục tiêu trở thành điểm đến OEM số 1 khu vực và mang sản phẩm "Make in Vietnam" chinh phục toàn cầu, SUNHOUSE đang tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh "Nâng tầm sản phẩm Việt - Kiến tạo chuẩn sống quốc tế".