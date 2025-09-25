Cô gái 21 tuổi đau nhói ở mũi, bác sĩ gắp ra "thứ đáng sợ" bên trong

Mới dây, Phòng khám Tai - Mũi - Họng, Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) tiếp nhận bệnh nhân nữ 21 tuổi, trú tại xã Điền Xá, trong tình trạng ngạt mũi kéo dài, chảy máu một bên, kèm dịch mủ hôi và cảm giác vướng khó chịu.

Tại viện, qua nội soi, các bác sĩ phát hiện một con vắt dài khoảng 3 cm nằm sâu trong hốc mũi. Ngay sau đó, dị vật sống được gắp bỏ thành công, vùng mũi - họng được làm sạch để tránh biến chứng.

Con vắt được gắp ra từ mũi cô gái/Ảnh Trung tâm Y tế Tiên Yên

Theo bác sĩ CKI Lục Thành Huy- người trực tiếp gắp dị vật chia sẻ, những trường hợp như trên không phải hiếm gặp, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa – nơi người dân thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước tự nhiên như sông, suối.

Các loại vắt hoặc đỉa thường sống ở môi trường nước ngọt như khe suối, ao hồ. Khi còn nhỏ, chúng chỉ dài vài milimet, rất khó phát hiện. Chúng có thể dễ dàng chui vào mũi, họng, khí quản khi người dân bơi lội hoặc uống nước suối. Sau khi bám vào niêm mạc cơ thể, chúng hút máu và phát triển kích thước rất nhanh, gây ra các triệu chứng như: Chảy máu mũi không rõ nguyên nhân, ngạt mũi kéo dài, ho ra máu, khàn tiếng, cảm giác vướng, đau ở mũi hoặc họng, khó thở, đau ngực…

Các bác sĩ cảnh báo, những sinh vật ký sinh như đỉa, vắt không chỉ gây khó chịu mà còn có thể để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Hiện tượng vắt hoặc đỉa lọt vào mũi, ký sinh trong cơ thể đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

Trước đó, Trung tâm Y tế Tiên Yên cũng vừa tiếp nhận và xử lý thành công một trường hợp hi hữu, một thanh niên bị vắt sống ký sinh trong mũi suốt hơn 1 tuần.

Đỉa (hay còn gọi vắt) là các loài ký sinh trùng hút máu người, thường xâm nhập vào cơ thể qua các hốc tự nhiên như mũi, họng hoặc bộ phận sinh dục, gây ra các triệu chứng như chảy máu, khó thở, mệt mỏi và thiếu máu do mất máu.

Để loại bỏ đỉa, cần đến cơ sở y tế để thực hiện nội soi, dùng dụng cụ chuyên dụng để gắp ra hoặc các phương pháp khác như súc bằng nước muối mặn, hít chất cay, hoặc dùng thuốc làm tan đỉa trong trường hợp đỉa vào dạ dày.



