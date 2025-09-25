Bão số 9 Ragasa giật cấp 11 đang lao nhanh vào đất liền nước ta

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 25-9, tâm bão số 9 Ragasa ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km về phía Đông.



Dự báo hướng đổ bộ của bão số 9 Ragasa. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa, tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã xuất hiện gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo tới 16 giờ chiều nay 25-9, tâm bão Ragasa ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới được xác định phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc và phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Ở cấp độ này, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và ven biển Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 3.

Đến hồi 4 giờ ngày 26-9, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 104,6 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Tây Bắc Bộ, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, gió dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa, trên biển, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng cao 3-5 m, biển động mạnh. Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-3 m; vùng gần tâm bão gió cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-4 m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm chịu tác động mạnh của gió lớn, sóng cao và nước biển dâng do bão.

Bão Ragasa gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10 ở ven biển Quảng Ninh đến Hải Phòng

Trên đất liền, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ gần sáng 25-9 đến hết đêm 26-9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Từ ngày 25-9 đến 27-9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3; đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.