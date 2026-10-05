Hơn 2.000 sinh linh được chở che nhờ “chiếc hộp nhỏ” của mục sư Hàn Quốc

Có hệ thống giữ ấm, chuông báo động và người trực suốt ngày đêm, “baby box” tại nhà thờ Jusarang ở Seoul là nơi tiếp nhận trẻ sơ sinh khi cha mẹ không thể chăm sóc.

Phía sau chiếc hộp còn có những cuộc tư vấn và chương trình hỗ trợ để người mẹ có cơ hội đưa con về.

Trước nhà thờ Jusarang ở quận Gwanak, Seoul, Hàn Quốc, có một chiếc hộp dành cho trẻ sơ sinh. Bên trong được giữ ấm để bảo vệ em bé trong lúc chờ người chăm sóc. Khi trẻ được đặt vào, hệ thống cảm biến kích hoạt báo động, nhân viên trực nhanh chóng đưa em vào phòng. Trên chiếc hộp có lời nhắc cha mẹ ghi lại ngày sinh của con.

“Baby box” có hệ thống sưởi giữ ấm cho trẻ sơ sinh và chuông để người mẹ báo cho nhân viên khi để con lại.Ảnh: Jung Hae-myoung/The Korea Times.

Đây là “baby box”, mô hình được mục sư Lee Jong-rak đưa vào hoạt động năm 2009. Khi ấy, ông từng chứng kiến những em bé bị để lại trước nơi ở của mình và muốn có một chỗ tiếp nhận an toàn hơn. Chiếc hộp được lập với mục đích giảm nguy cơ trẻ bị bỏ lại ngoài trời hoặc ở những nơi không có người kịp thời phát hiện.

Tiếng chuông báo có một em bé cần chăm sóc

Trong ghi nhận của Yonhap năm 2019, chiếc hộp nằm trên một bức tường bê tông có tranh vẽ, với tay nắm kim loại mở vào khoảng không gian vừa đủ cho trẻ sơ sinh. Hệ thống sưởi giúp giữ ấm bên trong. Khi chuông vang, mục sư hoặc nhân viên chạy ra tiếp nhận trẻ, đồng thời tìm người vừa mang em đến để trò chuyện.

“Baby box” là nơi tiếp nhận trẻ sơ sinh an toàn, cho phép người đưa trẻ đến giữ kín danh tính. Trên chiếc hộp do Babybox Korea vận hành có lời nhắc kèm ba dấu chấm than: “Xin hãy ghi lại ngày sinh của bé”. Ảnh: Shin Ji-hye/The Korea Herald.

Ảnh: Shin Ji-hye/The Korea Herald.

Việc gặp cha mẹ là một phần trong hoạt động của cơ sở. Nhân viên muốn biết hoàn cảnh của gia đình và tìm cách hỗ trợ trước khi họ quyết định để con lại. Theo Lee, nhiều người đến trong tình thế không biết nhờ ai giúp đỡ. Có người để lại thư, kể về những khó khăn mình đang trải qua và bày tỏ mong muốn một ngày có thể quay lại đón con.

Trong cuộc phỏng vấn với The Korea Times năm 2019, Lee cho biết ông thường khuyên cha mẹ cân nhắc đưa trẻ về, đồng thời đề nghị hỗ trợ tã, sữa bột và đồ dùng sinh hoạt. Với ông, công việc tiếp nhận còn bao gồm việc tìm hiểu người mẹ đang thiếu điều gì để có thể tiếp tục chăm sóc con.

Tuy nhiên, đáp ứng những nhu cầu ấy không dễ với một cơ sở tư nhân có đội ngũ nhỏ. Lee thừa nhận nguồn lực tài chính và nhân sự có giới hạn, đôi khi khiến ông không thể giúp đỡ nhiều như mong muốn.

Mục sư Lee Jong-rak giới thiệu cách hoạt động của “baby box”. Ảnh tư liệu: The Korea Times.

Hỗ trợ để mẹ có thể đưa con về

Babybox Korea, cơ sở do nhà thờ Jusarang vận hành, bố trí người chăm sóc trẻ suốt 24 giờ mỗi ngày. Sau khi được tiếp nhận, các em được đưa vào phòng chăm sóc trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền xác định phương án phù hợp.

Theo số liệu The Korea Herald công bố, tính đến tháng 3/2025, cơ sở đã tiếp nhận 2.181 trẻ. Trong đó, 1.693 em được chuyển đến các cơ sở chăm sóc trẻ, 167 em được nhận làm con nuôi và 311 em trở về với mẹ. Mười trường hợp còn lại không có hồ sơ đầy đủ.

Việc một số em được cha mẹ đón về cho thấy cuộc gặp khi tiếng chuông vang có thể mở ra một lựa chọn khác cho gia đình. Người mẹ có thêm thời gian nói về hoàn cảnh của mình, tìm hiểu những hỗ trợ có thể nhận được và cân nhắc khả năng tiếp tục nuôi con. Trong bài viết năm 2019, The Korea Times ghi nhận cơ sở đã bảo vệ 1.538 trẻ từ khi hoạt động, với 161 em được trở về cùng cha mẹ ruột. Đây là số liệu ở thời điểm bài đăng, trước thống kê năm 2025.

Khu vực tư vấn dành cho các bà mẹ tại Babybox Korea. Theo bà Hwang Min-sook, nhiều người đến đây khi vẫn còn chảy máu sau sinh và khóc rất nhiều. Ảnh: Shin Ji-hye/The Korea Herald.

Hwang Min-sook, giám đốc điều hành Babybox Korea, cho biết mục tiêu chính của tư vấn là khuyến khích người mẹ tự nuôi con. Với những người lựa chọn giữ trẻ, chương trình hỗ trợ kéo dài ba năm, gồm đồ dùng cho em bé, chi phí y tế, hỗ trợ pháp lý, nhà ở và tiền sinh hoạt. Nguồn kinh phí đến từ các khoản quyên góp.

Sự hỗ trợ vì vậy có thể tiếp tục sau khi mẹ và trẻ rời cơ sở. Tã, sữa hay những vật dụng cần thiết giúp giải quyết nhu cầu trước mắt; tư vấn và trợ giúp tài chính hỗ trợ gia đình trong thời gian tiếp theo. Đó cũng là phần ít được nhìn thấy hơn so với hình ảnh chiếc hộp đặt ngoài nhà thờ.

Một điểm tiếp nhận khẩn cấp

Cùng với Jusarang, một nhà thờ tại Gunpo, phía nam Seoul, cũng đưa “baby box” vào hoạt động năm 2014. Theo Yonhap, đến cuối tháng 1/2019, điểm tiếp nhận này đã đón 116 trẻ sơ sinh. Mô hình tương tự cũng xuất hiện ở những quốc gia khác, với cách tổ chức và quy định riêng.

Quần áo được quyên góp cho các em bé được sắp xếp gọn gàng tại Babybox Korea. Ảnh: Shin Ji-hye/The Korea Herald.

Tại Hàn Quốc, “baby box” từng có những ý kiến khác nhau về việc bảo đảm thông tin nguồn gốc của trẻ và cách hỗ trợ gia đình. Do đó, cần phân biệt hoạt động tiếp nhận khẩn cấp của nhà thờ với các thủ tục đăng ký khai sinh, chăm sóc thay thế và nhận con nuôi. Việc trẻ được đưa vào chiếc hộp không đồng nghĩa em lập tức được cho làm con nuôi; các bước tiếp theo có sự tham gia của cơ quan có thẩm quyền.

Về phía cơ sở, công việc hằng ngày vẫn bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể: giữ ấm cho trẻ vừa được mang đến, bố trí người chăm sóc, gặp cha mẹ và tìm nguồn hỗ trợ. Một chiếc hộp có thể giúp em bé được phát hiện kịp thời, nhưng việc chăm sóc sau đó cần nhân viên, người tình nguyện và sự đóng góp thường xuyên.

Năm 2019, mục sư Lee nói với Yonhap rằng ngay khi mở “baby box”, ông đã mong không em bé nào phải được đặt vào đó. Mong muốn ấy vẫn theo ông suốt thời gian hoạt động. Với những trẻ đã được mang đến, tiếng chuông là lúc người chăm sóc có mặt; với cha mẹ còn ở lại trò chuyện, đó có thể là khởi đầu của một cơ hội đưa con về.

Nguồn: The Korea Herald, The Korea Times, Yonhap