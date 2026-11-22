Sáng 22/11, đông đảo sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội có mặt tại Cung Thanh niên Hà Nội, hào hứng hưởng ứng Ngày Cộng đồng lần thứ nhất với nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có hiến máu tình nguyện.

Clip: Như Hoàn

Sáng 22/11, đông đảo sinh viên Hà Nội có mặt tại Ngày Cộng đồng lần thứ nhất, vừa tham gia hiến máu tình nguyện, vừa trải nghiệm các hoạt động thực hành sơ cấp cứu.

Dù thời tiết Hà Nội trở lạnh, khu vực hiến máu tình nguyện tại Cung Thanh niên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng) vẫn đông người từ sáng sớm. Nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên của nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố, kiên nhẫn xếp hàng chờ đăng ký, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các bước cần thiết trước khi hiến máu.

Đông đảo sinh viên có mặt tại Cung Thanh niên Hà Nội từ sáng sớm để tham gia Ngày Cộng đồng lần thứ nhất (Ảnh: Phi Hồng)

Không khí tại điểm hiến máu diễn ra trật tự, khẩn trương. Có bạn lần đầu thử sức với hoạt động ý nghĩa này, cũng có những người đã từng hiến máu trước đó. Với nhiều sinh viên, đây là dịp để trực tiếp góp sức giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu.

Đáng chú ý, đoàn sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội có khoảng 180-190 người tham dự chương trình. Bên cạnh hiến máu, nhiều bạn trẻ còn hào hứng tìm hiểu, trải nghiệm các hoạt động sơ cấp cứu được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện.

Các bạn sinh viên thực hiện bộ ký hiệu tay đại diện cho ba hành động “Gần – Gọi – Giúp”. Đây là ba hành động cốt lõi mà chương trình "Người Gần Nhất" muốn lan tỏa đến mỗi cá nhân trong cộng đồng (Ảnh: Việt Bull)

Các bạn sinh viên còn hào hứng tham gia “Hành trình Người Gần Nhất” với 5 trạm trải nghiệm sơ cấp cứu, trực tiếp tìm hiểu và thực hành các kỹ năng như nhận diện tình huống khẩn cấp, ép tim trên mô hình, xử trí dị vật đường thở, băng bó vết thương và sơ cứu gãy xương.

Đây cũng là lần đầu một số bạn được tiếp cận với những kỹ năng vốn trước đó chỉ biết qua sách vở hoặc các bài học lý thuyết.

Nguyễn Thanh An, sinh viên Đại học Kiến trúc, chia sẻ rằng trước khi tham gia chương trình, bản thân chưa từng được học về sơ cứu. Nếu tự chấm điểm kiến thức của mình theo thang điểm 10, An cho rằng có lẽ bản thân chưa đạt được điểm nào vì gần như không có kiến thức về y tế.

“Chúng em là sinh viên, là thanh niên nên khi tham gia giao thông cũng khó tránh khỏi những tình huống tai nạn. Nếu có kiến thức và trải nghiệm thực tế, chúng em có thể chủ động xử lý khi bản thân gặp sự cố hoặc hỗ trợ những người xung quanh”, An nói.

Sau khi được hướng dẫn các bước sơ cứu cơ bản, nữ sinh nhận thấy đây là những kiến thức cần được phổ biến rộng rãi hơn, đặc biệt với giới trẻ. An cũng mong muốn có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm tương tự để sinh viên được học hỏi và rèn luyện kỹ năng thực tế.

Các bạn trẻ tìm hiểu những kiến thức sơ cấp cứu cơ bản tại các trạm trải nghiệm trong khuôn khổ Ngày Cộng đồng (Ảnh: Phi Hồng)

Cùng tham gia chương trình, Nhật Linh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết trước đây từng được học một số bước sơ cứu nhưng chủ yếu dừng lại ở lý thuyết, chưa có nhiều cơ hội thực hành.

Trực tiếp trải nghiệm hồi sức tim phổi tại sự kiện, Linh nhận ra đây là kỹ năng không hề đơn giản, đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức và luyện tập thường xuyên. Tự đánh giá khả năng của mình, nữ sinh chấm khoảng 7/10 và cho rằng bản thân vẫn cần trau dồi thêm.

Điều khiến Linh bất ngờ là lượng người tham gia khá đông, cùng sự đón tiếp chu đáo và nhiều hoạt động thiết thực tại chương trình. Theo nữ sinh, những kiến thức được hướng dẫn sẽ hữu ích trong cuộc sống, bởi người gặp nạn đôi khi có thể là bất kỳ ai, kể cả người hoàn toàn xa lạ.

Không chỉ sinh viên, những người tham dự ở nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau cũng dành sự quan tâm cho hoạt động trải nghiệm này.

Sinh viên trực tiếp thực hành hồi sức tim phổi (CPR) dưới sự hướng dẫn của tình nguyện viên

Những tình huống thực hành giúp người trẻ làm quen với các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ người gặp nạn (Ảnh: Phi Hồng)

Đặng Diệp Lân, một giáo viên tại Hà Nội, cho biết bản thân chưa từng có cơ hội thực hành sơ cứu. Sau chương trình, Lân tự chấm khả năng của mình khoảng 8,5/10, đồng thời nhận thấy rõ khoảng cách giữa việc nắm lý thuyết và trực tiếp thực hiện các thao tác.

“Trước đây, minh rất muốn giúp đỡ mọi người nhưng lại không có kiến thức. Sau chương trình lần này, khi đã được trang bị những kỹ năng cơ bản, mình sẽ sẵn sàng hỗ trợ mọi người trong các tình huống như đuối nước hay tai nạn giao thông”, Lân chia sẻ.

Với Lân, việc giúp đỡ người khác không nhất thiết phải bắt đầu từ những hành động lớn lao. Đôi khi, một vài thao tác sơ cứu đúng cách cũng có thể góp phần cứu sống người gặp nạn.

(Ảnh: Phi Hồng)

Ngày Cộng đồng lần thứ nhất được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức khởi động Chương trình Người Gần Nhất do Hội chủ trì, với sự khởi xướng của VCCorp và Báo Tuổi Trẻ.

Bên cạnh hoạt động hiến máu tình nguyện, sinh viên và người tham dự còn được trải nghiệm 5 trạm sơ cấp cứu theo ba chặng Gần – Gọi – Giúp. Thông qua các tình huống thực hành, người tham gia được hướng dẫn cách nhận diện người cần hỗ trợ, kết nối với lực lượng có thể giúp đỡ và thực hiện những kỹ năng sơ cấp cứu phù hợp.