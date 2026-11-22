Từ 0h ngày 22/11, phương tiện lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành sẽ được chuyển sang phần đường mới mở rộng đoạn từ sau cầu dẫn Long Thành đến nút giao Quốc lộ 51, tạo mặt bằng để thi công nâng cấp đường hiện hữu.

Ngày 20/11, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, gói thầu số 2 thuộc dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, đoạn qua Đồng Nai, đã cơ bản hoàn thành mở rộng lên 10 làn xe. Dự kiến, từ 0h ngày 22/11, phương tiện sẽ được chuyển sang phần đường mới.

Theo kế hoạch, việc chuyển làn được thực hiện trên đoạn từ sau cầu dẫn Long Thành (Km14+000) đến nút giao Quốc lộ 51 (Km23+900). Phần đường và cầu mở rộng tại khu vực này đã hoàn thành, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá và chấp thuận đưa vào khai thác để tổ chức giao thông.

Sau khi phương tiện chuyển sang phần đường mới, nhà thầu sẽ có mặt bằng thi công cải tạo, nâng cấp phần đường hiện hữu, hướng tới hoàn thành toàn bộ gói thầu số 2 trong tháng 12/2026. Trong thời gian chuyển làn, VEC khuyến cáo tài xế chú ý biển báo, vạch sơn tạm, tuân thủ tốc độ quy định và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông trên đoạn Km14+000 đến Km23+900.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành (Ảnh: VTC News).

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành có tổng chiều dài khoảng 21,92km, từ nút giao Vành đai 2 (TP.HCM) đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai), với tổng mức đầu tư 14.945 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và vốn VEC huy động. Công trình khởi công ngày 19/8/2025, được triển khai theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp. Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp.

Trong đó, gói XL01 dài khoảng 10km, chủ yếu thi công cầu cạn và cầu chính, do liên danh Đèo Cả - Trung Chính - Phương Thành - Xây lắp 368 - Khang Nguyên thực hiện. Đoạn tuyến dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 22/11 thuộc gói XL02, dài gần 12km, đi qua địa bàn Đồng Nai. Phần còn lại từ nút giao Quốc lộ 51 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn đang thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.

Gói thầu này do liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Vinaconex - Tổng công ty Thăng Long - Công ty 368 thực hiện. Theo thiết kế, đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến Vành đai 3 dài khoảng 4,8km được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe. Đoạn từ Vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 14,7km được mở rộng từ 4 lên 10 làn xe.

Riêng cầu Long Thành được xây dựng thêm một đơn nguyên mới quy mô 5 làn xe theo hướng TP.HCM đi Long Thành. Việc mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành nhằm tăng năng lực vận tải trên trục giao thông cửa ngõ phía Đông, đáp ứng nhu cầu đi lại và tăng cường kết nối TP.HCM với sân bay quốc tế Long Thành.

Dự án Mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành dài gần 22km, trong đó gói thầu số 2 đi qua địa bàn TP Đồng Nai dài gần 12km. Dự án thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng đoạn cao tốc từ quy mô 4 làn xe lên 8-10 làn xe.

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại ngày 24/12. Cao tốc TPHCM - Long Thành được xem là tuyến đường huyết mạch, quan trọng nhất kết nối trung tâm TPHCM với sân bay Long Thành và ngược lại.