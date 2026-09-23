Tập đoàn Nguyễn Hoàng mở rộng sang y tế: Khánh thành bệnh viện đại học tại TP.HCM

Sau giáo dục, Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) tiếp tục mở rộng sang Y tế. Ngày 20/9/2026, Tập đoàn chính thức vận hành Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) tại Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM. Đây là một trong những mô hình bệnh viện đại học tư thục đầu tiên tại TP.HCM.

Sự kiện đưa lĩnh vực Y tế trở thành một cấu phần rõ hơn trong chiến lược phát triển của NHG bên cạnh Giáo dục và Công nghệ. Khác với một bệnh viện vận hành độc lập được kết nối trực tiếp với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), hướng tới mô hình kết hợp khám chữa bệnh, đào tạo thực hành, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật.

Một lợi thế đáng chú ý nằm ngay trong hệ sinh thái hiện hữu. NHG có gần 100.000 học sinh, sinh viên cùng hơn 5.500 người lao động. Theo kế hoạch, đây là nhóm mà Tập đoàn ưu tiên triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc và phòng bệnh trong giai đoạn đầu.

Từ hệ thống giáo dục đến bệnh viện đại học

Gần hai thập kỷ qua, NHG được biết đến là hệ thống giáo dục toàn diện từ mầm non đến đại học và sau đại học. Sự kiện khánh thành bệnh viện đại học HIU Hospital cho thấy Tập đoàn đang kết nối tài sản giáo dục hiện hữu với lĩnh vực y tế thay vì phát triển hai mảng tách biệt.

Theo Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NHG Hoàng Quốc Việt, bệnh viện sẽ là cơ sở thực hành chính của HIU; sinh viên Y khoa, Điều dưỡng và Kỹ thuật y học có điều kiện học và thực hành tại bệnh viện, trong khi đội ngũ thầy thuốc tham gia đồng thời điều trị, giảng dạy và nghiên cứu.

Ngày 14/9/2026, theo Quyết định số 344/QĐ-KCB của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng được phê duyệt là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Trước đó, HIU Hospital đã ký hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM nhằm hỗ trợ đào tạo, chuẩn hóa quy trình, phát triển đội ngũ và chuyển giao chuyên môn.

Lãnh đạo Tập đoàn Nguyễn Hoàng, HIU Hospital cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ảnh: Trường Đại Học Hồng Bàng (HIU)

Đưa nguồn lực y tế ra cộng đồng

Ngày 14/9, HIU và HIU Hospital khởi động chương trình HIU CARE 2026–2027 triển khai tại các trường THPT trên địa bàn TP.HCM, bắt đầu từ Trường THPT Võ Thị Sáu. Dự kiến trong đợt đầu, từ tháng 9 đến tháng 10/2026, chương trình sẽ tiếp cận khoảng 25.000 học sinh và giáo viên.

Hoạt động này mở rộng mô hình Viện – Trường từ đào tạo và khám chữa bệnh trong bệnh viện sang sàng lọc, tư vấn và chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

HIU Hospital cũng nằm trong danh sách các cơ sở đủ điều kiện tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân TP.HCM. Nếu cơ chế phối hợp với y tế cơ sở được tiếp tục cụ thể hóa, HIU Hospital có thể hình thành chuỗi chăm sóc từ sàng lọc ban đầu tại cộng đồng đến khám và điều trị tại bệnh viện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thăm hỏi, động viên người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong chuyến thăm nhân Lễ Khánh thành Bệnh viện. Ảnh: Trường Đại Học Hồng Bàng (HIU)

"Hiệu quả của bệnh viện phải là kết quả của chất lượng và niềm tin"

Phát biểu tại lễ khánh thành ngày 20/9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận quá trình NHG phát triển từ giáo dục sang y tế và công nghệ, đồng thời đánh giá mô hình Trường – Viện – Bệnh viện phù hợp với định hướng gắn đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh. Ông cho rằng HIU Hospital ra đời trong bối cảnh TP.HCM đang hoàn thiện các cơ chế phát triển y tế, mở thêm dư địa cho y tế chuyên sâu, chăm sóc người cao tuổi, y tế công cộng và ứng dụng công nghệ mới.

Trong phần đáp từ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NHG Hoàng Quốc Việt khẳng định: "Hiệu quả của bệnh viện phải là kết quả của chất lượng và niềm tin, không đặt hiệu quả kinh tế trước chất lượng và niềm tin của người bệnh". Ông cho biết Tập đoàn xác định y tế là lĩnh vực đầu tư đặc thù, trong đó người bệnh là trung tâm, còn chất lượng chuyên môn, an toàn và y đức phải được đặt trước hiệu quả kinh tế. Trên nền tảng đó, HIU Hospital sẽ tiếp tục hoàn thiện năng lực chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử và ứng dụng AI có chọn lọc; đồng thời phát triển mô hình Trường – Viện nghiên cứu – Bệnh viện, tập trung vào một số chuyên khoa, tăng cường chuyển giao kỹ thuật và trở thành cơ sở thực hành chính của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Bên cạnh khám chữa bệnh, NHG dự kiến tổ chức chăm sóc sức khỏe định kỳ cho gần 100.000 người học và hơn 5.500 người lao động trong hệ thống, tham gia các nhiệm vụ y tế công ích khi được giao, đồng thời nghiên cứu mở rộng sang lão khoa, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi và các chương trình hỗ trợ cộng đồng.

NHG cũng sẽ lựa chọn một số chuyên khoa để đầu tư tập trung, thu hút chuyên gia trong và ngoài nước và tăng cường hợp tác chuyển giao kỹ thuật.