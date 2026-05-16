Hơn 13.000 chuyến bay có nguy cơ bị hủy trong tháng 5/2026

Theo báo cáo mới nhất từ Cục Hàng không Việt Nam, thị trường nhiên liệu hàng không đang phải hứng chịu tác động nặng nề từ những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng năng lượng, đặc biệt là việc hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz, đã khiến giá nhiên liệu Jet A-1 trên thị trường Singapore tăng dựng đứng.

Cụ thể, mức giá đã vọt từ mốc 85 đến 90 USD mỗi thùng thời điểm trước khủng hoảng lên ngưỡng 150 đến 200 USD mỗi thùng chỉ trong những ngày đầu tháng 5. Cú sốc giá này đang đặt các quốc gia phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu như Việt Nam vào tình thế rủi ro cao, đòi hỏi những biện pháp điều phối linh hoạt để tối ưu hóa nguồn cung trong nước.

Rất nhiều hãng hàng không trên thế giới bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu tăng cao

Gánh nặng chi phí nhiên liệu đã buộc nhiều hãng hàng không quốc tế phải đưa ra những quyết định đầy khó khăn nhằm duy trì hoạt động. Việc điều chỉnh kế hoạch khai thác, tăng giá vé hay thu hẹp mạng đường bay đang diễn ra ngày một phổ biến. Đáng chú ý, các chuyên gia ước tính sẽ có khoảng 2 triệu ghế cung ứng cùng hơn 13.000 chuyến bay trên toàn thế giới có nguy cơ bị hủy bỏ ngay trong tháng 5 này. Nếu tình trạng này không sớm hạ nhiệt, nhiều khu vực đặc biệt là châu Âu sẽ phải đối mặt với nguy cơ suy giảm đáng kể dự trữ nhiên liệu từ tháng 6, trong khi những quốc gia có tiềm lực lớn như Mỹ hay Nhật Bản hiện vẫn đang an toàn nhờ nguồn dự trữ khổng lồ.

Tại tọa đàm kích cầu hàng không và du lịch diễn ra vào ngày 15/5, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Pacific Airlines nhận định ngành hàng không thế giới đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, thậm chí nhiều hãng bị đẩy đến bờ vực phá sản do giá nhiên liệu bay có thời điểm tăng vọt gấp hai đến ba lần. Để ứng phó với cơn bão giá này, Vietnam Airlines đang phải áp dụng triệt để chính sách thắt lưng buộc bụng nhằm cứu vãn tình hình tài chính. Hãng đã quyết liệt cắt giảm nhiều dự án đầu tư và chi phí vận hành, đồng thời xin phép cơ quan quản lý tạm ngưng các đường bay ngách để rút ngắn thời gian bay. Điểm nhấn trong chiến lược tiết kiệm là việc linh hoạt áp dụng kỹ thuật hạ cánh tối ưu tại các sân bay lớn và tranh thủ nạp nhiên liệu tại những quốc gia lân cận có mức giá mềm hơn.

Dù phải gồng mình gánh chịu những khoản chi phí khổng lồ phát sinh từ cuộc khủng hoảng năng lượng, ban lãnh đạo hãng hàng không quốc gia vẫn kiên định với mục tiêu không đẩy rủi ro về phía người tiêu dùng. "Mục tiêu của Vietnam Airlines là giải bài toán tối ưu hóa chi phí để đảm bảo hoạt động. Đồng thời, cố gắng không dồn áp lực giá vé lên hành khách, giúp người dân vẫn có thêm các lựa chọn khi tham gia các sản phẩm du lịch". Ông Tuấn chia sẻ.

Bất chấp những biến động dữ dội từ thị trường quốc tế, bức tranh hàng không Việt Nam trong quý đầu năm vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Thống kê cho thấy các hãng bay nội địa đã vận chuyển thành công gần 5 triệu lượt khách quốc tế và hơn 10 triệu lượt khách nội địa, ghi nhận mức tăng trưởng trung bình hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trước bối cảnh nguồn cung nhiên liệu còn tiềm ẩn vô vàn rủi ro, Cục Hàng không nhận định các hãng bay trong nước sẽ buộc phải chuyển hướng sang chiến lược khai thác thận trọng hơn. Việc tối ưu hóa mọi chi phí vận hành và đảm bảo an toàn tuyệt đối sẽ là chìa khóa sống còn để ngành hàng không Việt Nam đứng vững qua giai đoạn đầy thách thức này.