Hơn 1.000 căn hộ Vinhomes có giá chỉ từ 650 triệu chính thức được mở bán

Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa phát đi thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại lô đất NXH4 (đợt 1), thuộc dự án Nhà ở xã hội giai đoạn 1 tại phường Hải An (Happy Home Tràng Cát). Dự án này do Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư.

Theo văn bản do Công ty Cổ phần Vinhomes gửi Sở Xây dựng TP Hải Phòng, tại lô đất NXH4 (đợt 1) dự kiến sẽ mở bán khoảng 1.232 căn hộ chung cư.

Phối cảnh dự án Happy Home Tràng Cát.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết đã tiếp nhận Văn bản số 478 của Vinhomes về việc đề nghị công khai giá bán tạm tính các căn hộ thuộc dự án Happy Home Tràng Cát.

Theo công bố, giá bán trung bình tại dự án vào khoảng 22,68 triệu đồng/m² thông thủy (đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì). Các căn hộ có diện tích dao động từ 28,8 - 70 m².

Tính theo mức giá trên, căn hộ diện tích 28,8 m² có giá khoảng 653 triệu đồng/căn, trong khi căn hộ 70 m² có giá khoảng 1,58 tỷ đồng/căn. Đây là mức giá trung bình, có thể thay đổi tùy theo vị trí căn hộ và từng tòa nhà.

Theo thông tin từ Vinhomes, thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 15/6/2026 đến hết ngày 15/7/2026 (không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định). Thời gian ký hợp đồng mua bán căn hộ dự kiến sẽ từ tháng 7/2026.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2026, Sở Xây dựng Hải Phòng đã ban hành Văn bản số 4457, thông báo 2.216 căn hộ nhà ở xã hội hình thành trong tương lai tại dự án Happy Home Tràng Cát đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Việc mở bán 1.232 căn hộ tại lô NXH4 được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động trên địa bàn. Đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của TP Hải Phòng, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở với mức chi phí phù hợp.

Nhà mẫu tại dự án.

Được biết, Happy Home Tràng Cát tọa lạc tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Dự án được khởi công vào đầu năm 2024, có tổng mức đầu tư khoảng 5.800 tỷ đồng.

Happy Home Tràng Cát có quy mô hơn 28 ha, gồm 27 tòa chung cư cao từ 7 - 9 tầng, với 3.804 căn hộ - đây được xem là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất thành phố Hải Phòng.

Ngoài các căn hộ, tại dự án được quy hoạch với hệ thống hạ tầng tiện ích ngoài trời gồm công viên, vườn hoa, quảng trường, khu thể thao… Tổng cộng có khoảng 59 hạng mục.

Bên cạnh đó, khu vực xung quanh dự án có sự hiện diện của ba trường học liên cấp, trạm y tế phường và hai tòa nhà văn phòng, góp phần đáp ứng các nhu cầu cơ bản về giáo dục, y tế và việc làm.

Theo UBND TP Hải Phòng, Happy Home Tràng Cát là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được Vinhomes triển khai trên địa bàn thành phố. Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã đầu tư hàng loạt công trình thuộc hệ sinh thái, góp phần thay đổi diện mạo thành phố như khu đô thị Vinhomes Marina, Vinhomes Imperia, hệ thống trường Vinschool và trung tâm thương mại Vincom Plaza…

Dự án dự kiến hoàn thành trong vòng 5 năm, nối tiếp chuỗi dự án nhà ở xã hội mà Vinhomes đã và đang triển khai tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, Quảng Trị, Khánh Hòa… Qua đó, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người lao động tại các khu sản xuất, thúc đẩy an sinh xã hội và tạo thêm động lực phát triển cho thị trường bất động sản địa phương.