Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 9h30 sáng cùng ngày, một vụ cháy xe buýt xảy ra trên phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam (Hà Nội), rất may tất cả hành khách kịp thời thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, xe buýt di chuyển theo hướng từ phố Quang Trung đi Bà Triệu. Khi vừa qua nút giao Quang Trung – Lý Thường Kiệt, phần đuôi xe bất ngờ bốc khói.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác dập lửa. (Ảnh: Hồng Quang)

Tài xế P.T.K. (SN 1980) cho biết, phát hiện sự việc, anh lập tức dừng xe và hô hoán để hành khách nhanh chóng rời khỏi phương tiện. Ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội và bao trùm chiếc xe buýt.

Nhận tin báo, phân đội Phùng Hưng - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 cùng đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Công an Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy, đồng thời phân luồng, hạn chế phương tiện lưu thông qua phố Lý Thường Kiệt đoạn Quang Trung – Bà Triệu.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.