Triệt phá đường dây sản xuất nước yến, yến sào giả quy mô lớn

Ngày 15/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (36 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo khoản 3, điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Anh Tiến là giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát, đặt tại xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng Nguyễn Anh Tiến bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng kết hợp rà soát các đối tượng nghi vấn tại địa bàn trọng điểm, giáp ranh, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Tây Ninh) đã phát hiện và khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến các mặt hàng nước yến, yến sào xảy ra tại chi nhánh công ty do Tiến điều hành.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 400.000 sản phẩm chế biến từ yến đã thành phẩm và chưa thành phẩm; hơn 1 tấn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bột các loại dùng để sản xuất hàng giả cùng nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất.

Công an xác định nhóm đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp, lợi dụng các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như TikTok, Facebook, Zalo để tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã quả tang hành vi sản xuất nước yến, yến sào giả quy mô lớn tại Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Các sản phẩm được quảng cáo với nhiều thông tin sai sự thật như hàng nằm trong chương trình khuyến mãi, giảm giá, tri ân khách hàng… nhằm tạo lòng tin và thu hút người mua. Nhóm này còn thổi phồng chất lượng sản phẩm, bán với giá rẻ hơn nhiều lần so với các thương hiệu nổi tiếng để đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng, qua đó thu lợi bất chính số tiền lớn.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.