Hơn 100 triệu USD đặt cược vào Oscar

Kỷ lục chưa từng có

Theo Variety, Timothée Chalamet từng là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar 2026, cho đến khoảng hai tuần trước, khi Michael B. Jordan chiến thắng tại Actors Awards 2026 (tên cũ là SAG Awards). Đơn giá hợp đồng dự đoán của Chalamet trên nền tảng Kalshi giảm từ 68 cent (0,68 USD) xuống còn 51 cent (0,51 USD).

Thời điểm đó, “chàng thơ nước Pháp” vẫn được kỳ vọng cao hơn. Tuy nhiên, sau phát ngôn xem nhẹ ballet và opera vào ngày 6/3, Chalamet mất điểm nghiêm trọng. Kể từ ngày 7/3, Jordan trở thành ứng cử viên hàng đầu.

Điều đó không mấy quan trọng đối với người dùng Kalshi bởi việc bỏ phiếu Oscar đã kết thúc vào ngày 5/3, nghĩa là tranh cãi về phát ngôn xảy ra quá muộn để có thể ảnh hưởng đến kết quả. Thế nhưng bầu không khí đã thay đổi, dẫn đến thị trường điều chỉnh theo.

Timothée Chalamet và Michael B. Jordan là hai ứng viên hàng đầu cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar. Ảnh: Getty Images.

Tính đến ngày 10/3, giá trị các hợp đồng dự đoán Oscar đã vượt mốc 48,4 triệu USD trên Kalshi, vượt xa 29,6 triệu USD của năm 2025. Con số đó tiếp tục tăng trong những ngày trước lễ trao giải Oscar vào ngày 15/3 (giờ địa phương).

“Đây chắc chắn là một trong những mảng tăng trưởng nhanh nhất của chúng tôi. Đây là một trong sự kiện trọng điểm. Nó thu hút rất nhiều người tham gia”, Jack Such, người phát ngôn của Kalshi, chia sẻ với Variety .

Thị trường dự đoán kết quả đang trong giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ nhất. Vào tháng 1, Polymarket, đối thủ chính của Kalshi, đã đầu tư toàn lực vào giải Quả cầu Vàng.

Lễ trao giải Quả cầu Vàng hiển thị tỷ lệ cược theo thời gian thực ngay trên sóng truyền hình, khuyến khích khán giả làm chương trình hấp dẫn hơn bằng cách đặt tiền dự đoán kết quả. Một số người dùng mạng xã hội cho rằng việc tích hợp này có nguy cơ làm lu mờ giải thưởng.

Tính đến ngày 12/3, trên Polymarket, chỉ riêng hạng mục Phim hay nhất của Oscar đã có 30 triệu USD được giao dịch, vượt xa mức 5,3 triệu USD của toàn bộ cuộc đua Phim hay nhất năm 2025.

One Battle After Another là ứng viên dẫn đầu rõ rệt trên cả hai nền tảng, với đơn giá khoảng 75 cent (0,75 USD). Theo ước tính, hơn 100 triệu USD đã được giao dịch trong các hợp đồng dự đoán Oscar cho đến ngày 13/3.

Thị trường dự đoán đã tồn tại nhiều năm, nhưng có cú hích lớn vào tháng 10/2024, khi một tòa phúc thẩm liên bang cho phép Kalshi cung cấp hợp đồng dự đoán về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thời điểm đó, người dùng Kalshi đặt cược lớn vào ông Donald Trump và họ đã đúng.

Oscar trở thành mảng kinh doanh dự đoán ăn nên làm ra hàng đầu trên thị trường dự đoán. Ảnh: WireImage

Kể từ đó, thị trường này trở nên phổ biến hơn trước nhiều. Những nền tảng cá cược thể thao lớn như DraftKings và FanDuel cũng ra mắt thị trường dự đoán riêng để tham gia cuộc chơi.

Trên thực tế, DraftKings cho phép đặt cược Oscar từ năm 2019, khi hoạt động này chỉ hợp pháp tại New Jersey. Hoạt động cá cược được quản lý ở cấp tiểu bang ở Mỹ. Sau New Jersey, một số nơi khác cũng cho phép cá cược Oscar, gồm Michigan, Indiana, Arizona, Massachusetts, Louisiana, Kansas, Missouri và Puerto Rico.

Tuy nhiên, thị trường dự đoán không được xem là cờ bạc. Chúng được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai liên bang (CFTC) quản lý như các hợp đồng tương lai.

Khi các nền tảng dự đoán mở rộng sang lĩnh vực thể thao, phía kinh doanh cờ bạc truyền thống phản đối, dẫn tới cuộc tranh chấp về thẩm quyền giữa các cơ quan quản lý cấp tiểu bang và CFTC. CFTC dưới thời chính quyền Trump khẳng định họ mới là bên duy nhất có quyền quản lý thị trường dự đoán.

Rủi ro từ ngành kinh doanh ăn nên làm ra

Khi thị trường này ngày càng phổ biến, những mối lo ngại về rò rỉ thông tin nội bộ bắt đầu nảy sinh. Cho đến nay, chưa có vấn đề nào như vậy liên quan đến Oscar. Danh sách người chiến thắng giải thưởng điện ảnh danh giá này vốn nổi tiếng là bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ có các kế toán tại PricewaterhouseCoopers (PwC, một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay) biết trước.

Tuy nhiên, nguy cơ gian lận không phải không có, bởi chủ đề đặt cược không chỉ dừng lại ở kết quả trao giải. Hợp đồng còn được mở cho cả những dự đoán như ngôi sao nào sẽ tham dự hay những từ ngữ nào sẽ được nói trên sân khấu (“ballet” đang giao dịch ở mức 62 cent trên Polymarket).

One Battle After Another được đặt cược thắng giải Phim hay nhất của Oscar trên nền tảng Kalshi.

Kalshi cho biết có duy trì các hệ thống giám sát để phát hiện hoạt động giao dịch đáng ngờ, tương tự các hệ thống được dùng trên sàn chứng khoán.

“Nếu hệ thống phát hiện điều gì đó, chúng tôi sẽ điều tra. Sau đó, vì có thông tin của tất cả mọi người, chúng tôi có thể nhận ra những trường hợp như ‘bạn thân từ thời trung học của Nicole Kidman’… Hệ thống giám sát và xác minh danh tính sẽ xử lý được”, người đại diện nói.

Kalshi cũng cấm thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) mua bán hợp đồng dự đoán liên quan đến Oscar.

Về phía AMPAS, tổ chức này không có quy định cấm cụ thể, nhưng có các tiêu chuẩn ứng xử yêu cầu duy trì mức độ chuyên nghiệp và liêm chính trong quá trình bỏ phiếu.

Kalshi từng vướng tranh cãi vào năm 2025, khi nền tảng này cung cấp hợp đồng dự đoán lượng người xem truyền hình của lễ trao giải Oscar có nhiều hơn những năm trước hay không.

Các báo cáo ban đầu cho thấy lượng người xem giảm, vì vậy hợp đồng được chốt kết quả là “không”. Nhưng dữ liệu bổ sung sau đó lại cho thấy tỷ suất người xem thực tế đã tăng.

Kalshi đổ lỗi cho The New York Times - một trong những nguồn được viện dẫn trong hợp đồng. Nền tảng chỉ trích tờ báo đã không làm rõ dữ liệu ban đầu chỉ là số liệu sơ bộ.

Năm nay, Kalshi không cung cấp hợp đồng dự đoán lượng người xem Oscar.