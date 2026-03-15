Sau hơn một thập kỷ ra mắt, Thất Tình 33 Ngày (Love Is Not Blind) bất ngờ bị cư dân mạng "đào" lại như một trường hợp hiếm có khó tìm của màn ảnh Hoa ngữ. Lý do là dàn diễn viên của bộ phim này gần như ai cũng từng vướng bê bối tình ái ngoài đời. Từ những scandal gây chấn động Cbiz cho đến các nghi án ngoại tình ồn ào, nhiều gương mặt trong phim đều từng trở thành tâm điểm bàn tán.

Nam chính Văn Chương ngoại tình với bạn diễn khi vợ đang mang thai

Một trong những scandal gây chấn động nhất của dàn cast liên quan đến diễn viên thủ vai nam chính: Văn Chương. Thời điểm bộ phim gây sốt, anh được xem là hình mẫu "người chồng quốc dân" khi đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nữ diễn viên Mã Y Lợi.

Thế nhưng vào năm 2014, paparazzi tung loạt ảnh cho thấy Văn Chương ngoại tình với nữ diễn viên Diêu Địch. Hai người từng hợp tác với nhau nhiều dự án phim ảnh, trong đó có cả Thất Tình 33 Ngày. Điều khiến khán giả phẫn nộ là bê bối này xảy ra đúng lúc Mã Y Lợi đang mang thai con thứ 2 với Văn Chương.

Văn Chương và Diêu Địch tay trong tay dù nam diễn viên đang có vợ

Sau khi scandal bùng nổ, Văn Chương phải công khai xin lỗi. Dù Mã Y Lợi từng lựa chọn tha thứ, hôn nhân của họ cuối cùng vẫn khép lại bằng một cuộc ly hôn vào năm 2019.

Nữ chính Bạch Bách Hà cũng vướng scandal tình ái chấn động

Không lâu sau đó, đến lượt nữ chính Bạch Bách Hà gây xôn xao khi bị bắt gặp đùa giỡn và gần gũi với một người đàn ông lạ trong chuyến du lịch tại Thái Lan.

Những hình ảnh thân mật giữa nơi công cộng hình tượng "ngọc nữ phòng vé" của cô sụp đổ trong mắt khán giả. Công chúng nhanh chóng phanh phui được danh tính người đàn ông đó là nam người mẫu Trương Ái Bằng. Sau đó, Bạch Bách Hà đăng tâm thư, tiết lộ cuộc hôn nhân của cô và ca sĩ Trần Vũ Phàm thực chất đã rạn nứt từ trước, dù cả hai chưa công khai với truyền thông.

Bạch Bách Hà với Trương Ái Bằng dính nghi vấn ngoại tình dù đang trong quan hệ hôn nhân với Trần Vũ Phàm

Scandal này khiến sự nghiệp của Bạch Bách Hà chịu ảnh hưởng nặng nề, nữ diễn viên gần như biến mất khỏi màn ảnh trong một thời gian dài.

Trương Tử Huyên

Không chỉ hai diễn viên chính, một số gương mặt khác trong phim cũng từng vướng những ồn ào tình ái. Trong Thất Tình 33 Ngày, Trương Tử Huyên thủ vai cô bạn thân xinh đẹp nhưng phản bội, lén qua lại với bạn trai nữ chính. Điều trớ trêu là ngoài đời, nữ diễn viên cũng vướng vào bê bối tình ái ồn ào.

Năm 2015, Trương Tử Huyên bị tố ngoại tình với nam diễn viên Trần Hách, khi cả hai đều đang trong hôn nhân riêng. Sau khi sự việc bùng nổ, Trần Hách và vợ cũ Hứa Tịnh xác nhận đã ly hôn trước đó, nhưng dư luận vẫn chỉ trích dữ dội vì thời điểm nhạy cảm của scandal. Phía Trương Tử Huyên sau đó cũng ly hôn với chồng cũ Dương Nhất Liễu để đến với Trần Hách.

Sau một thời gian dài chịu áp lực dư luận, năm 2016 Trương Tử Huyên và Trần Hách chính thức kết hôn. Hiện tại cả hai đã có con và sống khá kín tiếng, ít xuất hiện trong các scandal như trước.

Chuyện tình của Trương Tử Huyên và Trần Hách từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực

Trương Hâm Nghệ

Trong khi đó, Trương Hâm Nghệ cũng từng vướng không ít tin đồn tình cảm trong quá khứ. Trước đây, nữ diễn viên có mối quan hệ kéo dài 7 năm với đạo diễn Vương Chí Phi, người hơn cô 16 tuổi và khi đó vẫn đang trong hôn nhân. Sau khi Vương Chí Phi ly hôn để đến với cô thì mối quan hệ của họ lại tan vỡ vì Trương Hâm Nghệ nảy sinh tình cảm với đạo diễn Dương Thụ Bằng.

Bỏ Vương Chí Phi, Trương Hâm Nghệ kết hôn với tình mới Dương Thụ Bằng nhưng cũng nhanh chóng ly hôn vào năm 2014. Sau biến cố tình cảm, Trương Hâm Nghệ quen nam diễn viên Viên Hoằng khi cùng đóng phim Công Chúa Giải Ưu. Cả hai kết hôn năm 2016 và hiện tại vẫn có cuộc sống hôn nhân khá hạnh phúc, đã có con trai và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp.

Trương Hâm Nghệ bên Viên Hoằng, sau khi "đá" 2 anh đạo diễn

Diêu Địch

Diêu Địch cũng đóng Thất Tình 33 Ngày, là người cặp kè với nam chính Văn Chương. Vụ việc nhanh chóng trở thành bê bối lớn của Cbiz . Thậm chí, Diêu Địch còn tiết lộ từng phá thai vì anh và thừa nhận đã quá sa vào mối quan hệ này.

Ồn ào khiến hình ảnh trong sáng mà Diêu Địch xây dựng trước đó gần như sụp đổ, sự nghiệp cũng lao đao trong nhiều năm. Dù sau này cô vẫn tham gia một số dự án phim, nhưng danh tiếng không còn được như giai đoạn trước khi scandal nổ ra.

Diêu Địch là lý do Văn Chương phản bội vợ con

Lý Thần

Năm 2019, Lý Thần cũng từng vướng vào nghi vấn ngoại tình sau khi chia tay Phạm Băng Băng, khi bị cho là có mối quan hệ thân thiết với nữ diễn viên Thạch Thuần Tử. Thời điểm đó xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Thạch Thuần Tử mang thai, khiến câu chuyện đời tư của nam diễn viên bị bàn tán trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, phía Lý Thần chưa từng xác nhận những thông tin này, còn Thạch Thuần Tử cũng nhanh chóng phủ nhận việc mang thai. Vì vậy, vụ việc chủ yếu dừng lại ở mức tin đồn trong showbiz nhưng vẫn khiến hình ảnh của nam diễn viên một thời bị ảnh hưởng không ít.

Lý Thần và Thạch Thuần Tử trong dự án phim chung

Việc hàng loạt diễn viên trong cùng một bộ phim đều dính scandal tình ái khiến cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên, thậm chí còn gọi đây là lời nguyền ngoại tình của Thất Tình 33 Ngày.

Trớ trêu khi nội dung phim lại nói về tình yêu chân thành. Phim xoay quanh câu chuyện của cô gái Hoàng Tiểu Tiên, người phát hiện bạn trai 7 năm của mình phản bội và ngoại tình với chính bạn thân. Sau cú sốc này, cô phải trải qua 33 ngày đầy đau đớn để học cách bước tiếp, trước khi nhận ra ai mới là người thật sự quan trọng với mình.

Điều khiến khán giả càng cảm thấy khó tin là nội dung của bộ phim lại hoàn toàn trái ngược với những scandal ngoài đời. Sự đối lập giữa câu chuyện tình yêu chân thành trong phim và drama tình ái ngoài đời của dàn diễn viên đã khiến bộ phim nhiều năm sau vẫn bị cư dân mạng nhắc lại như một trường độc nhất vô nhị trong showbiz Hoa ngữ.

