“Quá đẹp trai” vốn là lợi thế trong showbiz, nhưng với Lưu Dịch Quân, điều đó lại từng trở thành rào cản lớn nhất sự nghiệp. Nam diễn viên từng bị nhiều đoàn phim từ chối chỉ vì ngoại hình quá nổi bật, thậm chí bị đánh giá là “mối nguy” cho nam chính. Kết quả, anh trải qua gần 10 năm không có phim để đóng, sự nghiệp gần như rơi vào bế tắc. Trớ trêu hơn, khi sự nghiệp lao dốc, cuộc hôn nhân đầu của nam diễn viên cũng tan vỡ vì áp lực kinh tế. Nhưng sau tất cả, người đàn ông từng bị chê “quá đẹp” ấy lại bất ngờ lội ngược dòng, trở thành “đỉnh cao của làng diễn viên trung niên” ở tuổi 55.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Lưu Dịch Quân được xem là một trong những gương mặt nổi bật nhất khóa. Lông mày sắc nét, đôi mắt sáng, khí chất thư sinh, nam diễn viên từng được bạn bè gọi vui là “Lưu soái ca”. Nếu sinh ra ở thời đại hiện nay, ngoại hình ấy có lẽ đủ để khiến nhiều công ty quản lý tranh nhau ký hợp đồng. Nhưng đầu thập niên 1990, thẩm mỹ của ngành điện ảnh Trung Quốc lại hoàn toàn khác. Các đạo diễn khi đó chuộng hình tượng đàn ông thô ráp, gai góc kiểu như Khương Văn hay Cát Ưu. Những gương mặt quá điển trai lại bị cho rằng không hợp vai đời thường. Thậm chí, có đạo diễn thẳng thắn nói rằng gương mặt của Lưu Dịch Quân “quá nổi bật, dễ lấn át nam chính”, khiến khán giả chỉ chú ý đến anh thay vì nhân vật trung tâm. Chính vì vậy, ngoại hình đáng lẽ là lợi thế lại trở thành “mối nguy” trong mắt nhiều đoàn phim. Hồ sơ gửi đi gần như đá chìm đáy biển, thử vai ở đâu cũng nhận về lời từ chối.

Cuối cùng, Lưu Dịch Quân phải trở về Tây An làm việc tại xưởng phim địa phương. Công việc mỗi ngày của anh chỉ là ghi chép bảng chấm công và bảng lương. Ngày ngày đối diện những con số khô khan, trong khi bên tai vẫn vang lên tiếng máy quay khởi động từ trường quay gần đó. Giấc mơ diễn xuất tưởng như đã tắt, nhưng trong lòng nam diễn viên vẫn âm ỉ cháy. Trong giai đoạn này, anh từng thử chuyển sang làm biên kịch và đạo diễn hậu trường. Một số tác phẩm thậm chí còn giành giải thưởng quốc gia, nhưng Lưu Dịch Quân hiểu rõ: nơi mình muốn đứng vẫn là trước ống kính.

Giữa lúc sự nghiệp chật vật, nam diễn viên kết hôn và có con trai Lưu Di Đồng. Nhưng cuộc sống hôn nhân nhanh chóng rơi vào khủng hoảng. Lương ở xưởng phim không đáng là bao, cơ hội đóng phim hiếm hoi, tiền cát-xê đôi khi còn không đủ chi phí đi lại. Tiền sinh hoạt và tiền sữa cho con gần như dồn hết lên vai người vợ. Một lần, vợ anh hỏi trong tuyệt vọng: “ Anh không thể đổi công việc khác sao? Nhà mình thậm chí không mua nổi sữa cho con ”. Lưu Dịch Quân không thể trả lời. Anh không thể giải thích rằng diễn xuất là số mệnh của mình, cũng không thể hứa tương lai sẽ tốt hơn. Cuối cùng, cuộc hôn nhân ấy tan vỡ. Anh ra đi tay trắng nhưng giành quyền nuôi con, còn bên ngoài bắt đầu lan truyền lời đàm tiếu: “Lưu Dịch Quân nghèo đến mức bị vợ bỏ”.

Sau ly hôn, Lưu Dịch Quân đưa ra một quyết định khiến nhiều người cho rằng anh điên rồ: dẫn con trai 4 tuổi lên Bắc Kinh bắt đầu lại từ đầu. Hai cha con từng sống trong căn phòng bán hầm không có ánh nắng, tường ẩm mốc, chăn chiếu luôn lạnh và ướt. Lúc khó khăn nhất, cả ngày họ chỉ ăn hai chiếc bánh màn thầu, dưa muối cũng được coi là thêm món. Anh chạy khắp các đoàn phim để xin vai, nhưng đa phần chỉ nhận được cái lắc đầu. Dù vậy, bất cứ vai diễn nào, dù nhỏ đến đâu, nam diễn viên vẫn chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc. Kịch bản luôn được ghi chép kín các trang giấy. Những năm tháng bị từ chối, bị xem thường và bị bỏ rơi ấy sau này lại trở thành lớp chiều sâu đặc biệt trong diễn xuất của anh.

Cơ hội thực sự đến vào năm 2015. Hai bộ phim đình đám Kẻ Ngụy Trang và Lang Nha Bảng giúp Lưu Dịch Quân gây chú ý mạnh mẽ với hai vai phản diện Vương Thiên Phong và Tạ Ngọc. Khán giả nhận ra rằng những nhân vật do anh thể hiện không chỉ đáng ghét mà còn rất có chiều sâu, vừa khiến người xem căm hận vừa khiến họ thương cảm. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn trong Vương Triều Kiếm, Trò Chơi Bắt Cóc, Băng Vũ Hỏa, Nạn Nhân Không Hoàn Hảo, Tảo Hắc Phong Bạo, Khởi Đầu, Phù Dao Hoàng Hậu.... Từ một diễn viên 10 năm không có phim đóng, Lưu Dịch Quân mất gần 30 năm để trở thành cái tên được khán giả tin tưởng.

Trong một cuộc phỏng vấn, Lưu Dịch Quân từng đỏ hoe mắt khi nhắc đến người vợ hiện tại. Anh kể rằng khi hai người quen nhau, anh gần 40 tuổi, chưa có danh tiếng, tiền bạc cũng không nhiều, lại còn nuôi con trai. Nhưng người phụ nữ ấy chỉ nói một câu khiến anh nhớ mãi: “ Kiếm nhiều thì có cách sống nhiều, kiếm ít thì sống ít. Quá khứ của anh em không kịp tham gia, nhưng tương lai nhất định em sẽ cùng anh đi hết ”. Chính câu nói giản dị ấy đã giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Nếu trước kia anh diễn xuất như một người bị dồn vào góc tường, thì sau khi có gia đình mới, anh bắt đầu thật sự tận hưởng việc diễn xuất.

Ngày nay, ở tuổi 55, Lưu Dịch Quân được cư dân mạng gọi vui là “đỉnh cao của giới trung niên”. Từ một diễn viên từng bị cho là “quá đẹp nên không hợp vai”, anh đã trở thành gương mặt bảo chứng cho những nhân vật phản diện phức tạp trên màn ảnh. Con trai anh là Lưu Di Đồng cũng nối nghiệp diễn xuất, nhưng Lưu Dịch Quân chưa bao giờ dùng danh tiếng của mình để mở đường cho con. Điều duy nhất anh dặn dò chỉ là: “ Phải đứng vững trên đôi chân của mình và diễn cho thật tốt ”. Trong ngành giải trí, hiếm có câu chuyện nào nghịch lý như Lưu Dịch Quân: bị từ chối vì quá đẹp, bị ly hôn vì quá nghèo, nhưng cuối cùng lại trở thành biểu tượng diễn xuất ở tuổi trung niên. Có lẽ chính những năm tháng bị bỏ rơi ấy đã tạo nên khí chất đặc biệt của anh hôm nay. Và cũng nhờ những diễn viên nghiêm túc với nghề như vậy, khán giả mới tin rằng những bộ phim hay vẫn luôn đáng để chờ đợi.

Theo Sina