Hơn 100 năm nghiên cứu khoa học UV đồng hành trong từng bước chạy tại ANESSA Run To Shine 2026

Bạn có bao giờ tự hỏi điều gì đứng sau một làn da rạng rỡ bất chấp nắng gắt? Đó không chỉ đơn thuần là một lớp kem chống nắng, mà là kết quả của một hành trình nghiên cứu bền bỉ suốt hơn 100 năm. Tại giải chạy ANESSA Run To Shine, di sản ấy đã rời khỏi những phòng thí nghiệm hiện đại trở thành "lá chắn" vô hình nhưng mạnh mẽ trong từng sải bước của các runner.

Khi đường chạy 5km trở thành "phòng thí nghiệm" thực chứng

Dưới cái nắng rực rỡ của khu đô thị Sala, gần 1.000 vận động viên chinh phục cự ly 5km và trực tiếp đưa lớp chống nắng ANESSA vào một bài kiểm tra thực tế khắc nghiệt. Trên suốt lộ trình, các runner lần lượt vượt qua những trạm thử thách mô phỏng các yếu tố môi trường tác động tiêu cực đến lớp bảo vệ da như mồ hôi và ma sát vận động.

Đây cũng là lúc các công nghệ chống nắng chuyên sâu của ANESSA được "đặt lên bàn cân" thực tế. Công nghệ Auto Veil giúp lớp màng chống nắng duy trì độ ổn định trước chuyển động da và hạn chế sự suy yếu của màng lọc UV trong quá trình hoạt động liên tục. Trong khi đó, công nghệ Auto Booster giúp lớp màng lọc UV trở nên mạnh mẽ hơn khi tiếp xúc với những yếu tố vốn khiến nhiều người e ngại khi tham gia các hoạt động ngoài trời kéo dài như nước, mồ hôi, độ ẩm, ma sát và nhiệt độ cao.

Khi nỗi lo về làn da bỏng rát hay sạm màu được giảm bớt nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, người tham gia có thể toàn tâm tập trung vào từng bước chạy, tận hưởng cảm giác chinh phục bản thân và tự do tỏa sáng đúng với tinh thần "Free To Shine".

Khám phá di sản hơn 100 năm và hệ sinh thái giải pháp chống nắng toàn diện của ANESSA

Sau khi cán đích thành công, hành trình của các runner tiếp tục mở rộng tại khu vực ANESSA Sunshine Fest. Tại đây, không gian trưng bày di sản hơn 100 năm nghiên cứu về tia UV của tập đoàn Shiseido đã giúp mọi người hiểu rõ hơn về bề dày lịch sử và tâm huyết đằng sau mỗi sản phẩm. Người tham gia có dịp tiếp cận hệ sinh thái giải pháp chống nắng toàn diện, được nghiên cứu và phát triển chuyên biệt cho từng loại da và nhu cầu sử dụng khác nhau.

Anh Tú ATUS check-in tại không gian trải nghiệm cũng giới thiệu hệ sinh thái giải pháp chống nắng đa dạng của ANESSA, được nghiên cứu nhằm phù hợp với nhiều loại da, nhiều nhu cầu và phong cách sống khác nhau

Sức hấp dẫn của sự kiện còn đến từ sự đồng hành của các đối tác uy tín, cùng tạo nên một lối sống khỏe đẹp bền vững. Đó là sự tiếp sức từ Coolmate - thương hiệu thời trang tiện ích dẫn đầu phong cách sống năng động tại Việt Nam, đã mang lại trải nghiệm trang phục thể thao thoải mái tối đa cho từng chuyển động. Là nguồn năng lượng từ Vinamilk với bộ ba sữa hạt thơm ngon gieo thói quen khỏe đẹp, hay phô mai Kiri MiniSweet cao cấp từ Pháp giúp các runner hồi phục thể lực tức thì.

Để đảm bảo an toàn và hiệu suất tối đa, nhà tài trợ độc quyền Pocari đã mang đến giải pháp bù khoáng và Ion nhanh chóng, trong khi Accu-Chek giúp người tham gia kiểm soát sức khỏe thông qua thiết bị đo đường huyết số 1 thế giới. Đặc biệt, sự hiện diện của thương hiệu công nghệ Garmin với các thiết bị GPS và đồng hồ thông minh đã giúp các runner ghi lại những thông số ấn tượng của bản thân.

ANESSA Sunshine Fest thành một phần mở rộng tự nhiên của tinh thần "Free to Shine", nơi mọi người cùng kết nối, thư giãn và lan tỏa năng lượng tích cực sau đường chạy.

Khép lại sau một buổi sáng rực nắng tại Sala, ANESSA Run To Shine 2026 không chỉ để lại những tấm huy chương hay cột mốc 5km được chinh phục, mà còn mở ra góc nhìn mới về việc tận hưởng ánh nắng theo cách khoa học hơn. Từ di sản hơn 100 năm nghiên cứu UV của Shiseido đến hệ sinh thái đồng hành cùng lối sống khỏe đẹp, ANESSA đang từng bước lan tỏa tinh thần "Free To Shine" đến cộng đồng trẻ Việt Nam, nơi mỗi người đều có thể tự tin vận động, tự tin tỏa sáng và chủ động bảo vệ làn da trên mọi hành trình ngoài trời.