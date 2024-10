Ngay từ lúc này, khán giả khắp mọi miền đang rạo rực hơn bao giờ hết khi chỉ còn ít giờ nữa, hàng loạt show âm nhạc đình đám sẽ chính thức đổ bộ bao gồm Concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Chung kết 2 Concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Concert Anh trai say hi . Dù chưa chính thức bắt đầu nhưng từ “online” tới “offline”, khắp mọi nơi đều đang đồng lòng hướng về các sự kiện đặc biệt của hai show truyền hình đình đám về các “anh trai”.

Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" với sự xuất hiện của 32 anh trai cùng khách mời Hồ Ngọc Hà, nhóm nhạc LUNAS

Sau 4 tháng phát sóng, Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức tổ chức đêm concert đặc biệt với sự tham gia của 32 anh tài. Sự kiện lần này thiếu vắng “anh trai” Tăng Phúc do lịch trình cá nhân nên các màn trình diễn trên sân khấu đều được tính toán, sắp xếp để phù hợp khi mang tới khán giả.

Theo tiết lộ từ BTC, sân khấu concert Anh trai vượt ngàn chông gai có quy mô lớn hơn nhiều lần so với sân khấu ở các công diễn trong chương trình truyền hình thực tế. Chính vì vậy, giám đốc âm nhạc SlimV cũng phải bố trí, điều chỉnh âm nhạc để 20 nghìn khán giả được thưởng thức, trải nghiệm từng khoảnh khắc hoàn hảo trong đêm concert tối 19/10.

Sân khấu concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra vào tối 19/10 tại Công viên bờ sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM với 37 tiết mục được dàn 32 anh tài cùng 2 khách mời là ca sĩ Hồ Ngọc Hà và nhóm nhạc LUNAS trình diễn.

Cùng thời điểm concert diễn ra thì tập cuối cùng của Anh trai vượt ngàn vhông gai cũng chính thức được lên sóng vào tối ngày 19/10. Qua trailer giới thiệu, các anh tài đã trao cho nhau những cái ôm thắm thiết, nhiều người không kìm được nước mắt khi hồi tưởng lại những kỷ niệm và cảm xúc đã cùng trải qua trong suốt 4 tháng đầy thử thách nhưng cũng ngập tràn tình đồng đội. Một đêm chung kết hứa hẹn sẽ không chỉ là sân khấu tranh tài, mà còn là giây phút đáng nhớ của tình bạn và những dấu ấn khó quên.

Trong đêm chung kết này, ngoài việc công bố 17 cái tên sẽ có mặt trong Gia tộc anh tài toàn năng, chương trình cũng sẽ công bố các hạng mục giải thưởng phụ và các hạng mục do khán giả bình chọn như Anh tài của các Anh tài, Anh tài truyền lửa, Quân sư toàn năng, Anh tài ấn tượng,...

Chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được dự đoán sẽ có rất nhiều cảm xúc

Concert Anh Trai Say Hi tổ chức đêm 2 nhưng vẫn cực “nóng”

Sau đêm diễn 1 thành công, NSX Anh trai say hi tiếp tục tổ chức concert Anh trai say hi vào tối 19/10. Dù biểu diễn đêm 2 nhưng sức nóng của chương trình vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Ngay từ rất sớm đã có rất đông khán giả có mặt, đứng dưới cái nắng gắt để “cắm cọc”, giữ cho mình những vị trí đẹp.

Qua concert Anh trai say hi, khán giả càng thêm hiểu rõ hơn về văn hóa “đu idol” khi có rất nhiều quà tặng, card bo góc tự thiết kế, banner được các FC thực hiện. Đặc biệt BTC và FC của các “anh trai” còn kết hợp để làm nên những dự án tiếp sức như xe foodtruck (xe tải đồ ăn), photobooth (phòng chụp ảnh) đậm chất Kpop. Với sự đầu tư kỹ lưỡng, concert Anh trai say hi đêm 2 hứa hẹn sẽ bùng nổ không kém đêm đầu tiên.

Sân khấu concert Anh Trai Say Hi đêm 2

Poster của các “anh trai” với rất nhiều chữ ký để khán giả check-in

Lễ hội âm nhạc Hội Thuần Hội 2024 mang đậm tinh thần Việt

Lễ hội âm nhạc "Hội" là một trong những thương hiệu được nhiều khán giả dành nhiều tình cảm. Sau 2 năm, "Hội" chính thức trở lại với cái tên Hội Thuần Hội 2024. Lễ hội quy tụ dàn line up đặc biệt như Suboi, Hoàng Dũng, Chillies, Táo, Kiên, Tùng, Trang, Huỳnh Tú... Ngoài ra còn những tài năng mới được cộng đồng yêu nhạc Indie/Underground yêu thích như The Cassette, 7UPPERCUTS, 18.18, Hải Bột cũng sẽ góp mặt.

Đặc biệt, Hội Thuần Hội 2024 còn sự xuất hiện của chủ nhân bản hit Van Gogh đến từ Hàn Quốc - Dept và Pretzelle - nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Thái Lan. Với một lễ hội âm nhạc mang đậm tinh thần Việt, sự kiện cũng đang nhận rất nhiều sự quan tâm lớn của những khán giả yêu nhạc. Hội 2024 được tổ chức tại The Global City (đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP HCM) vào tối ngày 19/10.

Nhiều nghệ sĩ góp mặt tại lễ hội âm nhạc Hội Thuần Hội 2024

Và còn rất nhiều show truyền hình được chờ đón

Bên cạnh những concert, show diễn offline đang được mong chờ, hàng loạt show truyền hình đình đám cũng sẽ được lên sóng vào tối ngày 19/10. Trong đó phải kể đến Tập 14 Đảo thiên đường với kết quả màn loại gay cấn khi hai cô nàng xinh đẹp Yuna - Hooyeon bị rơi vào vòng nguy hiểm. Nữ hoàng vũ đạo đường phố tập 11 với nhiều màn nhảy "khét lẹt". Sáng nay ăn gì - show truyền hình luôn nhận về hàng trăm nghìn lượt xem mỗi khi lên sóng. Và với hàng loạt sự kiện "nóng" diễn ra trong tối ngày 19/10, tập 1 Rap Việt mùa 4 cũng đã được dời qua ngày 20/10.

Show truyền hình Đảo thiên đường sẽ có màn loại gay cấn trong tập tối nay