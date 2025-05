Hội mất ngủ chớ bỏ qua thực phẩm bổ sung Blendy® mới chứa Glycine cho giấc ngủ chất lượng

Thực phẩm bổ sung Blendy® Trà Saffron hương Hoa Hồng và Blendy® Trà Tim sen Gừng Táo đỏ vừa ra mắt.

Thấu hiểu nỗi khổ của những ‘cú đêm’ bất đắc dĩ khi trằn trọc mãi không thể vào giấc, mới đây Ajinomoto Việt Nam đã cho ra mắt dòng sản phẩm Thực phẩm bổ sung Blendy® mới, với thành phần Glycine – một loại axit amin có tác dụng cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Dòng sản phẩm bao gồm Thực phẩm bổ sung: Blendy® Trà Saffron hương Hoa Hồng và Thực phẩm bổ sung: Blendy® Trà Tim sen Gừng Táo đỏ. Đây là dòng sản phẩm được nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng "Khoa học về axit amin" ("Amino Science"), ứng dụng Glycine kết hợp cùng các thành phần thảo dược truyền thống.

Khi thảo mộc truyền thống kết hợp cùng khoa học

Các nghiên cứu từ Tập đoàn Ajinomoto cho thấy, Glycine, một trong 20 axit amin thiết yếu có mặt trong cơ thể người, có vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh học của cơ thể, bao gồm chức năng hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ(*). Khi được bổ sung trước giờ đi ngủ, Glycine có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, từ đó giúp làm giảm cảm giác mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Trà tim sen kết hợp gừng, táo đỏ cùng axit amin Glycine hỗ trợ giấc ngủ.

Dựa trên cơ sở này, Ajinomoto Việt Nam đã tích hợp Glycine vào hai dòng trà hòa tan, kết hợp cùng các nguyên liệu thảo dược truyền thống được biết đến với tác dụng thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ như tâm sen, gừng, táo đỏ và nhụy hoa nghệ tây (saffron).

Nếu như Thực phẩm bổ sung: Blendy® Trà Tim sen gừng táo đỏ là sự hòa quyện giữa vị ấm của gừng, vị dịu ngọt của táo đỏ cùng vị đắng thanh của tâm sen – vốn được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền để an thần, thì Thực phẩm bổ sung: Blendy® Trà Saffron hương hoa hồng mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng với saffron – loại dược liệu quý có đặc tính chống oxy hóa và cải thiện tâm trạng – kết hợp cùng hương hoa hồng thơm dịu nhẹ.

Sản phẩm tiện dụng, phù hợp với xu hướng sống khỏe

Thực phẩm bổ sung Blendy® là một trong những nỗ lực của Ajinomoto Việt Nam trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng, có giá trị dinh dưỡng và phù hợp với nhu cầu hiện đại của người tiêu dùng Việt, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại của Công ty là: "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")."

Thực phẩm bổ sung: Blendy® Trà Blendy® Saffron hương Hoa Hồng được phát triển với công thức ít đường, phù hợp với người dùng đang theo đuổi lối sống lành mạnh.

Sản phẩm được phát triển dưới dạng trà hòa tan chứa lượng đường thấp (2g đường/11g sản phẩm), dễ dàng pha chế bằng nước nóng và phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng đặc biệt là những người có lối sống bận rộn. Thực phẩm bổ sung Blendy® được khuyến nghị sử dụng vào buổi tối trước khi ngủ để giúp đạt hiệu quả thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ tốt nhất.

Sản phẩm hiện đang được phân phối tại các siêu thị và trang thương mại điện tử của Ajinomoto Việt Nam trên Shopee, Lazada, TikTok Shop.

Không ngừng cung cấp sản phẩm chất lượng dựa trên nền tảng khoa học

Thực phẩm bổ sung Blendy® là sản phẩm ứng dụng tiềm năng vô hạn của axit amin trong đa dạng lĩnh vực từ thực phẩm, sức khỏe đến công nghệ sinh học.

Axit amin là thành phần chính cấu tạo nên protein - chất dinh dưỡng quan trọng nhất trong việc hình thành cơ thể, không chỉ con người mà của mọi sinh vật sống trên Trái Đất. Sự ra đời của "Khoa học về Axit amin" gắn liền với lịch sử hình thành của Tập đoàn Ajinomoto từ hơn một thế kỷ trước, khởi nguồn là gia vị umami hay còn gọi là mì chính (bột ngọt), do GS Kikunae Ikeda phát minh ra năm 1908 – một năm sau khi ông khám phá ra vị cơ bản thứ 5 trong ẩm thực là vị umami.

Từ nền tảng ấy, Tập đoàn Ajinomoto đã xây dựng một hệ sinh thái khoa học với hàng nghìn nhà nghiên cứu trên toàn cầu, không ngừng nghiên cứu để khai phá tiềm năng vô hạn của axit amin, từ đó đóng góp cho sức khỏe và hạnh phúc của người dân không chỉ ở Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới.

Mục đích tồn tại mới của Ajinomoto Việt Nam.

Là một thành viên của Tập đoàn Ajinomoto, Công ty Ajinomoto Việt Nam bắt đầu kinh doanh trên mảnh đất chữ S từ đầu những năm 1990. Trong lộ trình đến năm 2030, Ajinomoto Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố các hoạt động kinh doanh hiện tại trong các lĩnh vực: "Thực phẩm & Sức khỏe; "Công nghệ Xanh"; đồng thời, mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực "Chăm sóc sức khỏe", ứng dụng "Khoa học về Axit amin" để góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam.

* Bằng việc sử dụng 3 g trước khi ngủ, Glycine hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ, và giảm cảm giác mệt mỏi vào buổi sáng hôm sau.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty Ajinomoto Việt Nam

Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, P. an Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai