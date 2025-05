7 món đồ dùng "hạng A" nhà nào cũng nên có, dùng một lần muốn chung thủy cả đời

Đồ gia dụng hay đồ điện tử không nhất thiết phải to bự, đắt tiền mới đáng để xuống tiền. Với tôi, một người đam mê mua sắm nhưng thích không gian gọn gàng, tối giản thì những món nhỏ gọn, thông minh mới thật sự chạm đúng nhu cầu.

Dưới đây là 7 món đồ tôi đã mua, càng dùng càng thấy "đáng đồng tiền bát gạo"!

1. Máy in nhãn dán mini

Lúc mới mua tôi chỉ nghĩ để dán tên lên hộp đựng gia vị cho vui. Nhưng sau một tháng dùng thì nghiện thật sự.

Tôi thường dùng sản phẩm này để in nhãn dán cho hộp đồ khô, tài liệu, thậm chí cả sạc điện thoại. Mỗi lần in chỉ vài giây, kết nối qua app trên điện thoại và có thể tùy chọn đủ loại font chữ, icon xinh xắn. Một cuộn giấy dùng được cực lâu, tôi dùng vài tháng vẫn chưa hết. Với những ai thích gọn gàng, tối giản thì chiếc máy in nhỏ xíu này thật sự là "vũ khí bí mật".

Nơi mua: Niimbot - Giá: 471.000đ

2. Quạt mini để bàn

Vào những ngày hè nóng nực mới hiểu được sự tuyệt vời của quạt mini để bàn. Mặc dù kích thước nhỏ gọn nhưng khả năng làm mát thì không chê vào đâu được.

Tôi khuyên bạn nên chọn mua những loại quạt chạy êm, không kêu to để không làm ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt. Ngoài ra, nên chọn loại pin sạc thay vì cắm điện để có thể dễ dàng dùng mọi lúc mọi nơi.

Nơi mua: Jiashi - Giá: 140.000đ

3. Máy đo nhiệt độ, độ ẩm mini

Tôi mua chiếc máy này lúc bắt đầu trồng cây trong nhà, vì cần kiểm tra độ ẩm phòng liên tục. Không ngờ là sau đó còn dùng để theo dõi phòng ngủ của bé nhà tôi, phòng làm việc có dùng máy lạnh và cả nhà tắm nữa.

Chiếc máy này quả là "chân ái" cho mọi nhà, với ngoại hình nhỏ gọn như bao diêm, màn hình điện tử thì rõ nét và dễ đọc.

Nơi mua: Topick - Giá: 92.000đ

4. Máy hút bụi mini

Không thay được máy hút bụi lớn trong việc dọn nhà, nhưng để xử lý nhanh các mẩu vụn bánh, bụi trên bàn phím, hay vệ sinh ghế xe hơi thì item này quá ổn.

Tôi thường để nó ngay góc bàn làm việc, sáng hút bụi, chiều hút tóc rụng. Ưng nhất ở khoản vừa dễ dùng vừa dễ tháo lắp vệ sinh.

Nơi mua: Home Home - Giá: 219.000đ

5. Cân sức khỏe đo cả mỡ cơ thể

Tôi vốn chỉ định mua chiếc cân điện tử để kiểm tra cân nặng đơn giản. Nhưng lướt mạng 1 hồi lại tìm thấy dòng cân có thể đo inbody, "đọc vanh vách" lượng mỡ lượng nước trong cơ thể.

Giá "chát" hơn cân bình thường nhưng công dụng 10 điểm không có gì để chê. Nếu bạn đang giảm cân hoặc muốn theo dõi sát sao các chỉ số cơ thể thì item này là lựa chọn cực kỳ đáng sắm. Tuy "ẻm" đắt nhưng dùng được lâu dài và rất hiệu quả với sức khỏe.

Nơi mua: Sailaza Store - Giá: 1.226.000đ

6. Đèn pin mini

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần ánh sáng từ đèn flash điện thoại là đủ, nên chẳng mấy khi để tâm đến việc sắm đèn pin riêng. Nhưng thực tế, một chiếc đèn pin mini chuyên dụng lại tiện lợi hơn nhiều so với tưởng tượng. Ánh sáng mạnh, tập trung và xa hơn hẳn flash điện thoại, giúp soi rõ từng ngóc ngách trong nhà khi mất điện, hoặc rọi đường khi đi dã ngoại, trekking.

Nơi mua: Mitomo - Giá: 160.000đ

7. Máy rửa tay cảm ứng

Tôi từng không ít lần phát bực vì tay đang dính dầu mỡ mà vẫn phải chạm vào bình xà phòng. Cảm giác vừa bất tiện vừa kém vệ sinh, nhưng lại chẳng nghĩ ra giải pháp nào hay - cho đến khi mua thử máy rửa tay cảm ứng.

Chỉ cần đưa tay ra là máy tự động nhả bọt mịn, không cần chạm vào bất cứ thứ gì. Lúc đầu tôi chỉ định mua chơi chơi một cái để ở bếp, cuối cùng thấy mê quá nên sắm thêm một cái cho nhà tắm. Đến giờ vẫn thấy đây là một trong những món đồ khiến tôi "tâm phục khẩu phục" - đơn giản, sạch sẽ và siêu tiện lợi.

Nguồn: Toutiao