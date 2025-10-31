Hội đồng Anh khiến giới trẻ “đứng ngồi không yên” với Ngày hội tiếng Anh và IELTS 2025

Một "concert tiếng Anh" nơi học – thi – chơi hội tụ trong một ngày

Không chỉ là sự kiện học thuật đơn thuần, English & IELTS Day 2025 được ví như một "concert tiếng Anh" để người học được hòa mình vào thế giới ngôn ngữ thông qua chuỗi hoạt động tương tác đa dạng, từ học hỏi, trải nghiệm đến kết nối.

Sự kiện được diễn ra tại Trung tâm Giảng dạy tiếng Anh 1152 Đường Láng (Phường Láng, Hà Nội) và 285 Cách Mạng Tháng Tám (Phường Hòa Hưng, TP. HCM).

Tại đây, chuỗi hội thảo, tọa đàm chuyên sâu được tổ chức với những chủ đề "trúng tim đen" của người học tiếng Anh đã thu hút đông đảo người tham dự. Trong đó, tọa đàm "IELTS Chat" tập trung cập nhật các phương thức xét tuyển Đại học và xu hướng du học với IELTS, giúp học sinh THPT có định hướng rõ ràng hơn để xác định con đường học tập phù hợp với mình.

Các diễn giả đến từ các đơn vị tư vấn du học và đại điện các trường ĐH hàng đầu cập nhật các phương thức xét tuyển Đại học đến các thí sinh

Bên cạnh đó, 2 workshop bật mí bí quyết "ăn điểm" kỹ năng Speaking cùng các chuyên gia đến từ Hội đồng Anh, và workshop chiến lược học tiếng Anh hiệu quả - cách duy trì động lực học tập do hai gương mặt Gen Z nổi bật content creator Thiện Khiêm (TP.HCM) và MC song ngữ Hà Thảo Trang (Hà Nội) dẫn dắt, cũng nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình từ người tham dự.

Workshop "Learning Hacks" được dẫn dắt bởi các gương mặt trẻ tài năng: content creator Thiện Khiêm và MC Hà Thảo Trang.

Không khí tại sự kiện được bao trùm với phong cách trẻ trung, năng lượng tích cực và cách dẫn dắt gần gũi của các khách mời, giúp hàng trăm bạn trẻ "vừa học, vừa chill" và nhìn thấy tiếng Anh dưới góc nhìn mới mẻ, gần gũi hơn.

Một trong những hoạt động được quan tâm nhất tại English & IELTS Day 2025 chính là 100 suất thi thử với giáo viên IELTS nước ngoài của Hội đồng Anh. Người tham dự không chỉ được trải nghiệm bài thi thật mô phỏng theo chuẩn quốc tế, mà còn nhận feedback trực tiếp ngay tại chỗ, giúp hiểu rõ điểm mạnh và điểm cần cải thiện để sẵn sàng chinh phục band điểm mơ ước.

Thí sinh trải nghiệm thi thử IELTS Speaking cùng giáo viên nước ngoài.

Song song đó, khu vực trải nghiệm thi thử IELTS trên máy tính cũng luôn đông kín người trải nghiệm. Học sinh sinh viên được làm quen với giao diện thi Listening và Reading trên máy tính chuẩn của Hội đồng Anh, giúp giảm thiểu áp lực trước kỳ thi thật.

Coaching 1-1 gỡ rối mọi băn khoăn về việc học tiếng Anh, luyện thi IELTS, định hướng du học và phát triển nghề nghiệp quốc tế

Không chỉ dừng lại ở việc thi thử, người tham dự còn được trò chuyện 1-1 cùng các chuyên gia IELTS và đại diện tư vấn du học từ các tổ chức uy tín như ISC, CEI Vietnam; các alumni từng học tập tại Anh, Úc, Mỹ, Canada cũng như các gương mặt IELTS Inspirers - đại diện cho thế hệ IELTS truyền cảm hứng.

Nhiều học sinh lớp 11–12 cho biết đây là lần đầu tiên các bạn được nghe chia sẻ thực tế từ các chuyên gia tư vấn du học và các anh chị alumni đi trước, giúp định hướng rõ ràng hơn cho cả hai lựa chọn: học trong nước hay du học quốc tế.

Phụ huynh cũng đặc biệt quan tâm đến lộ trình học tiếng Anh và chiến lược luyện thi IELTS hiệu quả cho con, cũng như thông tin cập nhật về các kỳ thi quốc tế đang được các trường Đại học tại Việt Nam công nhận.

Khi tiếng Anh trở thành hành trình vừa vui vừa ý nghĩa

Không khí ngày hội càng trở nên náo nhiệt với các hoạt động trải nghiệm: Minigame, Chụp ảnh Photobooth, Check-in passport để tích điểm, đổi các món quà như bình giữ nhiệt, sổ tay, tote bag, đến voucher học tiếng Anh và ưu đãi lệ phí thi IELTS trị giá hàng triệu đồng.

Em Trần Đinh Như Ý - học sinh lớp 12 THPT Trần Hưng Đạo tại TP.HCM chia sẻ: "Em tưởng đây là sự kiện khô khan, ai ngờ vui thật sự luôn. Được thi thử Speaking với giáo viên nước ngoài xong nhận feedback liền, đúng cái em cần nhất trước kỳ thi."

Khu vực photobooth với các hoạt động check-in passport, đổi quà vui nhộn…

Đại diện Hội đồng Anh cho biết: "Chúng tôi mong muốn người học Việt Nam không chỉ giỏi tiếng Anh, mà còn hiểu cách vận dụng ngôn ngữ như một chìa khóa mở ra tương lai rộng mở, từ học tập đến phát triển sự nghiệp quốc tế."

Thông qua loạt hoạt động thiết thực và bổ ích, Hội đồng Anh tiếp tục đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình học tập và hội nhập toàn cầu cùng thông điệp "Ready for the World of Opportunity". Sự kiện English & IELTS Day 2025 đã mang tới một trải nghiệm trọn vẹn, nơi học sinh, sinh viên và phụ huynh cùng nhau học hỏi, kết nối và lan tỏa tinh thần sẵn sàng chinh phục tương lai toàn cầu.