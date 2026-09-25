Hội "công chúa phòng trọ" này mạnh tay: Mua cái đèn 112 triệu, chi 350 triệu biến nhà thuê thành nhà mình

Không có tiền mua nhà thôi, chứ tiền trang hoàng không gian sống thì đầy!

Với nhiều người trẻ sống tại các thành phố lớn ở Trung Quốc, điển hình là Bắc Kinh hoặc Thượng Hải, mua nhà ngày càng trở thành mục tiêu khó đạt được. Đặc biệt với người mới đi làm, cánh cửa để sở hữu 1 căn nhà đứng tên mình càng hẹp hơn.

Trong khi đó, tiền thuê những căn hộ được trang bị sẵn nội thất cũng ngày càng cao. Tuy nhiên thay vì chấp nhận một không gian sống tạm bợ, không ít người bắt đầu tự cải tạo phòng trọ, căn hộ đi thuê theo sở thích.

Trên Xiaohongshu, từ khóa "cải tạo nhà thuê" có hàng chục nghìn bài đăng. Có người ưu tiên tiết kiệm, cải tạo nhà với ngân sách thấp nhưng cũng không ít người chia sẻ rằng họ đã chi hàng chục tới hàng trăm nghìn NDT (vài trăm triệu đồng) để biến căn nhà thuê thành nơi ở đúng với gu thẩm mỹ của mình.

Emily: Chi 30.000 NDT (khoảng 105 triệu đồng) cải tạo nhà thuê

Emily đã có lần thứ tư tự cải tạo nhà thuê. Ý tưởng này bắt đầu từ thời cô học cao học tại Mỹ, khi thường mua một số món đồ nội thất nhỏ để trang trí phòng. Một lần đến thăm căn hộ của một người bạn nước ngoài, Emily đặc biệt ấn tượng với cách thiết kế không gian: đường ống được để lộ, trần nhà cao gần 4 m và những ô cửa kính lớn sát sàn. Trải nghiệm đó khiến cô nhận ra rằng cách bài trí và gu thẩm mỹ của người ở có thể thay đổi hoàn toàn cảm giác về một căn nhà.

Sau khi trở về Thượng Hải (Trung Quốc) làm việc, Emily bắt đầu tự trang trí những căn nhà mình thuê. Riêng với căn nhà hiện tại, cô đã chi tổng cộng khoảng 30.000 NDT (khoảng 105 triệu đồng).

Căn phòng của Emily trước và sau khi cải tạo

Đây không còn là một lần "đổi rèm, trải thảm" đơn giản. Emily tháo một bức tường, phá một cánh cửa, biến căn bếp thành khu vực bán mở, thay toàn bộ trần khu vực bếp và nhà vệ sinh. Cô cũng cải tạo hệ thống điện, cửa sổ, sàn nhà, vòi sen, lavabo và tủ bếp.

Riêng việc thay cửa sổ đã tiêu tốn hơn 5.000 NDT (khoảng 17,5 triệu đồng). Cửa sổ cũ có khung màu vàng và chỉ sử dụng kính đơn nên vừa không đẹp vừa dễ lọt gió. Emily quyết định thay toàn bộ bằng kính hai lớp.

Một khoản chi lớn khác nằm ở hệ thống điện. Cô chuyển đường điện nổi thành đường điện âm tường và bổ sung thêm ổ cắm. Emily cho rằng đầu tư cho những hạng mục cơ bản giúp tạo nền tảng tốt hơn để tiếp tục trang trí nội thất về sau.

Pinyin: Chi 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng) để cải tạo nhà thuê

Nếu Daze đại diện cho nhóm muốn cải tạo nhà thuê với ngân sách tiết kiệm, thì Pinyin lại thuộc nhóm còn lại: Không giới hạn ngân sách, miễn là trong khả năng và có thể biến nhà thuê thành nơi mình muốn sống.

Pinyin đã dành khoảng 3 tháng để cải tạo căn nhà đi thuê, với tổng chi phí lên tới 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng). Đây là mức đầu tư cao hơn rất nhiều so với ngân sách vài nghìn NDT thường thấy trong các nội dung cải tạo phòng trọ được chia sẻ trên Xiaohongshu.

Căn nhà của Pinyin sau khi cải tạo

Một góc khác trong căn nhà của Pinyin

Hạng mục mà Pinyin đầu tư nhất là hệ thống đèn, riêng 1 chiếc đèn trong phòng khách của Pinyin đã có giá 32.000 NDT (khoảng 112 triệu đồng). Căn nhà còn có đèn Pipistrello do nhà thiết kế Italy Gae Aulenti sáng tạo và sofa của thương hiệu nội thất thủ công Wittmann đến từ Áo.

Những khoản tiền này cho thấy Pinyin "mạnh tay" cỡ nào trong việc cải tạo nhà, dù chỉ là nhà thuê.

Với một bộ phận người trẻ ở Trung Quốc, thuê nhà không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận một không gian sống tạm bợ. Họ có thể không sở hữu căn nhà, nhưng vẫn muốn chủ động quyết định cách mình sống trong đó.

Tuy nhiên, mức đầu tư cũng có sự chênh lệch rất lớn. Có người chỉ cần vài trăm đến vài nghìn NDT để thay đổi rèm cửa, thảm và nội thất nhỏ; trong khi những người coi căn nhà thuê như không gian sống lâu dài có thể chi tới hàng chục, thậm chí 100.000 NDT.

Với những người thuê nhà dài hạn, việc bỏ tiền cải tạo có thể được xem như một khoản chi cho chất lượng cuộc sống. Còn nếu chỉ thuê trong thời gian ngắn, những thay đổi lớn có thể khiến chi phí trên mỗi tháng sử dụng trở nên khá cao. Vì vậy, trước khi xuống tiền, người thuê thường cần cân nhắc thời gian dự kiến ở lại, ngân sách và ưu tiên những món đồ có thể tiếp tục sử dụng nếu chuyển sang căn nhà khác.

(Nguồn: huxiu.com)