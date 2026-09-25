Hai Gen Z trúng gần 16 tỷ đồng Vietlott: Người gửi tiết kiệm, người chưa vội tiêu

Một người bất ngờ trúng gần 10 tỷ đồng sau lần mua vé ngẫu hứng. Người còn lại chọn bộ số gắn với những dấu mốc cá nhân và nhận hơn 6,2 tỷ đồng. Hai Gen Z ở Hà Nội và Vĩnh Long cùng trúng độc đắc Lotto 5/35 của Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tổ chức trao giải Độc đắc Lotto 5/35 cho hai khách hàng N.Đ.V và N.T.N., với tổng giá trị giải thưởng 15,86 tỷ đồng.

Anh N.Đ.V., đang sinh sống và làm việc tự do tại Hà Nội, trúng 9,64 tỷ đồng tại kỳ quay số mở thưởng 00894 ngày 18/9. Tấm vé được anh mua qua kênh Vietlott SMS.

Khoảng 2 năm trước, anh V. bắt đầu biết đến Vietlott và thường mua vé với mức 10.000-20.000 đồng/ngày. Hôm đang đi chơi, anh V. nhận được tin nhắn từ một người bạn báo trúng thưởng giải Độc đắc Lotto 5/35 đã tích lũy gần 10 tỷ đồng.

Thấy thời gian bán vé sắp kết thúc, anh lập tức mua một tấm vé với bộ số được lựa chọn ngẫu hứng ngay lúc đó. Không lâu sau, bộ số này mang về giải thưởng gần 10 tỷ đồng.

Sau khi trúng thưởng, anh V. cho biết dự định gửi tiết kiệm số tiền nhận được và tiếp tục công việc và sinh hoạt như thường ngày. Anh V. cũng dự định duy trì mức mua vé như trước, coi đây là một hình thức giải trí quen thuộc.

Hai Gen Z ở Hà Nội và Vĩnh Long trúng độc đắc Lotto 5/35 của Vietlott.

Người trúng giải còn lại là anh N.T.N., nhân viên văn phòng đang sinh sống tại Vĩnh Long. Anh nhận giải hơn 6,2 tỷ đồng tại kỳ quay số mở thưởng 00896 ngày 19/9.

Anh N. biết đến Vietlott hơn một năm trước và thường tham gia Lotto 5/35 vì sản phẩm có hai kỳ quay mỗi ngày, với giải Độc đắc hấp dẫn.

Anh N. mua vé để giải trí và thử vận may, với 6 bộ số. Một số bộ được lựa chọn ngẫu nhiên, số còn lại dựa trên những dấu mốc đặc biệt trong quá khứ của bản thân. Một trong các bộ số gắn với những dấu mốc đó đã mang về cho anh giải Độc đắc hơn 6,2 tỷ đồng.

Thời điểm nhận được thông báo trúng thưởng, anh N. cho biết rất bất ngờ, tay chân đổ mồ hôi và phải kiểm tra lại kết quả nhiều lần. Anh N. lập tức chia sẻ niềm vui với bố mẹ. Về số tiền trúng thưởng, anh nói sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra kế hoạch sử dụng phù hợp

Theo quy định, anh N.Đ.V. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là thành phố Hà Nội với số tiền hơn 900 triệu đồng (10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng).

Anh N.T.N. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Vĩnh Long với số tiền hơn 600 triệu đồng (10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng). Các khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.