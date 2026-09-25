Từ “thỉnh thoảng tự thưởng” thành chi tiêu mặc định: Đây là cách lạm phát lối sống khiến tiền biến mất mà chúng ta ít nhận ra

Có một kiểu “nghèo đi” rất khó nhận biết: thu nhập không giảm, thậm chí còn tăng, nhưng cuối tháng số tiền còn lại ngày càng ít.

Không có khoản chi nào quá lớn. Không mua nhà mới, không đổi xe sang, cũng chẳng vung tay mua hàng hiệu. Tiền chỉ âm thầm đi vào những thứ rất bình thường: một cốc cà phê ngon hơn, vài bữa ăn ngoài vì ngại nấu, những chuyến xe công nghệ thay cho đi xe máy, quần áo mua thường xuyên hơn, cuối tuần phải có một bữa "ăn cho tử tế", mỗi năm ít nhất một chuyến du lịch.

Điểm đáng nói là phần lớn những khoản này ban đầu đều xuất hiện dưới cái tên rất dễ chấp nhận: "tự thưởng cho bản thân".

Nhưng khi một phần thưởng lặp lại đủ nhiều, nó không còn là phần thưởng nữa. Nó trở thành tiêu chuẩn sống mới. Và đó chính là lúc lạm phát lối sống bắt đầu.

Từ "hôm nay tự thưởng" đến "bình thường phải thế"

Lạm phát lối sống xảy ra khi mức chi tiêu tăng lên cùng với thu nhập hoặc cùng với cảm giác rằng mình "xứng đáng sống tốt hơn".

Ví dụ, trước đây một người chỉ gọi đồ ăn ngoài vào tối thứ Sáu, coi đó là cách tự thưởng sau một tuần làm việc. Sau một thời gian, việc đặt đồ ăn diễn ra thêm vào những hôm tăng ca. Rồi thêm những hôm mệt. Sau đó là những hôm đơn giản chỉ vì… không muốn nấu.

Từ một khoản chi ngoại lệ, nó trở thành một phần của sinh hoạt thường ngày.

Điều tương tự có thể xảy ra với rất nhiều khoản tiền khác. Một chiếc áo đẹp mua sau khi hoàn thành dự án lớn dần biến thành thói quen mua quần áo mỗi tháng. Một chuyến nghỉ dưỡng sau một năm làm việc vất vả dần trở thành nhu cầu phải đi vài chuyến mỗi năm. Một lần nâng hạng khách sạn vì dịp đặc biệt dần khiến phòng bình dân trở nên "khó ở".

Vấn đề không nằm ở chiếc áo, bữa ăn hay chuyến du lịch.

Vấn đề nằm ở đường chuẩn trong đầu chúng ta đã dịch chuyển.

Những thứ từng được coi là đặc biệt dần trở thành bình thường. Còn những gì từng đủ dùng lại bắt đầu bị cảm nhận như thiếu thốn.

Thu nhập tăng nhưng cảm giác dư dả không tăng

Đây là nghịch lý dễ thấy nhất của lạm phát lối sống.

Một người kiếm 15 triệu đồng mỗi tháng có thể từng đặt mục tiêu: "Sau này lương lên 25 triệu chắc sẽ tiết kiệm được rất nhiều".

Nhưng khi thu nhập thực sự tăng lên 25 triệu đồng, mức sống cũng thường tăng theo.

Nhà thuê có thể đẹp hơn. Ăn uống thoải mái hơn. Đi taxi nhiều hơn. Đồ dùng nâng cấp hơn. Những khoản từng phải cân nhắc giờ được mua nhanh hơn.

Kết quả là thu nhập tăng 10 triệu đồng nhưng khoản tiết kiệm có khi chỉ tăng 1–2 triệu đồng, thậm chí không tăng.

Không phải vì người đó "không biết tiết kiệm", mà bởi sự gia tăng thu nhập thường tạo ra một dạng cho phép tâm lý: mình đã kiếm được nhiều hơn thì mình cũng có quyền tiêu nhiều hơn.

Quyền đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng nếu mọi phần thu nhập tăng thêm đều nhanh chóng được chuyển thành mức sống mới, rất khó tạo ra khoảng cách giữa số tiền kiếm được và số tiền cần để duy trì cuộc sống.

Mà chính khoảng cách ấy mới là nơi tài sản được hình thành.

Điều nguy hiểm nhất là chúng ta thích nghi rất nhanh với sự tiện nghi

Con người có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.

Một thứ mới mẻ ban đầu mang lại rất nhiều niềm vui, nhưng sau một thời gian, cảm giác ấy giảm dần. Điều từng khiến chúng ta hào hứng trở thành bình thường.

Trong chi tiêu cũng vậy.

Lần đầu đổi sang điện thoại tốt hơn có thể rất vui. Nhưng vài tháng sau, nó chỉ còn là chiếc điện thoại mình dùng mỗi ngày.

Lần đầu ở khách sạn đẹp có thể thấy đặc biệt. Nhưng khi đã quen với tiêu chuẩn đó, việc quay lại lựa chọn rẻ hơn dễ tạo cảm giác như đang "hạ cấp cuộc sống".

Đây là một trong những lý do khiến lạm phát lối sống rất khó đảo ngược.

Tăng mức sống thường dễ. Giảm mức sống lại gây cảm giác mất mát.

Một người từng uống cà phê 20.000 đồng chuyển sang cốc 60.000 đồng có thể không thấy quá khó. Nhưng sau vài năm uống cà phê 60.000 đồng, quay lại cốc 20.000 đồng đôi khi tạo cảm giác như đang phải tiết kiệm khổ sở.

Trong khi thực tế, mức 20.000 đồng từng là hoàn toàn bình thường.

Những khoản nhỏ lặp lại mới là thứ ăn mòn dòng tiền

Lạm phát lối sống hiếm khi xuất hiện dưới dạng một khoản tiền khổng lồ. Nó thường ẩn trong hàng chục quyết định nhỏ.

- Thêm 30.000 đồng cho cà phê mỗi ngày tương đương gần 900.000 đồng mỗi tháng.

- Thêm hai bữa ăn ngoài mỗi tuần, mỗi bữa tốn hơn ăn ở nhà khoảng 200.000 đồng, có thể làm chi phí tăng thêm hơn 1,5 triệu đồng mỗi tháng.

- Thêm vài chuyến taxi, vài gói dịch vụ đăng ký, vài món đồ mua theo cảm hứng, con số có thể nhanh chóng thành 3–5 triệu đồng.

Không khoản nào đủ lớn để khiến chúng ta giật mình nhưng cộng lại trong một năm, đó có thể là vài chục triệu đồng. Điều khiến chúng khó bị phát hiện là hầu hết đều mang dáng vẻ của một cuộc sống "bình thường".

Tránh lạm phát lối sống không có nghĩa phải sống kham khổ

Một cách hiểu sai khá phổ biến là muốn tránh lạm phát lối sống thì phải từ chối mọi sự nâng cấp.

Điều đó không cần thiết. Kiếm được nhiều tiền hơn để có cuộc sống tốt hơn là mục tiêu hoàn toàn chính đáng. Vấn đề chỉ xuất hiện khi mọi khoản thu nhập tăng thêm đều biến thành chi phí cố định mới.

Có một khác biệt rất lớn giữa hai lựa chọn.

- Người thứ nhất tăng thu nhập thêm 5 triệu đồng và tiêu thêm toàn bộ 5 triệu.

- Người thứ hai cũng tăng thu nhập thêm 5 triệu đồng nhưng nâng mức sống thêm 2 triệu, còn 3 triệu tự động chuyển sang tiết kiệm hoặc đầu tư.

Cả hai đều sống tốt hơn nhưng sau vài năm, tình hình tài chính có thể khác nhau rất xa.

Cách đơn giản nhất để nhận ra mình đang bị lạm phát lối sống

Có một câu hỏi khá hữu ích: "Khoản chi nào trong cuộc sống hiện tại từng là thứ mình chỉ mua vào dịp đặc biệt?".

- Có thể đó là ăn ngoài.

- Có thể là quần áo.

- Có thể là taxi.

- Có thể là mỹ phẩm, đồ gia dụng, du lịch hoặc những lần mua sắm "cho vui".

Nếu một khoản từng là phần thưởng nay đã trở thành mặc định, đó chưa chắc là điều xấu. Nhưng nó đáng để được nhìn lại.

Bởi mỗi lần biến một phần thưởng thành nhu cầu thường xuyên, chúng ta đang nâng thêm một bậc cho chi phí duy trì cuộc sống.

Bậc đó càng cao, áp lực phải duy trì thu nhập càng lớn.

Đừng chỉ hỏi "tôi có đủ tiền mua không?"

- Một câu hỏi hữu ích hơn là: "Nếu tôi biến khoản này thành thói quen, tôi có muốn tiếp tục trả cho nó trong nhiều năm nữa không?".

- Một bữa ăn 500.000 đồng không đáng lo nhưng nếu nó mở đầu cho thói quen ăn ngoài 500.000 đồng mỗi cuối tuần, bài toán đã khác.

- Một gói dịch vụ 199.000 đồng cũng không đáng kể nhưng khi trong tài khoản xuất hiện 7–8 khoản đăng ký tự động tương tự, chúng trở thành một phần chi phí cố định mà rất ít người còn để ý.

Đó chính là bản chất của lạm phát lối sống: tiền không biến mất trong một quyết định lớn. Nó biến mất khi hàng loạt ngoại lệ nhỏ lần lượt trở thành tiêu chuẩn.

Vì vậy, thỉnh thoảng tự thưởng không phải vấn đề. Thậm chí đó còn là một phần quan trọng của một kế hoạch tài chính bền vững.

Điều cần cẩn trọng là khoảnh khắc chúng ta không còn nhận ra mình đang tự thưởng nữa.

Khi bữa ăn đặc biệt trở thành bữa ăn bình thường, chuyến đi đặc biệt trở thành lịch trình bắt buộc, món đồ nâng cấp trở thành tiêu chuẩn tối thiểu, mức sống của chúng ta đã thay đổi. Và nếu thu nhập sau mỗi lần tăng đều bị mức sống đuổi kịp, chúng ta có thể kiếm nhiều hơn qua từng năm nhưng vẫn luôn có cảm giác tiền chẳng bao giờ đủ.

Đôi khi, cách hiệu quả nhất để giữ tiền không phải là cắt bỏ những niềm vui nhỏ, mà là giữ cho một số niềm vui vẫn được gọi là "tự thưởng", thay vì âm thầm biến chúng thành hóa đơn mặc định của cuộc sống.