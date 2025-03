Hỏi ChatGPT và Deepseek "Ngành nghề nào khó xin việc trong 5 năm tới?": AI "điểm tên" nhiều nghề, còn đưa ra giải pháp để tránh thất nghiệp trong tương lai

Thời đại công nghiệp 4.0 bắt đầu và phát triển tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn, tuy nhiên điều này cũng kéo theo một số thách thức cho những công việc đã không còn phù hợp. Trong bối cảnh đó, nhiều người sẽ đứng trước nguy cơ khó xin được việc làm, thậm chí là thất nghiệp.

Khi được hỏi “Ngành nghề nào khó xin việc trong 5 năm tới”, 2 công cụ AI hot nhất hiện nay là ChatGPT và Deepseek đã đưa ra những câu trả lời đầy bất ngờ. Bạn có thể tham khảo “dự đoán” của 2 công cụ AI này để đưa ra sự lựa chọn cho mình nếu đang phân vân ngành học hay sự nghiệp.

Với câu hỏi trên, Deepseek đưa ra dự đoán như sau:

Dưới đây là danh sách những ngành nghề có thể khó xin việc trong 5 năm tới do sự thay đổi của công nghệ, tự động hóa và nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là dự đoán và có thể thay đổi tùy theo khu vực và sự phát triển kinh tế:

1. Nhân viên nhập liệu và hành chính văn phòng

Lý do: Công nghệ tự động hóa (AI, phần mềm quản lý) đang dần thay thế các công việc thủ công như nhập liệu, quản lý dữ liệu. Nhu cầu tuyển dụng sẽ giảm do các hệ thống tự động có thể xử lý nhanh hơn và chính xác hơn.

Giải pháp: Nâng cao kỹ năng về công nghệ thông tin hoặc chuyển sang các vị trí đòi hỏi tư duy sáng tạo và quản lý.

2. Ngành in ấn và xuất bản truyền thống

Lý do: Sự phát triển của xuất bản điện tử (ebook, báo mạng) và công nghệ in ấn hiện đại khiến nhu cầu về lao động trong lĩnh vực in ấn truyền thống giảm mạnh.

Giải pháp: Chuyển đổi sang lĩnh vực thiết kế đồ họa, truyền thông số hoặc xuất bản điện tử.

3. Ngành dệt may và gia công thủ công

Lý do: Các máy móc tự động và robot đang dần thay thế lao động thủ công trong ngành dệt may. Các nước phát triển cũng đang chuyển dịch sản xuất sang các nước có chi phí nhân công thấp hơn.

Giải pháp: Học thêm kỹ năng vận hành máy móc tự động hoặc chuyển sang các ngành thời trang sáng tạo, thiết kế.

4. Nhân viên bán hàng truyền thống (cửa hàng, siêu thị)

Lý do: Sự phát triển của thương mại điện tử (e-commerce) và các hệ thống bán hàng tự động khiến nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng truyền thống giảm.

Giải pháp: Chuyển sang lĩnh vực bán hàng trực tuyến, digital marketing hoặc quản lý chuỗi cung ứng.

5. Ngành khai thác tài nguyên và năng lượng truyền thống (than, dầu mỏ)

Lý do: Xu hướng chuyển đổi sang năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, gió) và các chính sách bảo vệ môi trường khiến nhu cầu lao động trong ngành khai thác tài nguyên truyền thống giảm.

Giải pháp: Học thêm kỹ năng về năng lượng tái tạo hoặc chuyển sang các ngành công nghệ xanh.

Lưu ý:

Cơ hội luôn đi kèm thách thức: Dù một số ngành nghề có thể khó xin việc, nhưng nếu bạn không ngừng học hỏi và thích nghi với xu hướng mới, bạn vẫn có thể tìm được cơ hội việc làm tốt.

Nâng cao kỹ năng: Để đối phó với sự thay đổi, hãy tập trung vào các kỹ năng như công nghệ thông tin, tư duy sáng tạo, và khả năng thích nghi.

Hãy luôn cập nhật xu hướng thị trường và chuẩn bị kỹ năng phù hợp để không bị bỏ lại phía sau!

Chat GPT trả lời như sau:

Dưới đây là những ngành nghề khó xin việc trong 5 năm tới, dựa trên xu hướng phát triển công nghệ, tự động hóa và thay đổi của thị trường lao động:

1. Ngành sản xuất và lắp ráp thủ công

Lý do: Tự động hóa, robot và trí tuệ nhân tạo đang ngày càng thay thế công việc thủ công trong các ngành sản xuất như chế tạo cơ khí, điện tử, dệt may. Các công việc như lắp ráp, đóng gói, kiểm tra sản phẩm thủ công có nguy cơ giảm bớt hoặc bị thay thế.

Xu hướng thay đổi: Tự động hóa giúp tăng hiệu suất và giảm chi phí, khiến nhiều công việc trong ngành sản xuất truyền thống không còn cần thiết.

2. Ngành bán hàng trực tiếp tại cửa hàng

Lý do: Thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng phổ biến, thay thế các công việc bán hàng truyền thống tại các cửa hàng vật lý. Việc mua sắm trực tuyến giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển.

Xu hướng thay đổi: Công nghệ sẽ làm thay đổi phương thức bán hàng, chuyển từ bán hàng trực tiếp sang môi trường trực tuyến, đòi hỏi kỹ năng số và quản lý trực tuyến.

3. Ngành vận tải và lái xe (taxi, vận tải hàng hóa)

Lý do: Sự phát triển của công nghệ xe tự lái và các giải pháp giao thông thông minh có thể làm giảm nhu cầu lao động trong ngành vận tải. Các công ty cũng đang hướng tới các phương tiện tự động, giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả.

Xu hướng thay đổi: Mặc dù xe tự lái chưa phổ biến, nhưng trong vòng 5 năm tới, các công ty vận tải có thể triển khai công nghệ này rộng rãi, làm giảm nhu cầu đối với người lái xe truyền thống.

4. Ngành kế toán và kiểm toán cơ bản

Lý do: Phần mềm kế toán và công nghệ AI đang thay thế các công việc kế toán thủ công và kiểm toán truyền thống. Các công việc tính toán và phân tích dữ liệu tài chính có thể được tự động hóa, làm giảm nhu cầu nhân sự.

Xu hướng thay đổi: Các công ty đang chuyển sang sử dụng các công cụ và phần mềm tự động để xử lý công việc kế toán, từ đó giảm thiểu việc làm trong các lĩnh vực này.

5. Ngành dịch vụ khách hàng qua điện thoại (telesales, call center)

Lý do: Chatbot và trí tuệ nhân tạo đang ngày càng thay thế các công việc trong các trung tâm dịch vụ khách hàng và telesales. Những công việc này có thể được tự động hóa, giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Xu hướng thay đổi: AI và chatbot có thể giải quyết các yêu cầu của khách hàng mà không cần đến con người. Điều này sẽ khiến các công việc trong call center, telesales và dịch vụ khách hàng qua điện thoại giảm đi.

Có thể thấy với câu hỏi những ngành nghề khó xin việc trong 5 năm tới, ChatGPT và Deepseek đưa ra một số dự đoán trùng lặp. 2 công cụ AI này đều cho rằng, những ngành nghề nêu trên đang đứng trước sự thay đổi mạnh mẽ do sự phát triển của công nghệ và tự động hóa. Dẫu vậy, các ngành này vẫn có thể có cơ hội cho những người có kỹ năng phù hợp với xu hướng mới, như kỹ năng số, quản lý dữ liệu, và phát triển công nghệ. Vì vậy, để tránh không bị đào thải hãy học cách làm việc cùng hệ thống máy móc cũng như tận dụng hết khả năng của nền công nghiệp này.

*Nội dung bài viết là câu trả lời của AI, không phản ánh quan điểm của người viết.