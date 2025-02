Văn Hậu từng được người quen nhắc nhở đừng quên quà tặng Doãn Hải My. Hậu vệ sinh năm 1999 khẳng định chưa bao giờ thiếu quà cho vợ. Tuy nhiên, cả anh và Hải My không thường chia sẻ về những món quà dành cho nhau lên mạng xã hội. Tuy nhiên năm nay đã khác, Văn Hậu đưa Hải My đi hẹn hò và tặng nàng đoá hoa cực xinh