Hội An bố trí lối đi riêng dành cho du khách tham quan khu phố cổ

UBND TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) vừa ban hành phương án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An. Theo đó, từ ngày 15/5, du khách trong nước và quốc tế phải mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào khu phố cổ Hội An.

Vé vẫn giữ nguyên mệnh giá hiện hành là 120.000 đồng/vé (dành cho khách quốc tế) và 80.000 đồng/vé (dành cho khách nội địa).

Thời gian bán vé tham quan từ 7 giờ 30 đến 21 giờ 30 hằng ngày vào mùa hè và đến 21 giờ vào mùa đông.

Bên cạnh đó, sẽ có 2 lối đi riêng tại các đường chính vào khu phố cổ, gồm một lối đi dành cho người dân và một lối đi dành cho du khách.

Một góc phố cổ Hội An

Theo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP. Hội An, hiện khu phố cổ đón hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi ngày nhưng số lượt khách mua vé tham quan vẫn ít.

UBND TP. Hội An cũng bổ sung mở rộng không gian đề án "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ" cho tuyến đường Phan Chu Trinh. Ở giai đoạn 1, không gian thực hiện từ ngã tư đường Nguyễn Huệ - Phan Chu Trinh đến ngã ba đường Cao Hồng Lãnh - Phan Chu Trinh. Thời gian thực hiện đề án xuyên suốt từ 9 giờ đến 21 giờ 30 vào mùa hè và đến 21 giờ vào mùa đông, thay vì tạm dừng trong khung giờ từ 11 - 15 giờ như hiện nay.

Phương án này cũng sẽ điều chỉnh, bổ sung nhiều sản phẩm văn hóa - nghệ thuật, du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách; trong đó có việc tổ chức các sản phẩm du lịch mới, các chương trình tham quan chuyên đề (khách chi trả theo giá dịch vụ từng chương trình) như: Chương trình tham quan chuyên đề du lịch xanh, du lịch tâm linh, bảo tồn di sản; chương trình du ngoạn sông Hoài và trải nghiệm các dịch vụ nghe hát dân ca, thưởng trà ngắm hoàng hôn/sông Hoài về đêm; chương trình tham quan khu phố cổ kết hợp trải nghiệm tham quan các làng nghề truyền thống và thưởng ngoạn cảnh đẹp làng quê Hội An bằng xe điện; chương trình tham quan kết hợp chăm sóc sức khỏe cho du khách theo yêu cầu.