Học vấn đáng nể của 4 BTV Vietnam Today xuất thân Học viện Ngoại giao

Không chỉ sở hữu ngoại hình và phong thái dẫn dắt chuyên nghiệp, 4 biên tập viên của kênh Vietnam Today còn gây ấn tượng bởi nền tảng học vấn vững chắc. Có người đã hoàn thành chương trình thạc sĩ, người liên tiếp chinh phục các học bổng quốc tế danh giá.

BTV Khánh Minh

BTV Lê Khánh Minh được giao dẫn bản tin thời sự của kênh Vietnam Today. Ngay khi lên sóng, anh nhận được nhiều lời khen về cách phát âm, giọng đọc trầm ấm, dứt khoát.

Khánh Minh tốt nghiệp Cử nhân Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Anh sớm khẳng định dấu ấn trong lĩnh vực báo chí - truyền thông đối ngoại. Sau khi tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế, anh thử sức với các công việc như phiên dịch viên, biên tập viên, MC và tổ chức sản xuất chương trình tại Ban Đối ngoại - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV4), đồng thời cộng tác với VOV5, VTV7.

BTV Khánh Minh.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực báo chí, Khánh Minh còn tham gia giảng dạy tại Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại thương, Đại học Hà Nội. Anh từng đồng biên soạn giáo trình học thuật, tham gia ban giám khảo các sự kiện giáo dục.

Đặc biệt, Khánh Minh là chủ nhân học bổng toàn phần CSC của Chính phủ Trung Quốc, theo học Thạc sĩ Báo chí - Truyền thông bằng tiếng Anh tại trường đại học thuộc top 10 của Trung Quốc.

Chia sẻ về công việc MC, BTV của kênh Vietnam Today, Khánh Minh cho biết thử thách lớn nhất là cường độ và yêu cầu chất lượng của công việc. Trong môi trường truyền hình đối ngoại, từng câu chữ, từng khuôn hình anh đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Khi đảm nhiệm các vị trí then chốt như tổ chức sản xuất hay dẫn chương trình, áp lực không chỉ lớn hơn mà còn kéo dài liên tục, đòi hỏi người làm nghề phải giữ vững sự tập trung và bản lĩnh suốt nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liền.

BTV Sơn Anh

Đào Sơn Anh là BTV - MC song ngữ quen thuộc với khán giả của VTV thông qua các bản tin của kênh Vietnam Today. Anh tốt nghiệp Cử nhân Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao tại Học viện Ngoại giao, đồng thời hoàn thành Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế tại ngôi trường danh tiếng này vào tháng 2/2025.

BTV Sơn Anh.

Trong thời gian học tập, Sơn Anh từng là Chủ nhiệm Câu lạc bộ MC Học viện Ngoại giao, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện, nhận Học bổng Nguyễn Cơ Thạch, Học bổng ADENAUER (Đức) và nhiều bằng khen của Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao.

Anh còn ghi dấu ấn khi đảm nhiệm vai trò MC song ngữ cho hàng loạt sự kiện lớn của Bộ Ngoại giao, UNESCO, Phái đoàn EU tại Việt Nam và nhiều tổ chức quốc tế.

BTV Thanh Huyền

BTV Trần Thanh Huyền tốt nghiệp Cử nhân ngành Truyền thông quốc tế, khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Cô sở hữu trình độ tiếng Anh IELTS 8.0 và biết tiếng Pháp.

Là một trong sáu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của khoa, cô sớm bén duyên với nghề và trở thành biên tập viên, người dẫn chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại – VTV.

BTV Thanh Huyền.

Sau ba năm công tác, Thanh Huyền là gương mặt quen thuộc của các bản tin chính và chương trình chuyên đề như Newsline, Daily Biz, Culture Scene, The Point.

Với Thanh Huyền, kiến thức nền tảng vững chắc và trải nghiệm thực tế chính là chìa khóa để tự tin dẫn dắt các bản tin chính luận bằng tiếng Anh. Trên mạng xã hội, người đẹp sống khá kín tiếng, ít chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống, đời tư.

BTV Thảo Trang

Gương mặt trẻ nhất của Vietnam Today là Hà Thảo Trang, sinh năm 2004, hiện là sinh viên năm ba Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Cô sở hữu nền tảng học vấn đáng ngưỡng mộ, đạt IELTS 8.5, trong đó kỹ năng Nói cũng đạt 8.5 điểm - lợi thế lớn để theo đuổi nghề dẫn tiếng Anh.

Thảo Trang có hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình và 4 năm quản lý, thành lập dự án tin tức. Hồi đầu năm 2025, cô vượt qua tỉ lệ cạnh tranh khắc nghiệt chỉ 2% để giành học bổng toàn phần Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) của Chính phủ Mỹ, trị giá khoảng 30.000 USD (hơn 790 triệu đồng).

BTV Thảo Trang.

Không chỉ vậy, Thảo Trang từng 2 lần giành học bổng từ Nhật Bản, trong đó có chương trình trao đổi văn hóa tại tỉnh Gunma. Cô cũng nhiều lần là đại diện sinh viên của Học viện Ngoại giao trong các sự kiện hợp tác quốc tế, bao gồm chương trình trao đổi Việt Nam - Nhật Bản hay hoạt động đón các đoàn nguyên thủ cấp cao.

Trước khi gắn bó với Vietnam Today, Thảo Trang từng là cộng tác viên của chương trình IELTS Face-Off trên VTV7.

Trên sóng, Thảo Trang gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình trẻ trung, nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói truyền cảm. Khả năng dẫn bằng tiếng Anh lưu loát, ngữ điệu tự nhiên và cách truyền đạt lôi cuốn giúp cô nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khán giả.