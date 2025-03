Học từ dự án - sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH bứt phá trong kỷ nguyên số

Bắt tay vào thực hiện các dự án thực tiễn từ sớm - cách học để làm chủ xu hướng công nghệ

Tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), sinh viên Công nghệ thông tin chọn cách bắt tay vào làm dự án sớm, trực tiếp thiết kế - lập trình - vận hành sản phẩm thực tế, tạo ra những lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trước khi bước vào môi trường doanh nghiệp.

Chiến hết mình tại các đấu trường công nghệ: Bệ phóng cho IT-ers thế hệ mới

Nói đến cơ hội trong ngành Công nghệ thông tin ở thời hiện đại, không ai phủ nhận nhưng đi kèm với đó là cuộc đua khốc liệt. AI, Blockchain, Cloud, Big Data,… liên tục thay đổi, và doanh nghiệp không tìm người chỉ biết lý thuyết, họ cần những IT-ers có tư duy thực tế, sẵn sàng làm ngay. Sớm nắm bắt được nhu cầu của thị trường lao động, HUTECH tạo ra môi trường học tập đậm chất thực chiến, nơi sinh viên không chỉ học mà còn lao vào cuộc chơi với các sân chơi công nghệ lớn như AI Challenge, My First Website, HUTECH Code War, Database Design Champion, IT Got Talent,...

Sinh viên tranh tài lập trình, thiết kế web tại các cuộc thi học thuật

Bước ra khỏi vùng an toàn, ở mỗi cuộc chơi, sinh viên trực tiếp thiết kế, lập trình, vận hành website, phần mềm, viết thuật toán, giải các bài toán hóc búa về AI, bảo mật, dữ liệu lớn, thiết kế cơ sở dữ liệu,… Không chỉ vậy, các bạn còn nhận được sự hướng dẫn từ giảng viên dày dặn kinh nghiệm và cố vấn từ các chuyên gia công nghệ đến từ Hội Tin học TP.HCM - HCA, HDBank, FPT Software HCM, iNET, Công ty TNHH Đồng hành Việt Japan, Tập đoàn Công nghệ TMA, Công ty Cổ phần Zien Solutions Việt Nam,... đảm bảo dự án không chỉ là bài tập, mà còn có tính ứng dụng cao, tiệm cận nhu cầu thực tế.

Ở mỗi sân chơi luôn có sự đồng hành của các chuyên gia

02 sinh viên Khoa Công nghệ thông tin HUTECH chinh phục hai giải Nhất Cuộc thi "Code Your Future 2024"

Không dừng lại thi đấu tại trường, sinh viên HUTECH còn tự tin tranh tài tại các sân chơi quy mô lớn và ghi dấu ấn mạnh mẽ, tiêu biểu có thể kể đến giành được 02 trong 03 giải Nhất Cuộc thi "Code Your Future 2024" thu hút hơn 100 thí sinh tài năng đến từ các trường đại học trong và ngoài nước tham gia. Với cách học qua dự án, sinh viên HUTECH không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có tư duy nhạy bén, phản xạ nhanh với công nghệ, sẵn sàng làm chủ thị trường lao động ngay khi ra trường.

Tiếp cận chuyên gia công nghệ: đón đầu xu hướng, làm chủ tương lai

Trong ngành Công nghệ thông tin, kiến thức không chỉ đến từ sách vở, mà còn từ những người đang làm chủ cuộc chơi. Đó là lý do sinh viên HUTECH không chỉ học trong giảng đường mà còn trực tiếp kết nối với các chuyên gia công nghệ hàng đầu, lắng nghe những chia sẻ thực tiễn để vạch ra con đường phát triển rõ ràng cho bản thân.

Các hội thảo, workshop, tọa đàm là những "lớp học đặc biệt", nơi sinh viên được tiếp cận xu hướng công nghệ mới nhất qua các chủ đề nóng hổi như: Gen AI on AWS, Định hướng & phát triển từ Developer trở thành Project Manager, Software Testing And QA, Hướng dẫn sử dụng công cụ AI trong lập trình, IoT → Data → AI: Hành trình giải mã tương lai số,… Dưới sự chia sẻ của chuyên gia đến từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu, sinh viên cập nhật kiến thức về Generative AI (Gen AI) và Điện toán đám mây, cách sử dụng AI trong lập trình, khám phá nghề Software Testing and QA, lộ trình phát triển từ Developer trở thành Project Manager,…

Chuyên gia công nghệ chia sẻ kiến thức chuyên môn giá trị

Mỗi một buổi học như vậy, sinh viên không chỉ tiếp thu thông tin chuyên môn giá trị mà còn có cơ hội giao lưu, trình bày các ý tưởng đổi mới sáng tạo trước chuyên gia, nhận phản hồi trực tiếp, thậm chí biến dự án cá nhân thành sản phẩm thương mại. Nhiều bạn đã giành học bổng, cơ hội thực tập và việc làm triển vọng ngay tại những sự kiện này.

Lê Quốc Bảo - sinh viên năm 3 ngành Công nghệ thông tin HUTECH chia sẻ: "Tham gia dự án giúp mình có cơ hội áp dụng kiến thức đã học vào những tình huống cụ thể, hiểu quy trình phát triển sản phẩm, rèn tư duy, chịu áp lực và làm việc nhóm. Hơn thế nữa, việc tiếp cận và học hỏi từ các chuyên gia giúp mình có góc nhìn thực tế, hiểu rõ hơn về ngành nghề, cũng như nhận được những lời khuyên quý giá về con đường phát triển sự nghiệp".