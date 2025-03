Vượt lên khuôn khổ của một cuộc thi, D-Show 25 là bệ phóng để cộng đồng học sinh khai phá tiềm năng, định hình bản sắc cá nhân và bứt phá giới hạn. Trước sự nở rộ của một "rừng" sân chơi học đường, các cuộc thi tìm kiếm tài năng, chương trình vẫn duy trì sức hút và dấu ấn riêng qua mỗi mùa. Điều gì đã làm nên một D-Show khác biệt, lôi cuốn và có sức lan tỏa mạnh mẽ đến thế?

Tại The Dewey Schools, D-Show được coi là một dự án học tập lớn dành cho chính học sinh, nơi học sinh không chỉ trình diễn tài năng mà còn tham gia vào khâu tổ chức và các hoạt động thiện nguyện với sự hỗ trợ từ phụ huynh, giáo viên, nhân viên nhà trường. Mục tiêu lớn nhất khi tổ chức chương trình là lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng, truyền cảm hứng, truyền sức mạnh tới các thế hệ học sinh, để các em trở thành những con người dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm với chính bản thân và với xã hội.

Điểm khác biệt lớn nhất của D-Show so với các chương trình tìm kiếm tài năng khác chính là sự đổi mới chủ đề qua từng năm. Sau thành công của D-Show 23 với tuyên ngôn "This is Me" khẳng định bản sắc cá nhân, D-Show 25 tiếp tục mở rộng thông điệp "The Future Me" mang ý nghĩa: tương lai do chính học sinh tạo ra và nắm giữ. Tuy mỗi năm là một thông điệp riêng, song tinh thần chung vẫn là khắc hoạ chân dung thế hệ học sinh nỗ lực theo đuổi đam mê và không bỏ cuộc.

Đặc biệt, tại Vòng Chung kết toàn hệ thống, thay vì tập trung vào các màn tranh tài cá nhân như các cuộc thi tài năng thông thường, D-Show đề cao tinh thần đồng đội khi tổ chức theo hình thức liên quân giữa các cơ sở trường. Học sinh không chỉ thể hiện năng khiếu mà còn học hỏi lẫn nhau, tận dụng thế mạnh của nhau. Sự gắn kết này góp phần tạo nên những màn trình diễn ấn tượng, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần hợp tác và sẻ chia, tôn trọng sự khác biệt.

Quay trở lại vào tháng 11/2024, D-Show 25: The Future Me thu hút sự tham gia của gần 2.000 học sinh. Mỗi thí sinh là một câu chuyện của nỗ lực và đam mê, mỗi tiết mục trên sân khấu là một thông điệp truyền cảm hứng về lòng can đảm và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.

Tại vòng Sơ khảo D-Show 25 cơ sở Dewey Tây Hồ Tây, Nguyễn Thanh Mai (lớp 10Edmonton) gây ấn tượng với Ban Giám Khảo bởi nỗ lực vượt qua chính mình. Dù mắc lỗi trong quá trình biểu diễn piano, em vẫn quyết tâm hoàn thành bản nhạc. Thanh Mai cho biết, em tham gia D-Show 25 với mong muốn đối diện và vượt qua nỗi sợ sân khấu. Lựa chọn một bản nhạc khó là cách cô bé thử thách bản thân.

Hay như Phạm Thùy Dương lớp 9Praha - Dewey Ocean Park từng không dám đăng ký thi D-Show vì sợ có nhiều bạn giỏi hơn mình, nhưng bằng sự động viên của thầy cô cùng quyết tâm vượt qua chính mình, Dương đã giành Quán quân trong vòng Chung khảo cơ sở. D-Show 25 đã mang đến cho Thùy Dương bài học về sự dũng cảm và trưởng thành. So với "Dương của ngày hôm qua", cô bạn đã trở thành một phiên bản "Dương của tương lai" dám tin vào chính mình.

Câu chuyện của Thanh Mai và Thùy Dương cũng chính là câu chuyện chung của nhiều thí sinh tại D-Show 25. Trước khi đến với cuộc thi, có bạn vẫn còn rụt rè, e ngại đám đông, băn khoăn về con đường tương lai của chính mình. D-Show 25 là nơi các em tìm kiếm câu trả lời cho những giấc mơ tuổi trẻ, cũng là nơi nâng đỡ lẫn nhau.

"Cùng nhau biểu diễn tại D-Show 25, lớp em có cả những bạn đã quen sân khấu lẫn những bạn chưa từng đi diễn bao giờ. Có bạn còn khá nhút nhát, có bạn mới gia nhập lớp và chưa thực sự gắn kết. D-Show đã kết nối chúng em, cùng nhau tập luyện, cùng nhau vượt qua sự tự ti để dám đứng trên sân khấu" - Mai Lan (lớp 7Milano, The Dewey Schools Cầu Giấy) chia sẻ.

Hơn 300 tiết mục tại D-Show 25 là từng ấy câu chuyện về hành trình "phá kén", lột xác trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Với đa dạng hình thức thể hiện, từ trình diễn nhạc cụ, ca hát, diễn kịch, múa hiện đại... các thí sinh đã chứng minh hình ảnh của một thế hệ học sinh dám đam mê, dám rực rỡ.

Là thí sinh đã đồng hành cùng D-Show qua cả 3 mùa, Trương Thục Quỳnh Anh (lớp 10Edmonton, The Dewey Schools Tây Hồ Tây) cảm thấy hạnh phúc khi mỗi năm, em lại được đón nhận từng thử thách mới, bứt phá những giới hạn mới.

Sự trưởng thành của mỗi cá nhân tại D-Show không chỉ được soi chiếu bằng năng lực khai phá và hoàn thiện bản thân mà còn bằng lòng thấu cảm, trách nhiệm với cộng đồng. Gắn liền với dự án thiện nguyện đặc trưng qua mỗi mùa, tinh thần ấy của D-Show đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành mục tiêu mà mỗi học sinh đều hướng tới.

Năm 2023, các hoạt động cộng đồng của D-Show 23 đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo của học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên nhà trường. Chương trình đã gây quỹ thành công 400 triệu đồng, hỗ trợ 64 trường hợp khó khăn, người già neo đơn và người mắc bệnh hiểm nghèo tại 3 xã Thanh Sơn, Thanh Cao, Cao Dương huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Gần 100 suất quà "Đi cùng D-Show 23" cũng được gửi tới các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

Tại D-Show 25, với cam kết phát triển năng lực công dân kỹ thuật số cho học sinh, hỗ trợ Học sinh sử dụng công nghệ một cách an toàn và có trách nhiệm để học tập, sáng tạo và hợp tác, The Dewey Schools kết hợp với với dự án Nuôi em triển khai chương trình "Phòng Tin học cho em", tài trợ phòng tin học cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Học sinh The Dewey Schools sẽ trực tiếp gây quỹ cho chương trình "Phòng Tin học cho em" thông qua Triển lãm Nghệ thuật sáng tạo. Bằng 5 bước của tư duy thiết kế, học sinh sẽ sáng tạo ra một sản phẩm nghệ thuật mang ý nghĩa nhân văn, kêu gọi hành động hướng tới cộng đồng. Các sản phẩm sẽ được bán đấu giá, toàn bộ số tiền thu được sẽ dành để gửi tặng cho các em học sinh, các Trường học vùng cao có hoàn cảnh khó khăn.

Cứ mỗi mùa trôi qua, D-Show lại chứng kiến một thế hệ học sinh trưởng thành - những công dân toàn cầu tương lai giàu tri thức, đam mê, sẵn sàng cống hiến. Chương trình không ngừng lan tỏa tinh thần học hỏi, sáng tạo và sẻ chia, gắn kết học sinh, thầy cô và phụ huynh trong một cộng đồng chung truyền cảm hứng. Chính sự kết hợp giữa giáo dục, tinh thần kết nối và trách nhiệm xã hội đã tạo nên dấu ấn riêng của D-Show qua từng mùa, là sân chơi để thế hệ trẻ khẳng định bản sắc và tạo ra những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng.