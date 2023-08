Học trò Xuân Lan gây ấn tượng với chiều cao 1m73 ở tuổi 15, được kỳ vọng thi Hoa hậu

Mới đây, học trò của Xuân Lan - người mẫu nhí Thạch Phan Như Ý đã trình làng bộ ảnh mới và ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông.

Thạch Phan Như Ý sinh năm 2008 tại TP. Hồ Chí Minh, là học trò của siêu mẫu Xuân Lan. Từ khi ra mắt, Như Ý đã gây chú ý với ngoại hình nổi bật đặc biệt là chiều cao ấn tượng. Ở tuổi 15, Như Ý đã sở hữu những số đo cực kỳ "chuẩn chỉnh" của người mẫu với chiều cao 1m73.

Như Ý từng xuất hiện tại Vietnam Junior Fashion Week 2022, Gala chào Xuân 2023, A Tale of Knots của NTK Hà Linh Thư… Gần đây nhất, Như Ý được giao vai trò vedette trong BST The Flavour of Life tại Destination Runway Fashion Week 2023.

Như Ý cũng từng được lựa chọn là người mẫu trình diễn BST của NTK Kelly Bùi, Tommy Tường Lê, Ritara…

Là gương mặt mới trong làng người mẫu cùng tuổi đời còn rất trẻ nhưng Như Ý nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Không chỉ có lợi thế về chiều cao, việc được đào tạo bài bản từ siêu mẫu Xuân Lan cũng giúp Như Ý có được sự chuyên nghiệp không thua kém gì các ngôi sao đã thành danh. Với chiều cao ấn tượng cùng khuôn mặt khả ái, Như Ý được kỳ vọng sẽ tham dự các cuộc thi nhan sắc trong thời gian tới khi đủ tuổi.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Như Ý vẫn đảm bảo công việc học tập tại trường của mình. Hiện tại Như Ý đang chuẩn bị lên lớp 10 với thành tích 9 năm liền đạt loại giỏi. Cô bé sinh năm 2008 cũng từng đạt giải bạc Olympic Toán - Tiếng Việt cấp tỉnh năm học 2021-2022.

Như Ý cho biết em có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật và sẽ theo đuổi 1 cách nghiêm túc. Tuy nhiên, bên cạnh niềm đam mê nghệ thuật của mình, Như Ý cũng không bỏ bê chuyện học hành bởi tri thức luôn là nền tảng để cho mọi ước mơ bay cao và bay xa hơn.