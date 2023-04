Học trò Karik từng nhận Nón Vàng thi lại Rap Việt mùa 3 thì bị loại thẳng!

Trong số hàng nghìn rapper đến tham dự 2 ngày casting đầu tiên của Rap Việt mùa 3 tại đầu cầu TP.HCM, bên cạnh những cái tên rất mới, không ít thí sinh quen thuộc từng xuất hiện ở 2 mùa đầu tiên cũng tiếp tục thử sức trong mùa mới. Nam rapper Duy Andy - cựu thí sinh team Karik - cũng đã có mặt trong ngày casting 4/4. Kết quả không khỏi bất ngờ khi anh bị loại ngay từ vòng casting.

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, anh đã có phần chia sẻ khá dài kèm bức ảnh đeo số báo danh dự casting.

Bức ảnh Duy Andy đeo số báo danh để chờ casting

Duy Andy thể hiện sự tiếc nuối khi đã dừng chân ngay từ vòng casting, khẳng định bản thân đã chủ quan: "Thực sự bây giờ Andy cảm thấy rất tiếc nuối khi mình không thể vượt qua vòng casting của Rap Việt. Sự xuất hiện của Andy hôm nay là mong muốn thử sức bản thân một lần nữa và viết tiếp đam mê của mình đó là Rap. Nhưng Andy lại quá chủ quan và không chịu bỏ công sức 100% để luyện tập kĩ càng. Tiếp theo đó là rất áp lực vì những thành tích trước đó mà Andy có được".



Nam rapper cũng chia sẻ những bài học mà mình rút ra được sau cú "trượt chân" này: "Ngày hôm nay, Andy đã rút ra rất nhiều bài học và muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ mà có niềm đam mê với Rap, trong tương lai nếu tiếp xúc với cuộc thi rap nào dù bạn là ai nếu bạn không đặt tâm huyết của mình vào đó, không chú tâm đến sức khoẻ của mình thì đều có thể bị đánh rớt... và không có lí do gì để bào chữa ngay lúc đó.

Một lần nữa, Andy xin lỗi vì đã làm người thân và những người ủng hộ hành trình của Andy thất vọng. Nếu có cơ hội, Andy hứa sẽ thật nghiêm túc và dùng hết sức mình cho lần sau. Sorry for all".

Duy Andy trong khoảnh khắc nhận Nón Vàng, về đội HLV Karik

Duy Andy từng là thí sinh được đánh gia cao của team Karik tại mùa 1 Rap Việt, là một beatboxer chuyên nghiệp chuyển sang rap. Ngay từ vòng đầu tiên với Hành Trình Đến Rap, anh là 1 trong 3 rapper duy nhất nhận được Nón Vàng danh giá từ HLV (2 người còn lại là Ricky Star về đội Binz, Dế Choắt về đội Wowy). Duy Andy vào sâu đến tận vòng Bán kết và chỉ bị loại khi bị xếp chung bảng cùng với Thành Draw (team Binz).