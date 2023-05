Học theo phim hoạt hình, bé gái thoát chết diệu kỳ khi nhảy từ tầng 26

Sự việc hy hữu xảy ra chiều ngày 26/5, Tiểu Minh, một bé gái hơn 4 tuổi ở thành phố Cát Thủ, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc sau khi xem phim hoạt hình đã học theo, dùng ô làm dù, nhảy từ cửa sổ tầng 26 xuống đất.

Trong quá trình rơi xuống, đầu tiên Tiểu Minh va chạm với một cây to, sau đó rơi dần xuống đất. May mắn thay, do trọng lượng cơ thể nhẹ lại cầm chắc chiếc ô vì vậy tốc độ rơi và lực tác động đều giảm đi. Khi mới tiếp đất, cô bé vẫn còn tỉnh táo. Thời điểm xe cứu thương đến nơi, ngoại trừ tay phải, các chi khác của Tiểu Minh đều bị gãy.

Người trong cuộc cho biết, nhà của bé gái đã lắp lưới chống trộm nhưng không lắp ở cửa sổ ban công, có thể do lan can ban công cao nên gia đình không đề phòng, không lắp. Mẹ bé đi làm ở tỉnh khác, bố thường xuyên đi công tác xa, Tiểu Minh và chị gái sống cùng bà ngoại. Thời điểm xảy ra sự việc, bà ngoại xuống nhà đi đón chị gái Tiểu Minh.

Khi được hỏi, Tiểu Minh thừa nhận, cô bé học theo nhân vật trong phim hoạt hình, tưởng là dùng ô có thể nhảy từ trên cao xuống mà vẫn tiếp đất an toàn.

Sau cú nhảy, Tiểu Minh vẫn sống sót thần kỳ.

Sau khi tin tức được truyền thông đăng tải đã lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Đa số đều cho rằng Tiểu Minh quá may mắn, nhảy từ tầng 26 xuống mà vẫn sống sót thực sự là một phép màu.

"Thật kỳ diệu, đây phải chăng là phép màu? Cô bé không chết mà chỉ gãy xương", "Cô bé Tiểu Minh này có lẽ đã dùng hết may mắn cả đời rồi", "Nếu không có thần hộ mệnh, làm sao cô bé này có thể sống sót, quá thần kỳ rồi, tầng 26 đó!", "Tổ tiên gánh còng lưng rồi", "Bé gái có trí tưởng tượng quá mạnh và máu phiêu lưu, cha mẹ nên lắp ngay lưới bảo vệ, tránh những sự cố tương tự", "Khi tôi còn nhỏ, tôi cũng thực sự muốn thử cầm ô nhảy từ trên cao xuống, vẫn may là biết sợ"... , cư dân mạng bình luận.

Nguồn: Sina