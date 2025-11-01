Học sinh viết văn "Trong tất cả những loại YÊU, em yêu nhất là..." - Cô giáo khen hết lời: "Cô cũng thế"

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp một bài kiểm tra môn Ngữ văn của học sinh tiểu học với lời phê gây "bão tim" từ cô giáo: "Cô cũng thích!". Bức ảnh nhanh chóng thu hút loạt lượt thích và bình luận, không chỉ vì sự đáng yêu của học sinh, mà còn bởi cách cô giáo phản hồi vừa dí dỏm, vừa đầy nhân văn.

Trong tờ giấy kiểm tra, học sinh viết: "Trong tất cả các loại yêu, em thích nhất là yêu nước! Tình yêu nước trong em rất nồng nàn". Em cũng bày tỏ việc mình rất thích xem diễu binh ngày lễ Quốc khánh.... Dù không đọc được đầy đủ bài văn nhưng điều khiến ai đọc cũng mỉm cười chính là phần mở đầu: "Em thích nhất là yêu nước".

Bài văn gây bão mạng xã hội

Nhiều người lớn bật cười vì cách diễn đạt vừa hồn nhiên vừa "già dặn", như thể em nhỏ đang nghiêm túc sắp xếp các "loại yêu" theo thứ bậc. Còn cô giáo thì chỉ để lại một dòng nhận xét đỏ chói: "Cô cũng thích". Lời phê giản dị, gần gũi thể hiện tình cảm, sự đồng hành và tinh tế của người dạy. Nó cho thấy cô giáo không chỉ đọc mà còn "nghe" được cảm xúc của học trò.

Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng đủ khiến cư dân mạng thả tim không ngớt: "Đây là lời phê dễ thương nhất tuần này!", "Học trò viết hay, cô giáo phê còn đáng yêu hơn"; "Câu đầu tiên, tôi cho 10 điểm luôn, không phần phải xem phần sau nó có những gì"...

Một tài khoản bình luận: "Cô giáo này chắc chắn hiểu rằng với học sinh tiểu học, mỗi lời khen như vậy là một hạt giống gieo niềm yêu thích học Văn. Không cần điểm 10, chỉ cần được 'cô cũng thích' là đã đủ ấm lòng rồi".

Dưới góc nhìn của nhiều phụ huynh, điều đáng quý nhất ở bài viết nhỏ này chính là tinh thần yêu nước được thể hiện hồn nhiên mà sâu sắc. Ở độ tuổi tiểu học, việc một đứa trẻ tự nhận "em yêu nhất là yêu nước" dù có thể là ảnh hưởng từ những bài học, những câu chuyện về chú bộ đội cũng cho thấy hạt giống tự hào dân tộc đã bắt đầu nảy mầm.

Một người nhận xét: "Trẻ con mà viết được như thế là đáng quý lắm rồi. Câu chữ ngây thơ, nhưng tình cảm lại rất thật. Chỉ cần các em giữ được tinh thần này khi lớn lên, thì xã hội đã có thêm những công dân tử tế".

Có lẽ, trong tất cả các "loại yêu" mà con người học được, tình yêu nước, yêu người và yêu nghề như cô trò trong bức ảnh chính là điều đáng quý nhất.