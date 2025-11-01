Đến trễ lễ khai mạc hội thao, nữ sinh hớt hải chạy trên sân tạo nên khoảnh khắc đẹp như phim: 6 giây thần thánh!

Mạng xã hội đúng là nơi không bao giờ thiếu những "khoảnh khắc để đời". Có những video chỉ vài giây ngắn ngủi, không kỹ xảo, không dàn dựng, vậy mà lại khiến người ta xem đi xem lại vì quá đẹp và chân thật. Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc bất ngờ "đào" lại một clip từ năm 2023, ghi lại cảnh một nữ sinh chạy trễ lễ khai mạc hội thao. Khoảnh khắc ấy chỉ vỏn vẹn 6 giây thôi nhưng đủ khiến cả sân vận động rung động.

6 giây thần thánh của một nữ sinh trên SVĐ

Trong clip, khi lễ khai mạc hội thao của Đại học Sư phạm Giang Tây (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) đã gần bắt đầu, sinh viên toàn trường đã yên vị trên khán đài. Bất ngờ, một nữ sinh hớt hải chạy từ cổng vào sân, váy tím bay nhẹ trong gió. Chỉ vài giây ngắn ngủi, cô đã trở thành tâm điểm, khiến không ít người phải ngoái nhìn.

Nữ sinh gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, thanh mảnh cùng nước da trắng như phát sáng

Trang phục của cô cũng vô cùng nổi bật

"Chạy thôi mà cũng đẹp thế này à?", "Bạn ấy chạy thẳng vào tim con trai cả trường mất rồi", "Đẹp như bước ra từ phim thanh xuân ấy nhỉ"..., cư dân mạng bình luận. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền khắp TikTok và Weibo.

Theo thông tin được chia sẻ, nữ sinh trong đoạn video có nickname Yêu Yêu Nhất Yêu (gọi tắt là Yêu Yêu). Ở thời điểm hình ảnh được ghi lại, tức năm 2023, cô đang là sinh viên năm cuối của Đại học Sư phạm Giang Tây, theo học tại khoa Giáo dục quốc tế.

Yêu Yêu đến từ Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) và là gương mặt khá quen thuộc trên mạng xã hội. Ngoài việc học, cô còn là KOL kiêm người mẫu tự do, sở hữu tài khoản TikTok cá nhân với hơn 630.000 người theo dõi.

Nữ sinh xuất hiện trong clip có biệt danh là Yêu Yêu

Vào ngày clip được quay, cô phụ trách cầm cờ cho khoa

Nhan sắc chuẩn nữ thần học đường của Yêu Yêu

Được biết, hôm đó là lễ khai mạc hội thao cuối cùng trong quãng đời sinh viên nên Yêu Yêu rất háo hức. Cô được giao nhiệm vụ cầm cờ dẫn đầu đoàn khoa, nhưng vì một sự cố nhỏ nên đến muộn vài phút và phải chạy vội vào sân. Cũng chính lúc đó, khoảnh khắc "đẹp như phim" của cô vô tình được một sinh viên khóa dưới ghi lại.

Dù đã qua gần 2 năm, Yêu Yêu giờ cũng đã tốt nghiệp đại học nhưng đoạn clip vẫn liên tục được chia sẻ lại trên các nền tảng với hàng triệu lượt xem. Tất nhiên, cũng có một vài ý kiến trái chiều về trang phục mà Yêu Yêu mặc trong clip, đó là chiếc váy tím hở lưng được cho là hơi "lệch tông" với không khí học đường. Song phần lớn netizen vẫn đồng tình rằng khoảnh khắc ấy cho thấy tinh thần sinh viên, nhiệt huyết, rực rỡ và chỉ một khoảnh khắc như thế thôi cũng đủ nhớ cả đời rồi.

Một vài hình ảnh khác của Yêu Yêu hiện tại: