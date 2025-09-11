Học sinh TP Hồ Chí Minh sẽ không phải học chính khóa vào thứ 7

Ảnh minh họa.

Ngày 10/9, tại hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục phổ thông do Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh tổ chức, nhiều trường phản ánh khó khăn trong việc sắp xếp thời khóa biểu theo quy định mới của Bộ GD&ĐT – dạy 7 tiết/ngày thay vì 8 tiết như trước đây.

Một số trường cho biết, để đảm bảo khối lượng chương trình, họ buộc phải bố trí dạy học vào sáng thứ Bảy, gây xáo trộn sinh hoạt và nhận được nhiều ý kiến không đồng thuận từ phụ huynh.

Ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, quy định 7 tiết/ngày là nhằm triển khai Chương trình GDPT 2018, song các trường hoàn toàn có thể linh hoạt sắp xếp, có ngày học trên 7 tiết, thậm chí tối đa 8 tiết/ngày. Quan trọng là không được dạy chương trình chính khóa vào ngày thứ Bảy. Thay vào đó, các trường có thể bố trí phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động thể thao, nghệ thuật… trên tinh thần tự nguyện.

Chiều cùng ngày, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn chính thức về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Theo đó, các trường phải đảm bảo mục tiêu chương trình, tránh gây quá tải, đồng thời xây dựng thời khóa biểu tối thiểu 9 buổi/tuần và tối đa 11 buổi/tuần. Thời lượng dạy học buổi 1, buổi 2 được sắp xếp linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế từng trường, song hạn chế tối đa việc học sinh phải đến trường vào ngày thứ Bảy.

Đối với cấp tiểu học, mỗi ngày không quá 7 tiết (35 phút/tiết); cấp THCS và THPT mỗi ngày không quá 7 tiết (45 phút/tiết). Buổi 1 dùng để dạy chương trình chính khóa theo quy định; buổi 2 dành cho củng cố kiến thức, phụ đạo, bồi dưỡng, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, ngoại ngữ, STEM/STEAM, văn hóa đọc, thể thao, nghệ thuật…

Sở cũng lưu ý, các trường tuyệt đối không sử dụng buổi 2 để dạy nội dung chính khóa hoặc tổ chức kiểm tra, đánh giá. Hoạt động ở buổi 2 có thể được triển khai từ nguồn xã hội hóa nhưng phải trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện của nhà trường và nguyện vọng của phụ huynh.

Với gần 500 trường THCS và THPT trên địa bàn cùng hàng trăm nghìn học sinh, TP Hồ Chí Minh đang đặt mục tiêu triển khai hiệu quả mô hình dạy học 2 buổi/ngày, vừa đáp ứng yêu cầu chương trình mới, vừa đảm bảo sự ổn định cho học sinh và phụ huynh trong năm học 2025-2026.