Học sinh Gia Lai bị tố dùng điện thoại trong phòng thi tốt nghiệp

Trước thông tin về việc một thí sinh ở tỉnh Gia Lai bị "tố" mang điện thoại vào phòng thi, ngành chức năng đang yêu cầu kiểm tra báo cáo.

Chiều 10/7, ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, đã nắm được thông tin một học sinh bị "tố" gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên mạng xã hội.

Theo ông Nam, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu nhà trường xác minh và có báo cáo trước thông tin này.

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Trước đó, một người dùng mạng xã hội chia sẻ thông tin cho rằng thí sinh N.T.T. - lớp 12A10, Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (Gia Lai) có dấu hiệu gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thông tin chia sẻ rằng, em T. lén lút đưa điện thoại thông minh vào phòng và sử dụng để tra đáp án các môn thi.

Vì trong phòng thi nên em (người chia sẻ nội dung - PV) không thể lưu trữ được bằng chứng, nhưng có các bạn trong phòng làm chứng. Mong Bộ GD&ĐT điều tra, rà soát và làm rõ để kỳ thi THPT 2026 được minh bạch hơn.

Liên quan sự việc này, trao đổi với Tiền Phong , ông Huỳnh Châu Phong - Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (Gia Lai) cho biết, đã làm việc với cơ quan chức năng, đồng thời cung các thông tin.

Theo ông Phong, quan điểm của trường là không bao che, nếu cơ quan chức năng phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì xử lý nghiêm.

Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học - Huỳnh Châu Phong thông tin, em N.T.T. là một học sinh ngoan, có kết quả học tập tốt trong suốt ba năm THPT. Trước đó, tại kỳ thi khảo sát do Sở GD&ĐT tỉnh tổ chức, em T. cũng đạt điểm số cao.

Theo ông Phong, trước khi vào phòng thi, cán bộ coi thi đã kiểm tra thí sinh theo đúng quy định. Qua trao đổi ban đầu với một số thí sinh cùng phòng thi thì cũng không có gì bất thường.