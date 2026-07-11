Hai đứa trẻ đang tự chơi ngoài sân bỗng gặp sự cố hy hữu, phụ huynh phải cắt camera đăng khắp nơi để cảnh báo

Nghỉ hè là lúc trẻ có nhiều thời gian vui chơi, cũng là khoảng thời gian dễ xuất hiện những pha nghịch ngợm khó lường.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cắt từ camera an ninh ghi lại một tình huống khiến nhiều phụ huynh không khỏi "hú vía". Theo thời gian hiển thị trên camera, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h24 ngày 7/7/2023 tại sân của một ngôi nhà.

Hình ảnh ghi lại cho thấy một cậu bé mặc áo đỏ, khoảng 8-10 tuổi, từ trong nhà chạy ra sân. Cùng thời điểm đó, từ phía ngoài cổng, một chiếc xe máy bất ngờ lao vào sân. Điều đáng nói là người đang ngồi ở vị trí điều khiển lại là một bé gái còn rất nhỏ.

Dù chiếc xe không chạy với tốc độ quá lớn nhưng chỉ riêng việc một đứa trẻ chưa đủ khả năng điều khiển xe máy tự ý vặn ga cũng đã tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ cần mất lái hoặc tăng ga thêm một chút, chiếc xe hoàn toàn có thể lao thẳng vào hiên nhà, tường bê tông hoặc va chạm với người xung quanh.

Điều khiến nhiều người chú ý là phản ứng rất nhanh của cậu bé áo đỏ. Ngay khi phát hiện em gái tự điều khiển chiếc xe máy lao vào sân, cậu bé lập tức chạy đến phía đầu xe, dùng hai tay giữ chặt tay lái, đồng thời cố gắng gạt tay em ra khỏi tay ga để chiếc xe không tiếp tục di chuyển.

Người anh giữ tay lái để khống chế chiếc xe

Do xe vẫn còn trớn nên cậu bé bị đẩy lùi một đoạn. Trong khi em gái vẫn muốn tiếp tục điều khiển chiếc xe, cậu bé liên tục giữ tay lái, bóp phanh và tìm cách tắt khóa điện để chiếc xe dừng hẳn.

Suốt quá trình đó, cậu bé vừa cố giữ chiếc xe, vừa liên tục gọi lớn để người lớn trong nhà ra hỗ trợ. Chỉ sau vài giây, chiếc xe đã giảm tốc và dừng lại, tránh được va chạm với hiên nhà cũng như những người xung quanh. Rất may, nhờ xử lý kịp thời, chiếc xe được khống chế trước khi xảy ra sự cố. Cả hai em nhỏ đều không bị thương.

Cậu bé vừa giữ em vừa gọi người lớn đến hỗ trợ

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Phần lớn cư dân mạng dành nhiều lời khen cho sự bình tĩnh và dũng cảm của cậu bé, đồng thời cho rằng chính phản xạ ấy đã giúp ngăn chặn một tai nạn có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.

- Phản xạ của anh trai quá nhanh và quá dũng cảm.

- Đứa trẻ mới từng ấy tuổi mà biết phải làm gì trong tình huống khẩn cấp, thật sự rất đáng khen.

- Nếu là mình chắc chỉ biết đứng hét, còn cậu bé thì lao vào giữ xe luôn, quá bản lĩnh.

- Em gái sau này xem lại chắc sẽ biết mình đã được anh cứu một phen nguy hiểm.

- Nhiều người lớn gặp tình huống bất ngờ còn luống cuống, cậu bé xử lý vậy là quá tốt.

- May mà người anh phát hiện kịp. Chỉ cần chậm thêm vài giây thôi thì không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

Dịp nghỉ hè là khoảng thời gian trẻ có nhiều thời gian vui chơi hơn, đồng nghĩa với việc các tình huống mất an toàn cũng dễ xảy ra hơn. Chỉ một khoảnh khắc người lớn rời mắt, trẻ có thể tò mò leo trèo, nghịch điện, nghịch nước hoặc tự ý tiếp xúc với các phương tiện giao thông trong nhà.

Bên cạnh việc dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân, gia đình cần chủ động loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn ngay từ đầu thay vì chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra.

Tuyệt đối không để chìa khóa xe ở nơi trẻ dễ lấy

Đây là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều vụ việc tương tự. Dù trẻ chưa biết lái xe, chỉ cần vô tình nổ máy hoặc vặn ga cũng có thể khiến phương tiện lao đi ngoài tầm kiểm soát. Sau mỗi lần sử dụng, phụ huynh nên rút chìa khóa ngay, cất ở vị trí cao hoặc trong tủ khóa.

Không để trẻ chơi một mình ở khu vực có xe máy, ô tô hoặc các thiết bị nguy hiểm

Nhiều gia đình coi sân nhà là nơi an toàn nên khá chủ quan. Tuy nhiên, xe máy dựng trong sân, xe đạp điện, máy cắt cỏ hay các dụng cụ sửa chữa đều có thể trở thành nguồn nguy hiểm nếu trẻ tò mò tiếp xúc. Khi trẻ vui chơi, người lớn vẫn cần quan sát hoặc phân công người trông coi.

Dạy trẻ nhận biết nguy hiểm bằng những tình huống cụ thể thay vì chỉ cấm đoán

Thay vì chỉ nói "không được nghịch xe", cha mẹ nên giải thích vì sao xe máy nguy hiểm, điều gì có thể xảy ra nếu tự ý nổ máy hoặc vặn ga. Khi hiểu được hậu quả, trẻ sẽ dễ ghi nhớ và có ý thức phòng tránh hơn.

Trang bị cho trẻ kỹ năng xử lý khi gặp tình huống khẩn cấp

Những phản xạ như gọi người lớn, không cố tự điều khiển phương tiện, tránh đứng trước hướng di chuyển của xe hay biết tìm sự trợ giúp là những kỹ năng cần được hướng dẫn từ sớm.

Đồng thời, người lớn cũng nên thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình cùng quan tâm, để kỳ nghỉ hè thực sự là khoảng thời gian vui chơi an toàn thay vì trở thành nỗi ám ảnh chỉ vì một phút bất cẩn.