Chuyện lạ: Cô giáo bị phụ huynh kiện vì... quá đẹp, rốt cuộc ngoại hình nổi trội đến mức nào?

Thời buổi này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Giáo viên dạy học nhàm chán thì bị than phiền, không ngờ giáo viên quá xinh đẹp cũng có thể bị phụ huynh phản ánh.

Mới đây, một nữ giáo viên trẻ ở Trung Quốc bỗng dưng thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Được biết, cô giáo này có chuyên môn vững vàng, giảng bài logic, rõ ràng, dễ hiểu, tạo được không khí lớp học thoải mái và thú vị. Chỉ có điều, cô sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét tinh tế, khí chất dịu dàng. Khi xuất hiện trên màn hình lớp học trực tuyến, cô luôn chỉn chu, dễ nhìn, khiến người xem cảm thấy rất thu hút.

Kết quả là có phụ huynh bức xúc gửi đơn phản ánh, cho rằng giáo viên có ngoại hình quá nổi bật, khiến con trẻ bị mất tập trung nghiêm trọng. Học sinh khi học online cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt cô giáo, hoàn toàn không chú ý đến nội dung bài giảng hay bảng kiến thức phía sau, dẫn đến kết quả học tập bị ảnh hưởng.

Cư dân mạng lập tức bật cười trêu chọc: Xinh thế này chỉ cần nhìn được lên bảng một lần thôi là tôi thua rồi!

Có người đồng cảm, nói rằng nếu là mình cũng khó tập trung nghe giảng, bởi giáo viên có ngoại hình nổi bật đúng là có “sức hút tự nhiên”. Một số người khác lại hài hước nhận xét: đây có lẽ là kiểu “sự gây nhiễu học tập ngọt ngào” nhất thời học sinh từng gặp. Người khác thu hút học sinh bằng bài giảng, còn cô giáo này lại khiến nhiều người chú ý ngay từ ngoại hình.

Người khác thu hút học sinh bằng bài giảng, còn cô giáo này lại khiến nhiều người chú ý ngay từ ngoại hình.

Nhưng liệu xinh đẹp có thực sự là một lỗi sai?

Thực tế, phẩm chất của một giáo viên chưa bao giờ liên quan đến nhan sắc hay cách ăn mặc. Điều quan trọng để đánh giá một giáo viên giỏi là năng lực giảng dạy, đạo đức nghề nghiệp và tâm huyết với việc giáo dục học sinh, chứ không phải vẻ ngoài.

Ai cũng có quyền yêu cái đẹp. Một giáo viên ăn mặc gọn gàng, có phong thái tốt, ngoại hình sáng sủa không những không phải điều đáng trách mà còn có thể giúp lớp học trở nên sinh động hơn.

Một giáo viên dịu dàng, có ngoại hình dễ tạo thiện cảm đôi khi còn giúp rút ngắn khoảng cách với học sinh, khiến các em yêu thích lớp học hơn và chủ động học tập hơn.

Cái gọi là “nhan sắc làm ảnh hưởng việc học” suy cho cùng không phải lỗi của giáo viên, mà có thể là vấn đề về khả năng tập trung của học sinh hoặc sự kỳ vọng quá khắt khe từ phụ huynh.

Giáo dục cần sự bao dung với những điều đa dạng và tích cực, không nên đánh giá con người bằng định kiến.

Không nên đồng nghĩa rằng “giản dị” mới là tận tâm, cũng không nên cho rằng “xinh đẹp” đồng nghĩa với thiếu nghiêm túc.

Một giáo viên tận tụy, nghiêm túc dạy học và hết lòng vì học sinh, dù có ngoại hình như thế nào, đều xứng đáng được tôn trọng.

Thay vì quá chú ý đến nhan sắc của giáo viên, điều cần làm hơn là giúp trẻ rèn luyện khả năng tập trung, biết thưởng thức cái đẹp nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo và mục tiêu của mình.

Bạn nghĩ sao? Giáo viên có ngoại hình nổi bật thật sự ảnh hưởng đến việc học, hay phụ huynh đang quá khắt khe và làm quá vấn đề?

Theo Sohu