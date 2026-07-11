4 động tác tay người EQ thấp thường làm trong vô thức

Đôi tay đôi khi "nói" nhiều hơn lời nói. Một số cử chỉ lặp đi lặp lại có thể phản ánh cách mỗi người kiểm soát cảm xúc trong những tình huống căng thẳng.

Ngôn ngữ cơ thể từ lâu đã là chủ đề được nhiều nhà tâm lý học quan tâm. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng không có một cử chỉ đơn lẻ nào đủ để kết luận tính cách hay mức độ EQ của một người. Điều đáng chú ý là khi nhiều hành vi xuất hiện cùng lúc, đặc biệt trong những tình huống áp lực, chúng có thể phần nào phản ánh khả năng điều tiết cảm xúc.

Dưới đây là 4 động tác tay thường gặp ở những người dễ để cảm xúc chi phối.

1. Chỉ tay thẳng vào người khác khi đang tranh cãi

Khi cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng, một số người có xu hướng đưa ngón trỏ về phía đối phương như một cách nhấn mạnh quan điểm. Hành động này thường đi kèm với giọng nói lớn hơn và tốc độ nói nhanh hơn.

Các nghiên cứu về giao tiếp cho thấy cử chỉ chỉ tay trực diện dễ tạo cảm giác bị công kích, khiến đối phương có xu hướng phòng vệ thay vì lắng nghe. Người có EQ cao thường thay thế bằng lòng bàn tay mở hoặc những cử chỉ mềm mại hơn để giảm căng thẳng trong cuộc đối thoại.

Ảnh minh họa

2. Liên tục khoanh tay khi người khác đang nói

Khoanh tay không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa tiêu cực. Nhiều người chỉ thấy lạnh hoặc đơn giản là đứng như vậy cho thoải mái.

Tuy nhiên, nếu hành động này luôn xuất hiện trong các cuộc trao đổi khó khăn, đi kèm khuôn mặt căng cứng và ánh mắt né tránh, nó có thể phản ánh trạng thái phòng vệ hoặc thiếu sẵn sàng tiếp nhận ý kiến khác. Người có EQ cao thường chủ động giữ tư thế cởi mở hơn khi muốn lắng nghe người đối diện.

3. Đập tay xuống bàn mỗi khi mất bình tĩnh

Đây là phản ứng khá phổ biến khi cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát. Một cú đập bàn có thể giúp người nói giải tỏa tức giận trong chốc lát, nhưng cũng khiến cuộc trò chuyện lập tức trở nên căng thẳng hơn.

Những người có khả năng điều tiết cảm xúc tốt thường cố gắng kiểm soát các phản ứng mang tính bộc phát như vậy. Họ có thể dừng vài giây, hít thở hoặc hạ thấp giọng nói trước khi tiếp tục trao đổi.

Ảnh minh họa

4. Liên tục vung tay mạnh để áp đảo người khác

Cử chỉ tay giúp lời nói sinh động hơn, nhưng khi biên độ quá lớn, quá nhanh và xuất hiện liên tục trong lúc tranh luận, nó đôi khi phản ánh trạng thái kích động hơn là tự tin.

Người có EQ cao vẫn sử dụng tay khi giao tiếp, nhưng các động tác thường có chủ đích, phù hợp với nội dung và không khiến người đối diện cảm thấy bị áp lực.

Kết

Ai cũng có lúc chỉ tay, khoanh tay hay đập bàn khi quá căng thẳng. Điều đó không đồng nghĩa với việc họ có EQ thấp.

Điều đáng quan tâm hơn là những hành vi ấy có xuất hiện lặp đi lặp lại hay không, và sau mỗi lần như vậy, người đó có nhận ra, điều chỉnh cách phản ứng của mình hay không. Xét cho cùng, trí tuệ cảm xúc không nằm ở việc không bao giờ mất bình tĩnh, mà ở khả năng nhận biết và kiểm soát bản thân trước khi cảm xúc làm tổn thương người khác.