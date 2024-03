Học ngành gì để vào được Dispatch - "hung thần" vừa theo chân Ryu Jun Yeol và Han So Hee sang tận Hawaii?

Giữa drama hẹn hò tình tay ba giữa Ryu Jun Yeol - Han So Hee - Lee Hyeri, tờ Dispatch mới đây đã tung ảnh độc quyền từ buổi hẹn hò của Ryu Jun Yeol - Han So Hee tại Hawaii (Mỹ). Theo nguồn tin, Dispatch đã vội đến Hawaii để ghi nhận lại loạt ảnh Han So Hee và tài tử họ Ryu hẹn hò. Chính điều này khiến netizen không khỏi trầm trồ.

Dispatch "tóm gọn" khoảnh khắc hẹn hò của Ryu Jun Yeol - Han So Hee tại Hawaii

Thật ra từ trước đó, Dispatch được biết đến là "hung thần" săn tin nhờ khả năng theo dõi, nghe ngóng tin tức nhanh nhạy. Cho những ai chưa biết, Dispatch (Dispatch Korea) là một công ty truyền thông/tin tức hàng đầu Hàn Quốc. Dispatch thường tập trung vào việc "khui" những tin đồn về đời sống riêng tư của các nghệ sĩ, idol Hàn Quốc với bằng chứng là những loạt hình ảnh có độ chính xác cao.

Họ nhiều lần đưa tin độc quyền kèm theo chứng cứ xác thực, khó chối cãi, khiến các công ty quản lý nghệ sĩ phải lên tiếng xác nhận. Dispatch có những nguyên tắc làm việc rất quy củ và thường bắt đầu từ việc nghe ngóng tin tức, sau đó tìm hiểu thật kỹ về những mối quan hệ xung quanh các idol hay nghệ sĩ thông qua các nhân viên cũ, stylist cũ...

Biểu tượng đặc trưng của Dispatch

Đối với nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người có sự quan tâm đến giới giải trí Hàn thì việc được làm việc tại đây chắc hẳn là niềm mơ ước lớn. Vậy học ngành gì, trường gì để được vào Dispatch Korea làm việc?

Vì là một công ty truyền thông/tin tức, nên những bạn sinh viên học về: truyền thông, báo trí, nhiếp ảnh, truyền hình... sẽ có một nền tảng tốt để làm việc đây. Một số trường đào tạo về ngành truyền thông, báo chí, nhiếp ảnh tốt tại "xứ sở kim chi": Đại học Hàn Quốc, Đại học Chung Ang, Đại học Quốc gia Busan, Đại học Dongkuk, Đại học Hanyang, Đại học Sejong, Đại học quốc gia Pukyong, Đại học Sejong...

Đại học Chung Ang là một trong những trường nổi tiếng đào tạo về truyền thông, báo chí tại xứ sở kim chi

Tuy nhiên, những bạn sinh viên học ngành khác cũng đừng quá lo lắng vì mình không học về các ngành liên quan đến truyền thông, báo chí, nhiếp ảnh, truyền hình... nên không có cơ hội vào Dispatch làm việc. Quan trọng là bạn có đam mê và vạch ra được đường hướng rõ ràng trong hành trình chinh phục mục tiêu của bản thân. Chẳng hạn, nếu không học về truyền thông, báo chí, nhiếp ảnh, truyền hình... thì bạn phải chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy rằng mình quan tâm đến những lĩnh vực này và có định hướng theo đuổi nó đến cùng bằng cách tham gia các CLB, thi các cuộc thi, học các chứng chỉ về báo chí, truyền thông.

Cơ hội được chia đều cho mọi người, quan trọng là bạn biết nắm bắt cơ hội và không ngừng cải thiện bản thân. Cơ hội để vào Dispatch Korea làm việc sẽ không còn quá xa vời đâu.

Tổng hợp