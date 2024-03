Màn "so kè" học vấn được quan tâm nhất hiện tại giữa Han So Hee và Lee Hyeri, ai hơn ai?

Chuyện tình tay ba giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri đang là chủ đề nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Hiện tại, Han So Hee đã lên tiếng xác nhận mối quan hệ của mình với Ryu Jun Yeol. Cũng nhân đây, nhiều netizen đặt lên bàn cân so sánh giữa Han So Hee và Hyeri - những mỹ nhân là "quá khứ" và "hiện tại" của Ryu Jun Yeol, trong đó có trình độ học vấn.

Han So Hee

Han So Hee (SN 1994) đang là một trong những nghệ sĩ được săn đón nhất nhì hiện nay. Cô là một trong số ít những nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng rất nhanh. Sự nghiệp của cô gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng như Money Flower, Lang Quân 100 Ngày, Thế Giới Hôn Nhân, My Name, Nevertheless...

Được biết, cô từng theo học tại trường trung học nữ sinh Ulsan sau đó chuyển đến trường trung học nghệ thuật Ulsan. Sau kỳ nghỉ đông của năm thứ ba trung học, cô lên thủ đô Seoul. Vào thời điểm đó, Han So Hee không quen biết ai, may mắn vẫn có bà ngoại giúp đỡ trong 2 tháng đầu đồng thời làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau. Trong khi làm việc bán thời gian, cô nhận được lời mời làm người mẫu và bắt đầu sự nghiệp làm người mẫu quảng cáo.

Han So Hee là học sinh trường trung học nghệ thuật Ulsan

Đến bây giờ nữ diễn viên vẫn cảm thấy xúc động mỗi khi nhắc đến những cột mốc đáng nhớ của cuộc đời, từ việc chuyển đến Seoul đến việc trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ một đoạn phim quảng cáo và cuối cùng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Lee Hyeri

Lee Hyeri là một nữ idol đá ngang diễn xuất khá thành công. Cô ra mắt làng giải trí với tư cách là thành viên nhóm nhạc Girl’s Day vào năm 2010. Chỉ sau 2 năm sau ngày debut, nữ ca sĩ sinh năm 1994 đã bắt đầu lấn sân sang diễn xuất. Một trong những bộ phim có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự nghiệp của cô phải kể đến Reply 1988 (Lời Hồi Đáp 1988). Một số tác phẩm khác của Lee Hyeri là: Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho, Nghĩ Về Trăng Khi Hoa Nở...

Về học vấn, Lee Hyeri từng là học sinh trường tiểu học Samri, sau đó cô tốt nghiệp tại trường THCS Karac. Lên cấp 3, cô xác định rõ hướng đi của mình theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật nên đã thi vào trường THPT Biểu diễn nghệ thuật Seoul. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô thi đỗ vào ngành diễn viên của trường Đại học Konkuk.

Lee Hyeri từng theo học ngành diễn viên tại trường Đại học Konkuk

Cho những ai chưa biết, trường Đại học Konkuk được thành lập năm 1946, nằm ở trung tâm Seoul và là trường đại học uy tín về giáo dục và nghiên cứu, đóng vai trò hàng đầu trong việc đào tạo nhân tài góp phần vào sự phát triển của quốc gia. Konkuk được đánh giá là trường hàng đầu về giáo sư nghiên cứu ngành nhân văn.

