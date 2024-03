Hóa ra cặp đôi "song Kim" trong Queen of Tears có một điểm chung về học vấn, loạt ảnh thời đi học nhìn cũng "mê"

Có thể nói, Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) do Kim Soo Hyun - Kim Ji Won thủ vai chính là tựa phim Hàn hot nhất nhì hiện nay. Vào thời điểm mới ra mắt, bộ phim nhanh chóng càn quét khắp các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, bộ phim còn vươn lên top 1 Netflix Việt chỉ sau chưa đầy 1 ngày ra mắt tập đầu tiên.

Thành công của bộ phim không thể không kể đến màn vào vai "ngọt như mía lùi" của cặp bài trùng Kim Soo Hyun - Kim Ji Won. Không chỉ trên phim, mà ngoài đời cặp đôi "song Kim" cũng có nhiều điểm chung, một trong số đó phải kể đến việc họ đều xuất thân từ những ngôi trường đại học dù không chuyên về đào tạo nghệ thuật, nhưng lại có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng theo học.

Tạo hình của Kim Soo Hyun - Kim Ji Won trong phim Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt)

Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun (SN 1988) là nam diễn viên nổi tiếng nhất nhì "xứ sở Kim chi" hiện nay. Anh bắt đầu đóng phim vào năm 2007 với phim sitcom Kimchi Cheese Smile. Nam diễn viên nổi tiếng với loạt tác phẩm như: Bầu Sô Tập Sự, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Vì Sao Đưa Anh Tới, Điên Thì Có Sao,...

Kim Soo Hyun là một trong những diễn viên hot nhất nhì hiện nay

Ngay từ thời đi học, Soo Hyun đã khiến netizen mê tít với nhan sắc vạn người mê của mình. Vào năm 2014, đài SBS từng "khui" những hình ảnh thú vị của Kim Soo Hyun thuở còn đi học trong chương trình Good Morning.

Kim Soo Hyun từng gây sốt với ảnh thời đi học

Kim Soo Hyun thời học đại học

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Kim Soo Hyun theo học tại trường Đại học Chung-Ang. Đại học Chung-Ang (CAU) là một trong những trường đại học nghiên cứu tư nhân ở Seoul, Hàn Quốc. Đây được mệnh danh là "ngôi trường minh tinh" khi sở hữu hàng dài danh sách những ngôi sao đình đám trong cả lĩnh vực phim ảnh lẫn âm nhạc từng theo học, tiêu biểu phải kể đến: Hyun Bin, Kim Soo Hyun, Lee Byung Hun, Lee Young Ae, Jang Nara, Park Shin Hye, Kim Bum, Yuri và Soo Young (SNSD), Go Ara, Seungri (BIGBANG),... dù nó không phải một ngôi trường chuyên nghệ thuật.

Kim Ji Won

Kim Ji Won (SN 1992) tại Geumcheon-gu, Seoul, Hàn Quốc. Cô là con út trong gia đình và có một người chị gái lớn hơn cô 2 tuổi. Với vẻ ngoài xinh đẹp, Kim Ji Won từng lọt vào mắt xanh của công ty Lion Media khi chỉ mới học lớp 9. Cô nhanh chóng bị thuyết phục và trở thành thực tập sinh cho công ty này. Trong quá trình đào tạo tại công ty, cô được học nhiều kỹ năng, cả về thanh nhạc, vũ đạo, diễn xuất và ngoại ngữ.

Kim Ji Won sở hữu nhan sắc "vạn người mê" từ nhỏ

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Paekahm, cô theo học chuyên ngành sân khấu tại Đại học Dongguk. Đại học Dongguk là trường đại học tư của Hàn Quốc được thành lập vào năm 1906. Đại học Dongguk có đa dạng ngành học cho sinh viên lựa chọn.

Không hề kém cạnh so với ngôi trường mà Kim Soo Hyun theo học, Đại học Dongguk là cái nôi đào tạo ra nhiều người nổi tiếng của xứ sở Kim chi như: Lee Sun-Mi (Wonder Girls); Min Sunye (Wonder Girls); Seo Ju hyun (SNSD); Ga Yoon (4minute); Son Naeun (Apink); Im Yoo Ah (SNSD)...

Nữ diễn viên hiện đã có nhiều năm theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật. Cô trở nên nổi tiếng thông qua những vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Người Thừa Kế, Hậu Duệ Mặt Trời, Biên Niên Sử Arthdal, Nhật Ký Tự Do Của Tôi...

Kim Ji Won xuất hiện trong nhiều bộ phim đình đám

