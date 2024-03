Giữa lùm xùm tình ái, một bức ảnh của Han So Hee bỗng lan truyền rầm rộ trên MXH

"Nóng" nhất trên mạng xã hội ngay lúc này là lùm xùm tình ái giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Lee Hyeri. Hiện tại, mọi thông tin cũng như các động thái của ba nghệ sĩ này này đều thu hút sự chú ý và được người hâm mộ cập nhật liên tục.

Đơn cử như mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau hình ảnh tốt nghiệp cấp 3 của Han So Hee. Đang là tâm điểm của lùm xùm tình ái, lại còn mệnh danh là "nữ thần" của làng giải trí Kbiz nên ngay lập tức, bức hình này thu hút nhiều chú ý từ dân tình. Nhiều dân mạng chia sẻ, nhìn từ ảnh thẻ cấp 3 thì cho đến nay Han So Hee vẫn giữ được đường nét xinh đẹp và khí chất của mình.

"Nếu không quan tâm đời tư thì phải công nhận Han So Hee xinh thật", "Han So Hee xinh quá", "Xinh từ nhỏ", "Cái nhan sắc này quả thật rất hợp làm đại minh tinh"... là những lời khen của cư dân mạng cho ảnh thẻ của Han So Hee.

Ảnh thẻ cấp 3 của Han So Hee bỗng được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên MXH

Cho những ai chưa biết về bạn gái mới của diễn viên Ryu Jun Yeol: Han So Hee (SN 1994) đang là một trong những nghệ sĩ được săn đón nhất nhì hiện nay. Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều bộ phim đình đám như Money Flower, Lang Quân 100 Ngày, Thế Giới Hôn Nhân, My Name, Nevertheless...



Được biết, cô từng theo học tại trường trung học nữ sinh Ulsan sau đó chuyển đến trường trung học nghệ thuật Ulsan. Sau kỳ nghỉ đông của năm thứ ba trung học, cô lên thủ đô Seoul. Vào thời điểm đó, Han So Hee không quen biết ai, may mắn vẫn có bà ngoại giúp đỡ trong 2 tháng đầu đồng thời làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau. Trong khi làm việc bán thời gian, cô nhận được lời mời làm người mẫu và bắt đầu sự nghiệp làm người mẫu quảng cáo.

Đến bây giờ nữ diễn viên vẫn cảm thấy xúc động mỗi khi nhắc đến những cột mốc đáng nhớ của cuộc đời, từ việc chuyển đến Seoul đến việc trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ một đoạn phim quảng cáo và cuối cùng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Cho đến hiện nay, đường nét trên gương mặt của Han So Hee không có nhiều thay đổi so với thời cấp 3

Chỉ riêng trong sáng nay (18/3), Han So Hee là cái tên thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng sau khi Dispatch tung loạt ảnh độc quyền về cô và bạn trai Ryu Jun Yeol hẹn hò ở Hawaii. Đến hiện tại, độ nóng từ chuyện tình cảm của bộ ba Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Lee Hyeri vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sáng nay, Dispatch đã tung ảnh hẹn hò nét căng của cặp đôi Han So Hee - Ryu Jun Yeol

Tổng hợp